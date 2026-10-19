УрБК, Екатеринбург, 19.10.2026. Единый день открытых дверей «Профессионалитета» собрал почти 32 тыс. школьников и родителей Свердловской области. Мероприятия прошли на площадках колледжей и предприятий-партнеров федерального проекта.

В департаменте информполитики региона сообщили, что для школьников и их родителей организовали насыщенную профориентационную программу. На 161 площадке предприятий-партнеров провели 213 экскурсий, в которых приняли участие 4,8 тыс. человек. Состоялось 131 родительское собрание. Еще одним направлением стали профессиональные пробы — всего организовали 505 таких мероприятий. Кроме того, почти 14 тысяч школьников приняли участие в 472 классных часах «Профессионалитет: ты в хорошей компании». Ребята работали в командах, участвовали в игре «Верю — не верю» и выполняли задания с мотивационными карточками. В организации Единого дня открытых дверей приняли участие 1,5 тыс. амбассадоров «Профессионалитета». Они помогали школьникам знакомиться с образовательными программами и специальностями, рассказывали об учебе в колледжах и о перспективах профессионального развития.

«Проведенные мероприятия в рамках Дня открытых дверей стали отправной точкой для принятия решения. Будущие студенты и их родители смогли увидеть не просто колледж, а реальный социальный лифт, который за время обучения в образовательном учреждении СПО может превратить вчерашнего девятиклассника в высокооплачиваемого специалиста, крайне востребованного в нашем регионе и по всей стране», — сказала министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

В 2026 году в регионе открылись семь новых кластеров: металлургия, машиностроение, транспорт, строительство, радиоэлектроника, топливно-энергетический, легкая промышленность и горнодобывающая отрасль. Всего в области действует 20 кластеров «Профессионалитета». Губернатор Свердловской области Денис Паслер отмечал, что Свердловская область занимает первое место в стране по целевому обучению в колледжах и техникумах, сообщили в департаменте.