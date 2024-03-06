Безопасное образование в приоритете

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

В ближайшие годы власти Екатеринбурга направят 720 млн руб. на модернизацию и приведение к должному состоянию систем защиты учащихся. Об этом заявил директор департамента образования администрации города Константин Шевченко на заседании Екатеринбургской городской думы.Он напомнил, что на сегодняшний день в Екатеринбурге действуют 164 школы, 344 детских сада и 17 учреждений дополнительного образования. В 99% образовательных организаций установлено видеонаблюдение. Также все школы города оборудованы пропускным контролем, средствами оповещения, тревожными кнопками и металлодетекторами или рамками.Константин Шевченко подчеркнул, что в первую очередь власти города решат проблему отсутствия ограждений и освещения на территории 15% образовательных учреждений, также в 62% от общего числа организаций будет установлена охранная сигнализация, а в 45% зданий — система управления эвакуацией.Кроме того, для обеспечения безопасности учащихся будут проведены и другие ежегодные работы. Так, в 2024 году муниципалитет планирует обновить ограждения и освещение на территории трех образовательных организаций, снести или обрезать зеленые насаждения около 33 учреждений. Еще в 10 школах специалисты установят камеры видеонаблюдения. В дополнение к этому в 17 образовательных организациях устранят мелкие недостатки зданий, помещений и территорий, которые потенциально могут отразиться на защите детей.«Расходы на обеспечение безопасности увеличиваются постоянно. В 2023 году на антитеррористические и противопожарные мероприятия было запланировано потратить 17 млн руб. Однако по факту мы вложили в защиту ребят более 96 млн руб. Именно на меры и средства безопасности направляются все средства, высвобождающиеся в сфере образования», — подчеркнул Константин Шевченко.Он также добавил, что запланированные на текущий год работы будут стоить около 36 млн руб., однако муниципалитет, как и всегда, вложит в безопасность все сэкономленные деньги.Стоит добавить, что для повышения безопасности учащихся и создания комфортных условий для обучения городские власти продолжают регулярно проводить капитальные ремонты в образовательных учреждениях. Так, в 2024 году в Екатеринбурге будут капитально отремонтированы три общеобразовательные школы, общий объем финансирования на эти цели составит около 1 млрд руб.Первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин рассказал, что прежде всего ремонтные работы начнутся в здании школы № 68 по адресу улица Кировоградская, 40.«Распоряжением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на капитальный ремонт этого здания было выделено софинансирование в размере 215 млн руб., что составляет около 50% от общего бюджета расходов, запланированных на этот объект, — 444 млн руб. Остальные средства будут выделены из городской казны. Что касается сроков проведения ремонта, то на данный момент мы уже разместили данные для участия в конкурсе, идет прием заявок. До середины марта будет заключен муниципальный контракт, и начнутся работы. Завершены они будут в декабре 2024 года», — отметил И. Сутягин.Кроме того, в текущем году начнется капитальный ремонт еще в двух школах: в школе № 72 по улице Калинина, 48 на 500 мест и школе № 87 по улице Ферганская, 22 на 700 мест. Ремонтные работы в первой из них займут два года и завершатся в I квартале 2025 года. Финансирование этих объектов также разделено на два периода: в текущем году из бюджета будет выделено 157 млн руб., еще 137 млн руб. планируется направить в 2025 году.Игорь Сутягин отметил, что эти школы были выбраны из-за их аварийного и предаварийного состояния: износ зданий составляет более 70%. Кроме того, в микрорайонах, где они расположены, наблюдается высокая востребованность в учебных заведениях.При этом первый заместитель главы города подчеркнул, что власти стараются минимально менять внешний облик зданий школ, которые были построены давно и имеют оригинальный архитектурный облик.«Многие школы построены очень давно, и среди них есть уникальные здания с оригинальными фасадами. Поэтому при капремонтах мы стараемся сохранить индивидуальность, разрабатываем паспорт фасада, который проходит согласование в Главархитектуре. И каждая такая старая школа становится фактически новым зданием. Капремонт — это не просто покраска стен и ремонт отопления, а полная модернизация», — рассказал Игорь Сутягин.Стоит отметить, что капитальному ремонту зданий предшествует разработка проектно-сметной документации (ПСД), где учитываются все современные требования для создания комфортных условий для учеников, преподавателей и родителей. Кроме этого, в рамках соблюдения современных требований к безопасности на всех объектах запланировано создание постов охраны и отдельных зон ожидания для родителей. Также оснащаются высокотехнологичными станками с ЧПУ школьные мастерские, кабинеты оборудуются мультимедийными устройствами, создаются лингафонные кабинеты.