Алексей Орлов ответил на вопросы руководителей СМИ

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Власти Екатеринбурга утвердили переход автобусного транспорта на брутто-контракты. ...

Администрация Екатеринбурга утвердила переход автобусного транспорта на брутто-контракты

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о развитии транспортной системы и подготовке города к зиме

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для ...