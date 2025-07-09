В Свердловской области модернизируют образовательную инфраструктуру

Власти Свердловской области продолжают работу по повышению качества и доступности образования в регионе. Так, врио губернатора Денис Паслер поручил ускорить темпы ремонта образовательных учреждений в муниципалитетах. Кроме того, продолжается строительство новых образовательных комплексов, развитие профориентационных программ и готовится модернизация учреждений высшего образования. Об этом сообщает
департамент информполитики региона.
«В ходе заседания областного правительства поставил задачу — ускорить темпы ремонтных работ на объектах образования в свердловских муниципалитетах», — сообщил Д. Паслер в своем Telegram-канале.
Первый объект, на который обратил внимание глава региона, — школа № 58 в Камышлове. Сейчас там идут работы по капитальному ремонту. Здание начальной школы должно быть отремонтировано до 20 ноября, а работы в здании старшей школы планируется завершить до 5 декабря. Однако на текущий момент ремонт идет с отставанием от графика, на что обратил внимание врио губернатора.
«Сейчас фиксируется отставание от графика, есть риск не успеть закончить работы в установленный контрактом срок. Напоминаю: если подрядчик не справляется, необходимо незамедлительно принимать меры. Как минимум увеличивать количество специалистов на площадке, как максимум — менять подрядную организацию», — отметил Д. Паслер.
Также Д. Паслер поручил главе муниципалитета лично отслеживать ход работ, темпы их проведения и количество рабочих на объекте, чтобы успеть закончить капремонт в установленные сроки и без потери качества.
Еще один объект, на котором, по словам Д. Паслера, необходимо увеличить количество специалистов, дабы устранить небольшое отставание от графика — школа № 4 в Верхнем Тагиле. Соответствующую задачу врио губернатора поставил главе муниципалитета. Введение школы в эксплуатацию запланировано уже в конце текущего года.
Кроме того, глава региона взял на личный контроль исполнение поручения президента России о капитальном ремонте в общежитии № 1 Краснотурьинского индустриального колледжа. Он отметил, что договор на проведение работ уже заключен. До января 2026 года будет подготовлена проектно-сметная документация. Согласно предварительной оценке, комплексный капремонт обойдется в сумму около 210 млн руб.
Отметим, что Свердловская область продолжает укреплять и расширять базу образовательных учреждений всех уровней. Так, в 2024 году было построено семь школ, еще в пяти проведен капремонт. Было открыто 52 центра образования технической и естественно-научной направленности «Точка роста», два центра цифрового образования для детей и пять детских технопарков.
Также расширяется программа целевого обучения и профориентации. Федеральный проект «Профессионалитет» охватил уже 71 учреждение образования и 166 партнеров-работодателей.
Напомним, что Свердловская область является активным участником данного проекта. За три года в регионе было создано 12 кластеров в ключевых отраслях экономики, а в конце этого года будет открыт тринадцатый. В 2026 году будет создано еще семь кластеров программы «Профессионалитет», которые получат около 1,5 млрд бюджетной поддержки. Из регионального бюджета им будет выделена сумма в размере более 777 млн руб., и еще 700 млн руб. будет направлено из федерального бюджета.
Соглашения об их создании ранее были подписаны главой региона Денисом Паслером, который отметил, что благодаря новым кластерам возможность практического обучения на современном оборудовании получат еще 7,5 тыс. уральских студентов.
Новые кластеры объединят силы и ресурсы шести министерств, свыше 30 колледжей и техникумов, больше полусотни предприятий-партнеров и 11 организаций общего образования. Они откроются в металлургической и горнодобывающей отраслях, а также легкой промышленности, топливно-энергетическом комплексе, радиоэлектронике, строительстве и транспортной отрасли.
Д. Паслер также отметил, что в нынешнем году число бюджетных мест в учебных заведениях среднего профобразования было увеличено до 27 тыс. Всего свердловские колледжи и техникумы готовы принять более 35 тыс. человек.
Помимо этого, программы профориентации затрагивают и детей школьного возраста. Так, недавно в Ирбите открылся детский технопарк «Кванториум». Это уже 14-й технопарк на Среднем Урале.
«Перед началом учебного года у юных ирбитчан появилось новое место притяжения — технопарк «Кванториум». Ребята с 11 лет будут обучаться в современных лабораториях по перспективным направлениям», — сообщил в своем Telegram-канале Д. Паслер.
По его словам, подобные центры дополнительного образования способствуют развитию технической мысли, тяге юных умов к науке. Они не просто предоставляют обучение, а формируют новые поколения инженеров изобретателей и ученых. Глава региона также отметил, что кванториумы становятся серьезной базой подготовки к технологическому рывку.
Кроме того, власти региона не обходят вниманием и высшее образование. Так, в ближайшее время планируется ремонт и модернизация вузов. Обновлением материально-технической базы и инфраструктуры вузов власти региона займутся при поддержке Минобрнауки России. Об этом заявил глава Свердловской области Д. Паслер по итогам встречи с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.
«Обновлением материально-технической базы вузов и инфраструктуры займемся при поддержке Минобрнауки. Современные, конкурентоспособные площадки привлекут абитуриентов и серьезно повлияют на результаты учебного процесса. У нашей молодежи большой выбор, и мы должны сделать все, чтобы ребята делали его в пользу вузов в нашем регионе», — сказал Д. Паслер.
Стоит отметить, что популярность свердловских вузов действительно растет. Так, по итогам приемной кампании этого года Средний Урал вошел в топ-5 самых востребованных регионов у абитуриентов, поступающих по программам бакалавриата и специалитета.
Таким образом, в результате усилий свердловских властей качество и доступность образования в регионе продолжает расти и укрепляться за счет обновления материально-технической базы, строительства новых образовательных комплексов и реализации образовательных программ, нацеленных на подготовку востребованных специалистов.Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области