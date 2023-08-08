В Екатеринбурге завершили ремонт улицы 8 Марта

В Екатеринбурге специалисты комитета благоустройства администрации города отчитались о завершении ремонта улицы 8 Марта, который проводился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).За несколько месяцев дорожные рабочие привели в нормативное состояние отрезок одной из центральных улиц города — от дома № 55 до дома № 127. Отметим, что на этом отрезке располагается два детских учреждения: на перекрестке с улицей Фурманова — общеобразовательная школа № 93, а через дорогу от нее — муниципальный театр балета «Щелкунчик». В преддверии 1 сентября завершение работ на этом отрезке улицы было приоритетным, чтобы обеспечить безопасность детей при посещении учебных заведений.На участке, где находятся школа и театр, специалисты подрядной организации уложили новый асфальт, выправили или заменили бордюрные камни, нанесли дорожную разметку. Рабочие также отремонтировали тротуары на этом отрезке улицы.Кроме того, на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова были установлены новые светофоры, реконструированные, как и магистраль, в рамках реализации нацпроекта БКД. Длина всего отремонтированного участка по улице 8 Марта составила 1,2 км с общей площадью более 24 тыс. кв. м.Отметим, что всего в текущем сезоне в рамках реализации нацпроекта БКД в уральской столице предусмотрены работы на 19 участках автомобильных дорог общей площадью 289,6 тыс. кв. м и протяженностью 18,8 км. Часть работ уже выполнена или находится на завершающем этапе.Так, двумя неделями ранее, также после ремонта в рамках нацпроекта БКД, рабочие открыли движение на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). В эксплуатацию был запущен участок длиной 9,9 км, который соединяет Челябинский, Тюменский тракты и Кольцовскую дорогу.Во время ремонта данный отрезок дороги был расширен до четырех полос с разделением встречных потоков транспорта. Длина последнего этапа реконструкции составляет 3,1 км. Фактически дорожники создали еще одну двухполосную дорогу параллельно существующей.Кроме того, для обеспечения доступа в находящиеся рядом садовые товарищества была изменена конфигурация транспортной схемы для садов и поселков «Долинка», «Ласточка», «Солнечный» и «Семь Ключей». Параллельно кольцевой дороге был организован местный проезд с тротуаром и освещением. Работы на объекте будут полностью завершены в августе ко Дню города.Также в двадцатых числах августа строители откроют движение по правому путепроводу развязки у «Калины». На месте работ фактически возводятся два новых путепровода, которые идут параллельно действующему. По одному из них автомобили смогут двигаться в сторону старого Сибирского тракта, по второму — в сторону Тюменского тракта. На обоих предусмотрены по две полосы движения и пешеходные дорожки.Строители уже выполнили монтаж несущих конструкций правого путепровода. Ведутся работы по устройству гидроизоляции, установке шумозащитных экранов и барьерного ограждения, осуществляется монтаж опор освещения. Также дорожники продолжают заниматься устройством подъездов к путепроводу и подготовкой основания дороги к укладке асфальтового покрытия.Движение по старой развязке сохранится, пока не будут готовы левый и правый путепроводы. После этого строители начнут реконструкцию старого моста.Стоит добавить, что в этом году в ходе ремонта по нацпроекту БКД cспециалисты применяют только современные технологии укладки асфальта. Это позволяет продлить срок службы обновленных объектов. Так, на всех объектах БКД предусмотрено создание верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичных смесей с полимерно-битумным вяжущим слоем. Кроме того, для предотвращения температурной и фракционной сегрегации на «двухвалентных» магистралях города при укладке верхнего слоя применяется практика использования перегружателей асфальтобетонной смесиДобавим, что новые технологии применяются и при ремонте тротуаров, общая площадь которых в этом сезоне составляет более 120 тыс. кв. м. На всех объектах при ремонте слоев покрытия используются полимерно-битумные стыковочные ленты, а также выполняются работы по замене люков «обычного» типа на «плавающие».Помимо ремонта и реконструкции автомагистралей, в Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД до конца лета будут заменены 27 светофоров. На данный момент поставленные перед специалистами задачи выполнены более чем на 90%.Так, новые светофоры будут работать на следующих перекрестках: улицы Старых Большевиков с Баумана, Энтузиастов, Красных Командиров, Войкова и Космонавтов — Ильича; Машинная с Щорса, Фурманова и Циолковского; 8 Марта и Фрунзе, Отто Шмидта, Щорса; Патриса Лумумбы с Ферганской и с Санаторной. Кроме того, на перекрестках улиц Шейнкмана — Радищева, Розы Люксембург — Декабристов, Евгения Савкова — Ручейная — Суходольская, Белинского — Тверитина, а также улиц Восточной с Первомайской и Ленина, Фурманова со Степана Разина и Чайковского, Шаумяна с Белореченской и Серафимы Дерябиной, Технической с Маневровой и Расточной.Помимо этого, в планы дорожных служб входит замена 199 стоек, 27 дорожных контроллеров и 679 сигналов.