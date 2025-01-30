УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 15:20

Екатеринбург перешел на брутто-контракты

Екатеринбург перешел на брутто-контрактыС 1 февраля все виды наземного общественного транспорта Екатеринбурга, включая автобусы, троллейбусы и трамваи, полностью перешли на брутто-контракты. Для успешной реализации данной реформы по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из бюджета региона будет выделено 2 млрд руб. Соответствующее постановление было принято региональным правительством 30 января, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александра Толкачева, принятое постановление позволит провести софинансирование расходных обязательств уральской столицы, которые будут возникать по заключаемым муниципалитетом брутто-контрактам. Нововведения должны привести к улучшению качества транспортного обслуживания в уральской столице, полагает А. Толкачев.

Переход на брутто-контракты означает, что перевозчики станут получать деньги за километраж и соблюдение расписания, а средства за оплату билетов пойдут в городской бюджет. Для каждого маршрута городом будет составлен строгий график, нарушение которого повлечет за собой штрафы для перевозчика. Контракты заключены на полгода. Цель реформы, поддержанной региональными властями, — перевод общественного транспорта из сферы бизнеса в сферу муниципальных услуг для повышения качества транспортного обслуживания жителей.

Следует отметить, что новую систему начали внедрять еще в августе прошлого года. Первыми на брутто-контракты перешел электротранспорт. Это дало возможность городским властям заметно повысить зарплаты водителям, кондукторам и слесарям одного из крупнейших перевозчиков — Гортранса. Благодаря улучшению условий труда отток кадров на предприятии остановился. Более того, специалисты начали интересоваться работой в Гортрансе. В течение года количество вакансий сократилось.

В прошлом году по поручению губернатора на помощь в реализации данной реформы было выделено 900 млн руб. Также региональные власти прикладывают максимальные усилия для обновления парка общественного транспорта. В 2024 году Екатеринбург получил от области 30 новых автобусов. Также столице Урала в прошлом году выделили из регионального бюджета средства на приобретение 50 троллейбусов и двух трамвайных вагонов в размере 885 млн руб.

Благодаря участию в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» по заявке, подписанной главой области Евгением Куйвашевым, удалось за 2023-2024 годы обновить около 10% автобусного парка региона.

«Развитие сети пассажирского транспорта, автомобилестроения — это серьезный шаг к улучшению качества жизни наших земляков», — сказал ранее губернатор Евгений Куйвашев.

Всего было закуплено 299 новых автобусов. 128 из них стали обслуживать межмуниципальные маршруты. В результате жители многих деревень и поселков в области получили возможность пользоваться комфортным транспортом. В частности, новые автобусы получили перевозчики, обслуживающие пригородные маршруты Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Богдановича, Сухого Лога и многие другие.

Добавим, что благодаря новому приложению «Свердловский транспорт» межмуниципальные автобусы теперь можно отслеживать в режиме реального времени. Данный сервис позволяет увидеть движение транспорта в режиме онлайн, узнать расписание, получить прогноз прибытия автобуса и уведомления о задержке или прибытии. Внедрение данной системы — часть стратегии цифровой трансформации управленческой, экономической и социальной сфер региона, утвержденной губернатором Свердловской области.

Городской автопарк автобусов также существенно обновился. В 2024 году 171 автобус был направлен в 15 муниципалитетов. Благодаря этому Нижний Тагил, Талица и Ирбит смогли полностью заменить свой транспорт новыми машинами.

Масштабное обновление транспортного парка, инициированное губернатором, жители оценили по достоинству. Пассажиропоток на всех маршрутах значительно вырос, а в городах он увеличился почти вдвое. Всего новым транспортом воспользовались за 2024 год более 17 млн жителей Свердловской области. Межмуниципальными маршрутами поездки совершили 6,4 млн человек, а городским транспортом — 10,8 млн человек.

Отметим, что 2024 год стал завершающим для национального проекта «Безопасные качественные дороги». Однако развитие и обновление общественного транспорта и дорожной сети продолжится благодаря новому национальному проекту — «Инфраструктура для жизни».

В рамках данного проекта два крупнейших города области (Екатеринбург и Нижний Тагил) получат 60 млн руб. из регионального и 98,1 млн руб. из федерального бюджетов на развитие интеллектуальных транспортных систем. Эти средства пойдут на внедрение цифровых систем управления, установку датчиков и спецоборудования, разработку ПО для мониторинга и анализа информации. Данный проект должен помочь в оптимизации трафика, обеспечении сохранности дорожного покрытия и безопасности движения.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
30.01.2025 Свердловские власти направят на реализацию транспортной реформы в Екатеринбурге 2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направит на реализацию транспортной ...

22.01.2025 В Екатеринбурге определили перевозчиков по 107 маршрутам общественного транспорта

В Екатеринбурге девять перевозчиков заключат брутто-контракты. Они выиграли 32 лота аукциона на право заключения ...

22.01.2025 В Екатеринбурге определили перевозчиков по 107 маршрутам общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. В Екатеринбурге девять перевозчиков заключат брутто-контракты. Они выиграли 32 лота ...

23.12.2024 Администрация Екатеринбурга утвердила переход автобусного транспорта на брутто-контракты

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Власти Екатеринбурга утвердили переход автобусного транспорта на брутто-контракты. ...

05.07.2024 В Екатеринбурге с 1 августа городской общественный наземный электротранспорт переведут на брутто-контракты

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Власти Екатеринбурга подписали постановление о переводе городского общественного ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Февраль 2025 (49)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18