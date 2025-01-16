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16.01.2025

Свердловские власти направили на строительство и ремонт дорог в муниципалитетах 610 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025.Глава Свердловской области Евгений Куйвашев направил на строительство и ремонт дорог в муниципалитетах региона 610 млн руб. Соответствующее постановление о распределении субсидий утвердил областной кабмин, сообщает департамент информполитики региона.

«Сегодня утвердили распределение субсидий для развития транспорта и дорожного хозяйства. Так, средства предусмотрены на строительство, реконструкцию и капремонт дорог местного значения, внедрение интеллектуальных транспортных систем», — сказал Евгений Куйвашев.

Субсидии получат Новоуральск, Сухой Лог, Березовский, Артемовский, Пелым, Дегтярск. При этом Екатеринбург и Нижний Тагил получат средства на развитие интеллектуальных транспортных систем в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Отмечается, что всего на капитальный ремонт дорожной сети направлено 347 млн руб., на строительство и реконструкцию — 263,4 млн руб.. Новоуральск получит 145,8 млн руб., Сухой Лог — 104,2 млн руб., Березовский — 97 млн руб., Артемовский – 176,3 млн руб., Дегтярск — 15,8 млн руб. Пелым — 71,3 млн руб. Средства пойдут на обновление и строительство участков улиц, транспортных мостов и межмуниципальных автодорог.

Екатеринбург и Нижний Тагил получат на условиях софинансирования из федерального бюджета — 98,1 млн руб., из регионального — 60 млн руб. Эти средства пойдут на создание интеллектуальных транспортных систем, в том числе на внедрение цифровых систем управления, установку датчиков и спецоборудования, разработку ПО для мониторинга и анализа информации. Данный проект должен помочь в оптимизации трафика, обеспечении сохранности дорожного покрытия и безопасности движения.
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