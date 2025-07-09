В Свердловской области модернизируют образовательную инфраструктуру

Глава региона Денис Паслер провел встречу с председателем правительства РФ на площадке ИННОПРОМа ...

В регионе с 20 июня стартует прием в учреждения среднего профессионального образования ...

В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет». Они получат поддержку из ...

В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет»

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет». Они ...

В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет»

В Богдановиче на ремонт образовательных учреждений в 2021 году было затрачено более 56 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2022. В 2021 году в Богдановиче на ремонт школ было потрачено 22,2 млн руб., детских садов — ...