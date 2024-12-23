Алексей Орлов ответил на вопросы руководителей СМИ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в креативном кластере «Домна» провел встречу с главными редакторами уральских СМИ. Подобное мероприятие состоялось впервые за четыре года работы градоначальника. На встрече он рассказал об итогах работы за последние годы, о планах на ближайшее время и ответил на самые актуальные вопросы журналистов о жизни города.О первых итогах и перспективах транспортной реформы
С 1 февраля 2025 года все городские автобусные маршруты будут переведены
на систему брутто-контрактов. Глава города отметил, что уже подписал соответствующее постановление. Такой принцип работы позволит более качественно контролировать работу перевозчиков. Алексей Орлов отметил, что данная система, на которую в текущем году был переведен электротранспорт Екатеринбурга, уже доказала свою эффективность.
Градоначальник также добавил, что транспортная реформа, в рамках которой и был инициирован переход на брутто-контракты, уже показала первые результаты.
«Нам впервые за последние годы удалось переломить ситуацию с кадрами в ЕМУП «Гортранс». Индексации зарплат на плановые 10%, а затем еще на 30% позволили нам остановить отток кадров. Мы начали обеспечивать сотрудников местами в общежитиях. В феврале зарплаты будут проиндексированы еще на 30%. И все благодаря тому, что мы перешли на систему брутто-контрактов», — отметил глава города.
Он напомнил, что по городским улицам уже ездят 190 новых автобусов, а за два года Екатеринбург приобрел 100 новых троллейбусов. В ближайшее время город также планирует закупить автобусы большой вместимости, так называемые «гармошки». Кроме того, уже началось обновление парка трамваев.
«Два новых трамвая мы получаем в этом году — это модель «Кастор». И еще один новый односекционный трамвай уже погрузили в Санкт-Петербурге. В начале 2025 года объявим конкурс на поставку еще 15 трехсекционных трамваев. Всего в 2025 году постараемся обновить трамвайный парк 50 машинами», — рассказал глава города.
Одновременно Алексей Орлов анонсировал введение новой тарифной сетки для оплаты проезда, в которой появятся дешевые проездные билеты. Это станет возможно опять же благодаря транспортной реформе.
«У нас самый дорогой проездной в стране. Мы его сделаем дешевле на порядок. Я уверен, что тогда и пользователей проездных будет на порядок больше. А по условиям брутто-контрактов перевозчику неважно, один человек едет в автобусе или сотня. Он все равно получит деньги, если будет соблюдать расписание», — отметил градоначальник.О взаимодействии с застройщиками
Не обошли участники встречи и тему сотрудничества с застройщиками. В частности, был поднят вопрос застройки территории у озера Шарташ, у которой в городе появилось много противников, а также создания нового парка в Краснолесье.
Алексей Орлов отметил, что несмотря на то, что девелоперы не обязаны сотрудничать с администрацией города, в реальности муниципалитет и застройщики всегда находятся в диалоге. И им всегда удается найти приемлемое решение всех вопросов.
«В решении проблемных вопросов мы всегда стараемся оперативно реагировать на запросы населения. Например, в случае с Березовой рощей суд вынес решение, обязывающее меня утвердить проект планировки. За неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность. Но мы провели колоссальную работу, и «Атомстройкомплекс» пошел нам навстречу. Мы смогли прийти к соглашению, что будет сохранено
целых 16 гектаров зеленых насаждений, и эту парковую зону компания благоустроит за свой счет, хотя для нее это будет большая потеря денег», — напомнил глава города. О том, как лучше в городе убирать снег
Отвечая на вопрос о качестве уборки городских улиц, Алексей Орлов подчеркнул, что гости города неизменно отмечают чистоту Екатеринбурга. Администрация, в свою очередь, уделяет повышенное внимание оперативной и качественной очистке магистралей, где движется общественный транспорт, пешеходным переходам и подходам к остановкам.
«Мы чистим в первую очередь магистрали, чтобы мог пройти общественный транспорт. Но если снег прошел в час пик, и в городе девятибалльные пробки, то мы не можем осуществить прометание улиц в этот момент. Потому что движение будет парализовано», — обратил внимание журналистов Алексей Орлов.
Глава города также еще раз объяснил причины, по которым тротуары в городе посыпают песком и мелкофракционным щебнем вместо более прогрессивных реагентов. Он привел в пример Санкт-Петербург, где пешеходные зоны очищают от снега «Бионордом».
«После прогулки по Невскому проспекту обувь испорчена мгновенно. Это оборотная сторона использования «Бионорда». Люди возвращаются домой в испорченной обуви, собаки его на лапах переносят. Это агрессивная среда. Потому мы и применяем песок и мелкофракционный щебень. Понятно, что снег выпал, надо его смести, но сметается и щебенка. Тогда надо снова щебенкой посыпать, чтобы люди не скользили, но не хватает порой и времени, и ресурсов», — рассказал Алексей Орлов.
При этом он добавил, что главы районов и руководители ДЭУ каждое утро, включая выходные дни, проводят планерки по уборке города и готовы оперативно вносить изменения в технологии и систему работы. Однако для этого необходимо, чтобы и горожане более ответственно относились к работе коммунальных служб и не бросали автомобили на обочинах улиц, мешая снегоуборочной технике.
При этом, по словам Алексея Орлова, несмотря на дефицит кадров в районных ДЭУ, где на одного соискателя приходится восемь вакансий даже с учетом роста зарплаты на 17%, за последние четыре года качество уборки города значительно выросло.О сроках завершения строительства развязки у «Калины»
Дорожная развязка у концерна «Калина» будет введена
в эксплуатацию в следующем году.
«Работы ведутся, и я не сомневаюсь, что к концу 2025 года мы полностью сдадим этот объект. Хотя с учетом нового проекта и экспертизы, нормативный срок строительства обозначен 2026 годом», — отметил Алексей Орлов.
Он добавил, что этой осенью администрация была готова расторгнуть контракт с генеральным подрядчиком ООО «АльмакорГруп». Однако это отодвинуло бы срок сдачи проекта еще на несколько лет. Поэтому был найден другой выход из ситуации, и сейчас работы ведутся с привлечением субподрядчиков в рамках действующих контрактов. Кроме того, на сегодняшний день затраты на строительство развязки выросли на 1,3 млрд руб. по сравнению с первоначальными расчетами.
«Хочу напомнить, что это проект 2014 года. И тогда не было учтено огромное количество инженерных сетей, которые нам пришлось вынести. Что и привело к дополнительным затратам. Также за это время значительно выросла стоимость стройматериалов. Мы переработали проект и вновь вынесли его на экспертизу. В итоге стоимость выросла примерно на 20% — это еще 1,3 млрд руб. к уже известным 6,4 млрд руб.», — сказал Алексей Орлов.О том, куда ведет набережная Исети
В Екатеринбурге в следующем году на полтора месяца могут перекрыть ул. Куйбышева — это необходимо для строительства
подземного пешеходного перехода к Цирку. Изначально предполагалось, что проект удастся реализовать закрытым способом, но обилие коммуникаций заставило специалистов отказаться от этой идеи.
Пешеходный переход под мостом на Куйбышева станет еще одним фрагментом единой набережной, строительство которой инициировал несколько лет назад Алексей Орлов.
«Единая набережная будет. Мы начали проектировать проход под улицей Куйбышева и в следующем году начнем его строить. Пока рассматриваем разные технологии, потому что там очень много инженерных сетей. Не исключено, что нам придется улицу Куйбышева на месяц-полтора перекрыть, для того, чтобы этот переход делать открытым способом, то есть придется разрывать участок», — поделился планами градоначальник.
Алексей Орлов добавил, что проект создания единой набережной рассчитан не на один год, и к моменту его полной реализации в Екатеринбурге может быть уже другой градоначальник.
«Я не уверен, что я буду работать главой города в то время, когда мы соединим набережную. Но обозначить эту цель и сделать этот процесс необратимым — вот это я считаю своей задачей. Поэтому фрагментами, небольшими кусочками мы сейчас ее благоустраиваем», — рассказал глава муниципалитета. Он также добавил, что реализация этого проекта находится на личном контроле губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга