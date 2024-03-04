Игорь Сутягин: Капремонт социальных объектов — одно из приоритетных направлений деятельности

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— Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры — одно из приоритетных направлений деятельности администрации Екатеринбурга. Ежегодно мы составляем планы ремонта, выделяем из бюджета на это деньги. В первую очередь это касается объектов образования. В этом году мы планируем капитально отремонтировать три общеобразовательные школы, общий объем финансирования на эти цели составит около 1 млрд руб.— Первой на очереди стоит школа № 68 по адресу улица Кировоградская, 40. Распоряжением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на капитальный ремонт этого здания было выделено софинансирование в размере 215 млн руб., что составляет около 50% от общего бюджета расходов, запланированных на этот объект, — 444 млн руб. Остальные средства будут выделены из городской казны. Что касается сроков проведения ремонта, то на данный момент мы уже разместили данные для участия в конкурсе, идет прием заявок. До середины марта будет заключен муниципальный контракт, и начнутся работы. Завершены они будут в декабре 2024 года.Кроме того, в текущем году мы начнем капитальный ремонт еще в двух школах: в школе № 72 по улице Калинина, 48 на 500 мест и школе № 87 по улице Ферганская, 22 на 700 мест. Первая из них будет ремонтироваться два года, работы будут окончены в I квартале 2025 года. Финансирование тоже разбито на два года: в этом году предусмотрено 157 млн руб., и на следующий год мы заложили еще 137 млн руб.— Данные школы были выбраны из-за их аварийного и предаварийного состояния: износ этих зданий составляет более 70%. Кроме того, в этих микрорайонах наблюдается высокая востребованность в учебных заведениях.— Капитальному ремонту предшествовала разработка проектно-сметной документации (ПСД), где были учтены все современные требования, чтобы создать более комфортные условия для учеников, преподавателей и родителей. Так, на объектах запланировано создание постов охраны, зон ожидания для родителей. Школьные мастерские оснащаются высокотехнологичными станками с ЧПУ, кабинеты оборудуются мультимедийными устройствами, создаются лингафонные кабинеты. При проектировке интерьеров учитывается мнение педагогического состава и детей, в том числе по цветовым гаммам.Многие школы построены очень давно, и среди них есть уникальные здания с оригинальными фасадами. Поэтому при капремонтах мы стараемся сохранить индивидуальность, разрабатываем паспорт фасада, который проходит согласование в Главархитектуре. И каждая такая старая школа становится фактически новым зданием. Капремонт — это не просто покраска стен и ремонт отопления, а полная модернизация.— В планах на этот год ремонт трех зданий. Первый садик — по улице Шейнкмана, 30а на 60 мест. Ранее там располагалось муниципальное учреждение, но теперь сотрудники переведены в офисное здание. И сейчас там будут воссоздавать детский сад с одной ясельной группой. Капремонт здесь будет завершен к концу 2024 года. Объем затрат составит порядка 60 млн руб. И также мы приступим к капитальному ремонту двух детских садов на 100 мест каждый на улице Мира, 38а и Мира, 40а. Там работы будут завершены в 2025 году. Затраты составят около 200 млн руб.В садиках также проводится глубокая модернизация инженерных сетей, фасадов, перекрытий, кровли, оборудования. Мы не только обновляем инфраструктуру, но и приводим здания к современным нормам, в том числе по пожарной безопасности, СанПиНам. После капремонта детские сады оснащаются новой мебелью, игровым оборудованием. И, по сути, получается абсолютно новый детский сад.— Всего мы отремонтируем или начнем ремонтировать порядка 80 объектов социальной инфраструктуры. Общий объем финансирования составит более 1,5 млрд руб. Так, из спортивных объектов мы продолжим капитальный ремонт спортивной школы «Снежинка» и спортклуба «Урал». Продолжится работа по программе «Спорт в каждый двор»: мы запланировали на этот год также семь спортивных площадок в разных районах города. Постараемся сдать их ближе к осени.У нас также есть программа, которая софинансируется из областного бюджета, по ремонту пунктов участковых уполномоченных. Мы запланировали на этот год ремонт 23 пунктов. И в этом году программа будет завершена, поскольку все объекты, находящиеся в муниципальной собственности, в которых расположены пункты участковых уполномоченных, будут приведены в порядок.— Из объектов культуры в этом году мы завершим комплексный капитальный ремонт культурно-зрелищного центра «Стрела» на улице Соликамской, 4. И начнем капитальный ремонт, который, скорее всего, завершим уже в следующем году, нового объекта для размещения художественной школы имени Германа Метелева на улице Технической, 34. Это поможет нам освободить часть площадей в общеобразовательной школе № 166 на улице Пехотинцев, 4.— В городском бюджете предусмотрен соответствующий объем финансирования для капитального ремонта инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поставил задачу газифицировать эти объекты. Уже в этом году в трех загородных лагерях — «Юность», «Спутник» и «Заря» — мы закончим строительство и введем в эксплуатацию газовые котельные. Более того, в двух из них мы капитально отремонтируем инфраструктуру сети тепло- и водоснабжения. После того как закончится оздоровительный летний сезон, аналогичные работы начнутся в «Рассветном», «Изумруде» и «Мечте», закончатся они уже в 2025 году. И также мы начнем проектирование газовых котельных в лагерях «Красная гвоздика», «Бригантина» и «Чайка».И хочу подчеркнуть, что в части подготовки инфраструктуры лагерей мы в прошлом году поучаствовали в федеральной программе по восстановлению и строительству организаций отдыха детей и их оздоровления, получили государственное софинансирование и построили четыре новых корпуса из быстровозводимых конструкций. Два из них — в «Юности» и два — в «Уральских самоцветах». Работы были завершены в декабре, в конце года там уже прошли первые мероприятия. В этом году корпуса примут детей на полную загрузку — более 200 человек. За несколько смен сюда приедут более 1,5 тыс. человек. На сегодняшний день это наиболее комфортабельные корпуса, где дети живут в комнатах, в которых есть душ и санузел.Кроме того, ремонтные работы будут вестись в лагерях «Маяк» и «Буревестник», там будут ремонтировать спальные корпуса после завершения оздоровительного сезона. Во всех лагерях будут проведены различные ремонтные работы.— Наиболее значимые объекты культурного наследия мы стараемся сохранить в муниципальной собственности, восстановить. В этом году на эти цели в городском бюджете предусмотрено около 200 млн руб. Мы взяли на себя обязательство в этом году ко Дню города привести в порядок территорию Литературного квартала. Помимо капитального ремонта зданий, там будет проведено благоустройство прилегающей территории.Также в этом году мы завершим реставрацию нескольких объектов культурного наследия: на улице 8 Марта, 20, где располагается одно из подразделений администрации Ленинского района, на улице Карла Либкнехта, 36 и двух домов на улице Октябрьской Революции, 52. К лету мы планируем завершить там все работы.Кроме того, в текущем году мы приступаем к масштабной реконструкции здания первого городского театра «Колизей» на проспекте Ленина, 43. На эти работы выделен большой объем финансирования, разбитый на несколько лет. Проект будет завершен в 2026 году.Хочу добавить, что на сегодняшний день по всем мероприятиям, о которых я рассказал, контракты уже частично заключены или находится в стадии подписания. Финансирование на эти объекты есть, все готовы к работе.