Свердловские колледжи и техникумы наберут 35 тыс. студентов

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В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет»

В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет». Они получат поддержку из ...

В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет»

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет». Они ...

Свердловские абитуриенты подали 95 тыс. заявлений во время приемной кампании в колледжи по программе «Профессионалитет»

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2024. Свердловские абитуриенты подали 95 тыс. заявлений во время приемной кампании в колледжи ...

В Свердловской области более 2 тыс. абитуриентов выбрали обучение по «Профессионалитету» с гарантированным трудоустройством

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2024. Обучение по программе «Профессионалитет» с гарантированным трудоустройством уже выбрали ...

В Свердловской области до 24 тыс. выросло число мест для абитуриентов колледжей и техникумов

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Свердловской области в колледжах и техникумах готовы принять на места, финансируемые ...