Дороги для жизни

В рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Свердловской области будет отремонтировано порядка 800 км региональных путепроводов, а также проложено более 100 км тротуаров и сетей освещения. Работы должны завершиться к 2030 году.
Свердловские власти и представители отрасли обсудили порядок выполнения такого серьезного объема работ в рамках VII научно-практической конференции «Уральский путь».
«В Свердловской области более 30 тыс. км дорог. Губернатор Евгений Куйвашев ставит перед нами задачу содержать их в хорошем состоянии, обеспечивая комфортную и безопасную транспортную связь населенных пунктов. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» стал одним из самых узнаваемых в России и регионе. Новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» ставит перед нами новые амбициозные задачи. Только в 2027 году мы должны отремонтировать в рамках нацпроекта более 270 км региональных трасс», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачев.
Согласно задачам нового нацпроекта, через шесть лет в регионе 60% путепроводов должны соответствовать всем требованиям дорожной безопасности. Особое внимание при замене покрытия трасс дорожники уделят состоянию опорной сети дорог, то есть, путепроводам, связывающим крупные населенные пункты, промышленные центры и Свердловскую область с соседними регионами.
«Транспортная система, как и все дорожное хозяйство, — обеспечивающая отрасль экономики. От нее зависит работа всех сфер народного хозяйства и качество жизни людей. Темпы, набранные дорожниками при реализации прошлого нацпроекта, позволили повысить целевые показатели нового. Мы продолжим увеличивать долю автодорог опорной сети, отвечающих нормативным требованиям. В 2025 году этот показатель достигнет 74,2%, а в 2030 году уже 85,6% дорог будут приведены к нормативу», — отметил начальник Управления автомобильных дорог Свердловской области Денис Чегаев.
Одним из наиболее показательных трендов нового нацпроекта стала интеграция дорожного хозяйства в единую систему транспортных потоков. Ярким примером тому можно считать проект «Сухой порт», которые реализуется по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Для этой цели в агломерации столицы Среднего Урала будет построено и реконструировано несколько дорог, которые позволят обеспечить рост автотранспортного потока в связи со строительством «причалов». Речь идет о расширении северного полукольца ЕКАД, строительстве дороги к ТЛЦ Большое Седельниково, ремонтах Серовского тракта и двух участках дороги Серов — Североуральск — Ивдель.
Кроме того, к числу знаковых тенденций можно причислить и растущий спрос общества на сервисную и пешеходную инфраструктуру. Так, в ближайшие четыре года планируется построить свыше 90 км тротуаров на региональных дорогах, проходящих через населенные пункты, и свыше 100 км сетей освещения.
Помимо этого, перед строителями стоит задача уложиться в отведенные, довольно короткие сроки. Также при реализации нового нацпроекта в Свердловской области продолжится внедрение инновационных технологий дорожных ремонтов. Так, для увеличения срока службы обновленного дорожного покрытия дорог в этом году при ремонте участков с повышенной интенсивностью дорожники будут применять технологию Суперпейв. Это специальное асфальтобетонное покрытие, которое обладает высокой устойчивостью к растрескиванию, к деформации и разрушению. Технология уже успешно зарекомендовала себя на некоторых региональных трассах. За два года интенсивных нагрузок на экспериментальных участках глубина колеи не превысила 5 мм.
Отметим, что сезон дорожных ремонтов на Среднем Урале стартовал
уже в феврале. Дорожные рабочие начали работы на автодорогах на участках Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск и Верхняя Синячиха — Ирбит, а также на переходящих объектах.
Ремонт здесь также проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день заключены контракты на ремонт 54 объектов. Среди них — капремонт отрезка дороги от Нижней Салды до Алапаевска протяженностью 14 км, который должен начаться в ближайшее время. Продолжатся работы в Первоуральском, Шалинском и других муниципальных округах.
Ранее стало известно, что правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева дополнительно выделило
8 млрд руб. на финансирование государственной программы развития транспортного комплекса в 2025 году. Всего на эти цели планируется направить 51,8 млрд руб. Средства пойдут на ремонт автодорог, обновление подвижного состава, реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также на субсидирование транспортной реформы в столице Урала. Предполагается, что эти расходы улучшат транспортную ситуацию на Среднем Урале.Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области