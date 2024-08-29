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В ЗАТО Новоуральск в рамках федерального проекта «Профессионалитет» откроется кластер для подготовки специалистов атомной сферы

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В следующем году в ЗАТО Новоуральск откроется кластер, который позволит готовить специалистов атомной сферы. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи, сообщает департамент информационной политики региона.

Появление кластера в Новоуральске станет еще одним мероприятием региона в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет», к которому Свердловская область присоединилась в 2022 году.

Отметим, что проект «Профессионалитет» направлен на подготовку высококвалифицированных кадров под запросы конкретных предприятий на территории региона. Сегодня в области в рамках проекта действуют уже 12 кластеров с участием 65 колледжей и 117 предприятий.

В этом учебном году около 3,5 тыс. студентов техникумов и училищ будут учиться в четырех новых кластерах «Профессионалитета». Они смогут выбрать свыше 50 специальностей и направлений — от экономиста до сварщика. После пары лет профессионального обучения выпускники пойдут работать в организации банковской системы, машиностроительной и горно-металлургической отраслей.

Также в регионе ведется строительство новых зданий для техникумов и средних специальных учебных заведений, включенных в федеральный проект.

Ранее по инициативе губернатора Евгения Куйвашева компаниям, которые помогают в оснащении колледжей и техникумов современным оборудованием в рамках федерального проекта «Профессионалитет», предоставили налоговую льготу.

Инвестиционный налоговый вычет в размере 50% от стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного учебным заведениям, действует с 2023 года. Максимальная сумма денежных средств, от которой рассчитывается вычет — 50 млн руб. в год. В настоящее время к поддержке техникумов и колледжей привлечены 114 работодателей-партнеров.
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