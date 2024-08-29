В ЗАТО Новоуральск в рамках федерального проекта «Профессионалитет» откроется кластер для подготовки специалистов атомной сферы

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2024. Более 3,5 тыс. сотрудников для уральских заводов подготовят с помощью федеральной ...

Более 3,5 тыс. сотрудников для уральских заводов подготовят с помощью федеральной программы «Профессионалитет»

Свердловские депутаты поддержали губернаторскую инициативу о налоговых льготах для компаний — шефов учебных заведений за рамками программы «Профессионалитет»

Свердловские предприятия — шефы колледжей и техникумов получат налоговый вычет до 50 млн рублей в год

На создание в свердловских колледжах более 600 бюджетных мест для машиностроительных специальностей будет направлено около 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловских колледжах будет создано более 600 бюджетных мест на машиностроительных ...