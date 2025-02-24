Трамваи поедут дальше

В Екатеринбурге в ближайшее время будет построена
еще одна трамвайная линия — между микрорайонами Новокольцовским и Ботаническим. Реализация проекта, который поддержали горожане, будет проходить в три этапа.
Эксперты отмечают, что новая трамвайная ветка улучшит транспортную доступность района Новокольцовского и микрорайона Светлого. Она соединит развивающиеся территории с логистическим узлом «Золотой», объединяющим конечную станцию метро, Южный автовокзал и большое число маршрутов наземного общественного транспорта.
Согласно проекту, специалисты построят двухпутную трамвайную линию общей протяженностью порядка 14 км, в том числе, около 1,16 км в эстакадном исполнении, от трамвайного кольца на ул. Юлиуса Фучика до района Новокольцовского. Трамвайное депо площадью 9,12 га планируется разместить в районе Птицефабрики. Также будут построены два разворотных кольца и 22 остановочных пункта.
Отмечается, что новый объект дорожной инфраструктуры был спроектирован с учетом других мероприятий по развитию улично-дорожной сети. В частности, в границах проекта предусмотрена реконструкция участков магистральных улиц: Щербакова, Лыжников, Рощинской, Варшавской, Крестинского, Алтайской, а также Новосинарского бульвара.
Специалисты также учли предложение жителей о расширении дороги в районе улиц Самолетная и Щербакова и создании отдельной полосы для выезда на объездную дорогу. Кроме этого, на последующих стадиях проектирования планируется предусмотреть переустройство опор освещения, находящихся на автодороге «Екатеринбург — аэропорт «Кольцово». Новый проект соответствует Стратегии пространственного развития Екатеринбурга и Генеральному плану развития города до 2045 года.
Напомним, что за последние два года в Екатеринбурге уже появились две новые трамвайные ветки — теперь на трамваях можно добраться до Академического района
и микрорайона Солнечного
.
Кроме того, в рамках транспортной реформы, которая была запущена по инициативе главы города Алексей Орлова, в Екатеринбурге проводятся и другие мероприятия по модернизации транспортной инфраструктуры. Так, с 1 февраля 2025 года все виды городского наземного транспорта были переведены
на систему брутто-контрактов.
Такой принцип работы позволяет более качественно контролировать работу перевозчиков. Алексей Орлов отметил, что данная система, на которую в 2024 году был переведен электротранспорт Екатеринбурга, уже доказала свою эффективность.
«Нам впервые за последние годы удалось переломить ситуацию с кадрами в ЕМУП «Гортранс». Индексации зарплат на плановые 10%, а затем еще на 30%, позволили нам остановить отток кадров. Мы начали обеспечивать сотрудников местами в общежитиях. В феврале зарплаты будут проиндексированы еще на 30%. И все благодаря тому, что мы перешли на систему брутто-контрактов», — отметил глава города.
Кроме того, в рамках модернизации транспорта власти Екатеринбурга закупили 190 новых автобусов и 100 троллейбусов. В ближайшее время город также планирует закупить автобусы большой вместимости, так называемые «гармошки». Кроме того, уже началось обновление парка трамваев.
«Всего в 2025 году постараемся обновить трамвайный парк 50 машинами», — рассказал глава города.
Алексей Орлов также отметил, что для обновления парка общественного транспорта власти города намерены применять все источники финансирования: задействовать средства городского и областного бюджета, а также принимать участие во всех федеральных программах.
«Обновление подвижного состава не производилось многие, многие годы. К большому сожалению, этот вопрос сегодня стоит очень и очень остро. Поэтому вот такие примерно у нас планы на следующий год. Жители заметят разницу очень быстро», — заявил глава города.
Одновременно градоначальник анонсировал введение
в Екатеринбурге новой тарифной сетки для оплаты проезда, в которой появятся дешевые проездные билеты. Это станет возможно опять же благодаря транспортной реформе.
«У нас самый дорогой проездной в стране. Мы его сделаем дешевле на порядок. Я уверен, что тогда и пользователей проездных будет на порядок больше. А по условиям брутто-контрактов перевозчику неважно, один человек едет в автобусе или сотня. Он все равно получит деньги, если будет соблюдать расписание», — отметил градоначальник.
Напомним, что на улучшение транспортного обслуживания
горожан в 2025 году предусмотрено 12 млрд руб. Предполагается, что 2 млрд руб. пойдут на обновление подвижного состава, 10 млрд руб. — на поддержку и обеспечение работы транспорта.
Ранее стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил помощь
со строительством второй ветки метро в Екатеринбурге. Об этом он заявил на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в Минске. Также президент Беларуси выразил интерес к обновлению трамвайного парка уральской столицы белорусскими вагонами. Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга