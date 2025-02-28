Дороги для жизни

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В Свердловской области стартовал сезон дорожных ремонтов

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. На Среднем Урале стартовал сезон дорожных ремонтов. Работы начались на автодорогах на ...

В Свердловской области к 2030 году приведут в порядок свыше 85% опорной сети дорог и 60% региональных трасс

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В Свердловской области к 2030 году приведут в порядок свыше 85% опорной сети дорог и ...

На Среднем Урале обновят 85 участков дорог

В 2025 году в регионе планируется отремонтировать 300 километров трасс ...

На Среднем Урале в 2025 году отремонтируют более 300 км региональных трасс

На Среднем Урале в 2025 году отремонтируют более 300 км региональных трасс на 85 участках. Об этом сообщает департамент ...

Свердловские власти планируют отремонтировать 200 км региональных трасс в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) в Свердловской области ...