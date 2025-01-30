Екатеринбург перешел на брутто-контракты

С 1 февраля все виды наземного общественного транспорта Екатеринбурга, включая автобусы, троллейбусы и трамваи, полностью перешли на брутто-контракты. Для успешной реализации данной реформы по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из бюджета региона будет выделено 2 млрд руб. Соответствующее постановление было принято региональным правительством 30 января, сообщает
департамент информполитики Среднего Урала.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александра Толкачева, принятое постановление позволит провести софинансирование расходных обязательств уральской столицы, которые будут возникать по заключаемым муниципалитетом брутто-контрактам. Нововведения должны привести к улучшению качества транспортного обслуживания в уральской столице, полагает А. Толкачев.
Переход на брутто-контракты означает, что перевозчики станут получать деньги за километраж и соблюдение расписания, а средства за оплату билетов пойдут в городской бюджет. Для каждого маршрута городом будет составлен строгий график, нарушение которого повлечет за собой штрафы для перевозчика. Контракты заключены на полгода. Цель реформы, поддержанной региональными властями, — перевод общественного транспорта из сферы бизнеса в сферу муниципальных услуг для повышения качества транспортного обслуживания жителей.
Следует отметить, что новую систему начали внедрять еще в августе прошлого года. Первыми на брутто-контракты перешел электротранспорт. Это дало возможность городским властям заметно повысить зарплаты водителям, кондукторам и слесарям одного из крупнейших перевозчиков — Гортранса. Благодаря улучшению условий труда отток кадров на предприятии остановился. Более того, специалисты начали интересоваться работой в Гортрансе. В течение года количество вакансий сократилось.
В прошлом году по поручению губернатора на помощь в реализации данной реформы было выделено 900 млн руб. Также региональные власти прикладывают максимальные усилия для обновления парка общественного транспорта. В 2024 году Екатеринбург получил от области 30 новых автобусов. Также столице Урала в прошлом году выделили из регионального бюджета средства на приобретение 50 троллейбусов и двух трамвайных вагонов в размере 885 млн руб.
Благодаря участию в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» по заявке, подписанной главой области Евгением Куйвашевым, удалось за 2023-2024 годы обновить около 10% автобусного парка региона.
«Развитие сети пассажирского транспорта, автомобилестроения — это серьезный шаг к улучшению качества жизни наших земляков», — сказал ранее губернатор Евгений Куйвашев.
Всего было закуплено 299 новых автобусов. 128 из них стали обслуживать межмуниципальные маршруты. В результате жители многих деревень и поселков в области получили возможность пользоваться комфортным транспортом. В частности, новые автобусы получили перевозчики, обслуживающие пригородные маршруты Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Богдановича, Сухого Лога и многие другие.
Добавим, что благодаря новому приложению «Свердловский транспорт» межмуниципальные автобусы теперь можно отслеживать
в режиме реального времени. Данный сервис позволяет увидеть движение транспорта в режиме онлайн, узнать расписание, получить прогноз прибытия автобуса и уведомления о задержке или прибытии. Внедрение данной системы — часть стратегии цифровой трансформации управленческой, экономической и социальной сфер региона, утвержденной губернатором Свердловской области.
Городской автопарк автобусов также существенно обновился. В 2024 году 171 автобус был направлен в 15 муниципалитетов. Благодаря этому Нижний Тагил, Талица и Ирбит смогли полностью заменить свой транспорт новыми машинами.
Масштабное обновление транспортного парка, инициированное губернатором, жители оценили по достоинству. Пассажиропоток на всех маршрутах значительно вырос, а в городах он увеличился почти вдвое. Всего новым транспортом воспользовались за 2024 год более 17 млн жителей Свердловской области. Межмуниципальными маршрутами поездки совершили 6,4 млн человек, а городским транспортом — 10,8 млн человек.
Отметим, что 2024 год стал завершающим для национального проекта «Безопасные качественные дороги». Однако развитие и обновление общественного транспорта и дорожной сети продолжится благодаря новому национальному проекту — «Инфраструктура для жизни».
В рамках данного проекта два крупнейших города области (Екатеринбург и Нижний Тагил) получат
60 млн руб. из регионального и 98,1 млн руб. из федерального бюджетов на развитие интеллектуальных транспортных систем. Эти средства пойдут на внедрение цифровых систем управления, установку датчиков и спецоборудования, разработку ПО для мониторинга и анализа информации. Данный проект должен помочь в оптимизации трафика, обеспечении сохранности дорожного покрытия и безопасности движения.