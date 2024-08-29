В ЗАТО Новоуральск в рамках федерального проекта «Профессионалитет» откроется кластер для подготовки специалистов атомной сферы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал проекты развития муниципалитетов Северного и Горнозаводского ...28.08.2024 Более 3,5 тыс. сотрудников для уральских заводов подготовят с помощью федеральной программы «Профессионалитет»
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2024. Более 3,5 тыс. сотрудников для уральских заводов подготовят с помощью федеральной ...31.07.2024 Свердловские депутаты поддержали губернаторскую инициативу о налоговых льготах для компаний — шефов учебных заведений за рамками программы «Профессионалитет»
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали разработанный по ...12.07.2024 Свердловские предприятия — шефы колледжей и техникумов получат налоговый вычет до 50 млн рублей в год
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2024. Свердловские компании, оказывающие безвозмездную помощь учреждениям среднего ...01.04.2024 На создание в свердловских колледжах более 600 бюджетных мест для машиностроительных специальностей будет направлено около 200 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловских колледжах будет создано более 600 бюджетных мест на машиностроительных ...