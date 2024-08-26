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Свердловские колледжи и техникумы наберут 35 тыс. студентов

На Среднем Урале начинается ежегодная кампания по приему абитуриентов в колледжи и техникумы региона. Многие из них работают в рамках программы «Профессионалитет». Областные власти проводят работу по популяризации и увеличению привлекательности среднего профессионального образования (СПО) с целью подготовки квалифицированных рабочих кадров, востребованных предприятиями региона. Об этом сообщил в своем Telegram канале глава региона Денис Паслер, передает департамент информполитики Среднего Урала.

Свердловские колледжи и техникумы наберут 35 тыс. студентов

«Колледжи и техникумы Свердловской области готовы к старту приемной кампании и начнут прием заявок уже в эту пятницу, 20 июня. Здесь готовят специалистов в самых востребованных сферах: машиностроение, IT, образование, медицина, энергетика. Выпускникам гарантировано трудоустройство. Это, в том числе, результат федерального проекта «Профессионалитет», когда работодатели сотрудничают с учебным заведением и сразу готовят кадры для своей отрасли», — рассказал Денис Паслер.

Д. Паслер также отметил, что в нынешнем году число бюджетных мест в учебных заведениях среднего профобразования было увеличено до 27 тыс. Всего свердловские колледжи и техникумы готовы принять более 35 тыс. человек.

Прием заявок на очную форму обучения по общим правилам продлится до 15 августа. Прием на образовательные программы, требующие творческих способностей, физических и психологических качеств, будет проходить до 10 августа.

Отметим, что при зачислении приоритет имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ветераны и участники боевых действий, военнослужащие и другие категории, указанные в законе об образовании.

Для облегчения выбора учебного заведения специалистами минобразования области был создан единый портал «Мое образование», где абитуриенты могут получить всю необходимую информацию об учреждениях СПО и образовательных программах.

Подать заявление на прием можно как при личном посещении учебного заведения, так и с помощью Почты России, или на портале Госуслуг. Также в регионе создана и работает единая информационная система priem.egov66.ru. При подаче заявления на Госуслугах можно предоставить все документы в онлайн-форме, а также увидеть рейтинг и даты экзаменов.

Стоит отметить, что развитие системы среднего профессионального образования проходит в рамках выполнения задач нацпроекта «Молодежь и дети». Важной частью программы развития является реализация федерального проекта «Профессионалитет». Свердловская область является активным участником данного проекта. За три года в регионе было создано 12 кластеров в ключевых отраслях экономики, а в конце этого года будет открыт тринадцатый.

В 2026 году будет создано еще семь кластеров программы «Профессионалитет». Соглашения об их создании и финансировании ранее подписал глава региона Денис Паслер. Новые кластеры получат около 1,5 млрд бюджетной поддержки. Из регионального бюджета им будет выделена сумма в размере более 777 млн руб., и еще 700 млн руб. будет направлено из федерального бюджета.

«Сегодня сделан очередной большой шаг в реализации проекта «Профессионалитет». Благодаря заключенным соглашениям у еще 7,5 тыс. свердловских студентов появится возможность учиться на практике, на современном оборудовании», — сообщил Д. Паслер.

Он также рассказал, что новые кластеры объединят силы и ресурсы шести министерств, свыше 30 колледжей и техникумов, больше полусотни предприятий-партнеров и 11 организаций общего образования.

Отметим, что помимо федеральных и региональных вложений программой предусмотрены и вложения средств предприятий, заинтересованных в выпускниках данных кластеров.

Новые кластеры откроются в металлургической и горнодобывающей отраслях, а также легкой промышленности, топливно-энергетическом комплексе, радиоэлектронике, строительстве и транспортной отрасли.

Таким образом, промышленный комплекс региона будет обеспечен квалифицированными кадрами, в которых испытывает потребность, а молодые специалисты получат качественное образование, востребованную специальность и трудоустройство в крупные региональные компании.

Отметим, что власти региона не обходят вниманием и высшее образование. Так, в ближайшее время планируется ремонт и модернизация вузов. Этот вопрос глава региона Денис Паслер недавно обсудил с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

«Обновлением материально-технической базы вузов и инфраструктуры займемся при поддержке Минобрнауки. Современные, конкурентоспособные площадки привлекут абитуриентов и серьезно повлияют на результаты учебного процесса. У нашей молодежи большой выбор, и мы должны сделать все, чтобы ребята делали его в пользу вузов в нашем регионе», — сказал Д. Паслер.

На данный момент в области работает почти 150 вузов, техникумов и колледжей, в которых учатся 250 тыс. студентов. Многие из учреждений высшего образования занимают лидерские позиции среди университетов страны, чему способствует в том числе их постоянная модернизация и развитие.

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
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