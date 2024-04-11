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Вчера, 13:48

Дорожные тренды

Дорожные тренды На заседании общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и. о. начальника Управления автомобильных дорог региона Владимир Оглоблин рассказал об основных планах реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в 2024 году.

По его словам, главными трендами предстоящего дорожного сезона станут новые технологии и использование отечественного оборудования и материалов. Также одной из главных задач при реализации нацпроекта в текущем году будет увеличение общей доли дорог и мостов в нормативном состоянии.

Владимир Оглоблин подчеркнул, что одним из показателей, который будет перевыполнен в 2024 году, станет доля объектов, где предусматривается использование новых технологий. Согласно плану, она должна составлять не менее 40%. Фактически уральские дорожники готовы показать результат в 80%.

Так, в этом сезоне планируется применять одну из популярных технологий последних лет, которая показала хорошие результаты в ходе эксплуатации автомагистралей и искусственных сооружений, — использование в верхнем слое дорожного покрытия специальной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

И. о. начальника Управления автомобильных дорог региона подчеркнул, что рецепт щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси адаптирован к сложным климатическим условиям Среднего Урала. Эта технология позволяет создавать прочные покрытия, устойчивые к образованию трещин и выбоин. Также сегодня в работе дорожники используют полимерные битумные добавки, повышающие водостойкость асфальтобетона и его долговечность. Кроме того, специалисты широко применяют стыковочную битумно-полимерную ленту. С ее помощью герметизируют технологические швы, формируя защитный слой при уплотнении. Это защищает от дальнейшего образования трещин и раскрашивания покрытия.

Другая технология, которая с каждым годом все шире применяется на дорогах области, — 3D-система управления строительной техникой. Она позволяет использовать цифровые модели ремонтируемых участков при фрезеровании, профилировании и укладке асфальтобетонного покрытия. Использование этой технологии экономит материалы, время и трудозатраты.

Еще одной тенденцией дорожного сезона 2024 года станет переход на отечественное оборудование. Сейчас предприятия дорожной отрасли практически полностью обеспечивают себя местными строительными материалами. А темпы внедрения оборудования и машин отечественного производства кратно увеличиваются. По итогам текущего года доля российского оборудования в общем объеме закупок по плану должна составить 84%.

Остаются в приоритете и традиционные ориентиры нацпроекта БКД — увеличение доли дорог в нормативном состоянии, то есть без колейности, трещин и выбоин. Так, доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в нормативе по итогам года должна достичь 53,1%. То есть в регионе к концу дорожного сезона должно насчитываться 5,7 тыс. км хороших дорог. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, должна достичь 85%. А мостов и путепроводов — 1,5 тыс. м п.

Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства привести в нормативное состояние свыше 400 км региональных дорог за период 2024-2026 годов. Это обеспечит жителей отдаленных территорий надежной и безопасной транспортной связью с магистральными трассами региона. Для реализации этого проекта глава региона подписал распоряжение правительства, содержащее перечень из 188 объектов ремонта и капитального ремонта. Стоит отметить, что значительная часть дорог и мостов включена в этот документ по просьбам свердловчан.

Так, на ближайшее время запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги Кушва — Нижняя Тура, а также обустройство на ней в границах Нижнетуринского городского округа светофорных объектов, электроосвещения, тротуаров и пешеходного перехода.

Также под контролем Евгения Куйвашева находится капитальный ремонт участка автомобильной дороги Ивдель — Полуночное на территории Ивдельского городского округа. И запланированы ремонты дорог в окрестностях Полевского: участка Полевского тракта на территории города и дороги Полевской — Мраморское.

В документе также предусмотрены ремонты 55 искусственных сооружений и одной транспортной развязки на автомобильной дороге Красноуфимск — Арти — Касли на территории Артинского городского округа.

В рамках распоряжения по поручению главы региона уже ведется подготовка к ремонту моста через Исеть на дороге Сысерть — Часовая на территории Каменского городского округа. Сооружение, возведенное в 70-х годах ХХ века, имеет протяженность 300 м п.

Часть участков дорог, которые поручил отремонтировать Евгений Куйвашев, будут приведены в порядок в рамках нацпроекта БКД. В капитальном ремонте нуждаются восемь отрезков трасс, а текущий ремонт будет проведен на 26 участках.

Помимо дорог, задействованных в суточной «маятниковой» миграции уральцев, планируется отремонтировать дороги, связывающие малые населенные пункты с сетью магистральных трасс. Составлены отдельные перечни для ремонта и капитального ремонта участков дорог с твердым покрытием до деревень и сел, не имеющих круглогодичной связи с большой землей. Планируется, что до 2026 года в порядок будут приведены 13 таких отрезков дорог.

Отметим, что в распоряжении предусмотрены устройство освещения и тротуаров на ряде дорог, а также остановок общественного транспорта и ремонты водопропускных труб.
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