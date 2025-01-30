Екатеринбург перешел на брутто-контракты

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УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направит на реализацию транспортной ...

В Екатеринбурге определили перевозчиков по 107 маршрутам общественного транспорта

В Екатеринбурге девять перевозчиков заключат брутто-контракты. Они выиграли 32 лота аукциона на право заключения ...

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УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. В Екатеринбурге девять перевозчиков заключат брутто-контракты. Они выиграли 32 лота ...

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УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Власти Екатеринбурга утвердили переход автобусного транспорта на брутто-контракты. ...

В Екатеринбурге с 1 августа городской общественный наземный электротранспорт переведут на брутто-контракты

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Власти Екатеринбурга подписали постановление о переводе городского общественного ...