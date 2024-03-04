Игорь Сутягин: Капремонт социальных объектов — одно из приоритетных направлений деятельности

На вопросы журналистов ответил первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин.— Игорь Евгеньевич, какие работы на социальных объектах будут проводиться в 2024 году?
— Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры — одно из приоритетных направлений деятельности администрации Екатеринбурга. Ежегодно мы составляем планы ремонта, выделяем из бюджета на это деньги. В первую очередь это касается объектов образования. В этом году мы планируем капитально отремонтировать три общеобразовательные школы, общий объем финансирования на эти цели составит около 1 млрд руб. — Какие именно школы будут отремонтированы?
— Первой на очереди стоит школа № 68 по адресу улица Кировоградская, 40. Распоряжением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на капитальный ремонт этого здания было выделено софинансирование в размере 215 млн руб., что составляет около 50% от общего бюджета расходов, запланированных на этот объект, — 444 млн руб. Остальные средства будут выделены из городской казны. Что касается сроков проведения ремонта, то на данный момент мы уже разместили данные для участия в конкурсе, идет прием заявок. До середины марта будет заключен муниципальный контракт, и начнутся работы. Завершены они будут в декабре 2024 года.
Кроме того, в текущем году мы начнем капитальный ремонт еще в двух школах: в школе № 72 по улице Калинина, 48 на 500 мест и школе № 87 по улице Ферганская, 22 на 700 мест. Первая из них будет ремонтироваться два года, работы будут окончены в I квартале 2025 года. Финансирование тоже разбито на два года: в этом году предусмотрено 157 млн руб., и на следующий год мы заложили еще 137 млн руб. — По какому принципу выбирались школы для капремонта?
— Данные школы были выбраны из-за их аварийного и предаварийного состояния: износ этих зданий составляет более 70%. Кроме того, в этих микрорайонах наблюдается высокая востребованность в учебных заведениях.— Какие изменения ждут эти здания?
— Капитальному ремонту предшествовала разработка проектно-сметной документации (ПСД), где были учтены все современные требования, чтобы создать более комфортные условия для учеников, преподавателей и родителей. Так, на объектах запланировано создание постов охраны, зон ожидания для родителей. Школьные мастерские оснащаются высокотехнологичными станками с ЧПУ, кабинеты оборудуются мультимедийными устройствами, создаются лингафонные кабинеты. При проектировке интерьеров учитывается мнение педагогического состава и детей, в том числе по цветовым гаммам.
Многие школы построены очень давно, и среди них есть уникальные здания с оригинальными фасадами. Поэтому при капремонтах мы стараемся сохранить индивидуальность, разрабатываем паспорт фасада, который проходит согласование в Главархитектуре. И каждая такая старая школа становится фактически новым зданием. Капремонт — это не просто покраска стен и ремонт отопления, а полная модернизация.— Есть ли в планах капитальный ремонт детских садов?
— В планах на этот год ремонт трех зданий. Первый садик — по улице Шейнкмана, 30а на 60 мест. Ранее там располагалось муниципальное учреждение, но теперь сотрудники переведены в офисное здание. И сейчас там будут воссоздавать детский сад с одной ясельной группой. Капремонт здесь будет завершен к концу 2024 года. Объем затрат составит порядка 60 млн руб. И также мы приступим к капитальному ремонту двух детских садов на 100 мест каждый на улице Мира, 38а и Мира, 40а. Там работы будут завершены в 2025 году. Затраты составят около 200 млн руб.
В садиках также проводится глубокая модернизация инженерных сетей, фасадов, перекрытий, кровли, оборудования. Мы не только обновляем инфраструктуру, но и приводим здания к современным нормам, в том числе по пожарной безопасности, СанПиНам. После капремонта детские сады оснащаются новой мебелью, игровым оборудованием. И, по сути, получается абсолютно новый детский сад.— Какие еще категории социальных объектов ждет ремонт в этом году?
— Всего мы отремонтируем или начнем ремонтировать порядка 80 объектов социальной инфраструктуры. Общий объем финансирования составит более 1,5 млрд руб. Так, из спортивных объектов мы продолжим капитальный ремонт спортивной школы «Снежинка» и спортклуба «Урал». Продолжится работа по программе «Спорт в каждый двор»: мы запланировали на этот год также семь спортивных площадок в разных районах города. Постараемся сдать их ближе к осени.
У нас также есть программа, которая софинансируется из областного бюджета, по ремонту пунктов участковых уполномоченных. Мы запланировали на этот год ремонт 23 пунктов. И в этом году программа будет завершена, поскольку все объекты, находящиеся в муниципальной собственности, в которых расположены пункты участковых уполномоченных, будут приведены в порядок. — Входят ли в перечень запланированных работ объекты культуры?
— Из объектов культуры в этом году мы завершим комплексный капитальный ремонт культурно-зрелищного центра «Стрела» на улице Соликамской, 4. И начнем капитальный ремонт, который, скорее всего, завершим уже в следующем году, нового объекта для размещения художественной школы имени Германа Метелева на улице Технической, 34. Это поможет нам освободить часть площадей в общеобразовательной школе № 166 на улице Пехотинцев, 4. — В преддверии летнего сезона проводится ли подготовка детских оздоровительных лагерей?
— В городском бюджете предусмотрен соответствующий объем финансирования для капитального ремонта инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поставил задачу газифицировать эти объекты. Уже в этом году в трех загородных лагерях — «Юность», «Спутник» и «Заря» — мы закончим строительство и введем в эксплуатацию газовые котельные. Более того, в двух из них мы капитально отремонтируем инфраструктуру сети тепло- и водоснабжения. После того как закончится оздоровительный летний сезон, аналогичные работы начнутся в «Рассветном», «Изумруде» и «Мечте», закончатся они уже в 2025 году. И также мы начнем проектирование газовых котельных в лагерях «Красная гвоздика», «Бригантина» и «Чайка».
И хочу подчеркнуть, что в части подготовки инфраструктуры лагерей мы в прошлом году поучаствовали в федеральной программе по восстановлению и строительству организаций отдыха детей и их оздоровления, получили государственное софинансирование и построили четыре новых корпуса из быстровозводимых конструкций. Два из них — в «Юности» и два — в «Уральских самоцветах». Работы были завершены в декабре, в конце года там уже прошли первые мероприятия. В этом году корпуса примут детей на полную загрузку — более 200 человек. За несколько смен сюда приедут более 1,5 тыс. человек. На сегодняшний день это наиболее комфортабельные корпуса, где дети живут в комнатах, в которых есть душ и санузел.
Кроме того, ремонтные работы будут вестись в лагерях «Маяк» и «Буревестник», там будут ремонтировать спальные корпуса после завершения оздоровительного сезона. Во всех лагерях будут проведены различные ремонтные работы.— Как обстоит дело с ремонтом объектов культурного наследия в Екатеринбурге?
— Наиболее значимые объекты культурного наследия мы стараемся сохранить в муниципальной собственности, восстановить. В этом году на эти цели в городском бюджете предусмотрено около 200 млн руб. Мы взяли на себя обязательство в этом году ко Дню города привести в порядок территорию Литературного квартала. Помимо капитального ремонта зданий, там будет проведено благоустройство прилегающей территории.
Также в этом году мы завершим реставрацию нескольких объектов культурного наследия: на улице 8 Марта, 20, где располагается одно из подразделений администрации Ленинского района, на улице Карла Либкнехта, 36 и двух домов на улице Октябрьской Революции, 52. К лету мы планируем завершить там все работы.
Кроме того, в текущем году мы приступаем к масштабной реконструкции здания первого городского театра «Колизей» на проспекте Ленина, 43. На эти работы выделен большой объем финансирования, разбитый на несколько лет. Проект будет завершен в 2026 году.
Хочу добавить, что на сегодняшний день по всем мероприятиям, о которых я рассказал, контракты уже частично заключены или находится в стадии подписания. Финансирование на эти объекты есть, все готовы к работе.Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга