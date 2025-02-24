Трамваи поедут дальше

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В Екатеринбурге появится новая трамвайная линия, которая соединит Новокольцовский и Ботанический

В Екатеринбурге появится новая трамвайная линия, которая соединит микрорайоны Новокольцовский и Ботанический. Проект ее ...

В Екатеринбурге появится новая трамвайная линия, которая соединит Новокольцовский и Ботанический

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. В Екатеринбурге появится новая трамвайная линия, которая соединит микрорайоны ...

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил помощь со строительством второй ветки метро в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил помощь со строительством второй ветки ...

Администрация Екатеринбурга в 2025 году объявит несколько конкурсов для приобретения 50 новых трамваев

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Власти Екатеринбурга планируют в 2025 году объявить несколько конкурсов для закупки 50 ...

В Екатеринбурге началась подготовка к строительству трамвайной ветки в Новокольцовский микрорайон

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2021. В Екатеринбурге стартовала подготовка проектов планировки и межевания земельных ...