УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 12:09

Безопасное образование в приоритете

В ближайшие годы власти Екатеринбурга направят 720 млн руб. на модернизацию и приведение к должному состоянию систем защиты учащихся. Об этом заявил директор департамента образования администрации города Константин Шевченко на заседании Екатеринбургской городской думы.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Екатеринбурге действуют 164 школы, 344 детских сада и 17 учреждений дополнительного образования. В 99% образовательных организаций установлено видеонаблюдение. Также все школы города оборудованы пропускным контролем, средствами оповещения, тревожными кнопками и металлодетекторами или рамками.

Константин Шевченко подчеркнул, что в первую очередь власти города решат проблему отсутствия ограждений и освещения на территории 15% образовательных учреждений, также в 62% от общего числа организаций будет установлена охранная сигнализация, а в 45% зданий — система управления эвакуацией.

Безопасное образование в приоритете

Кроме того, для обеспечения безопасности учащихся будут проведены и другие ежегодные работы. Так, в 2024 году муниципалитет планирует обновить ограждения и освещение на территории трех образовательных организаций, снести или обрезать зеленые насаждения около 33 учреждений. Еще в 10 школах специалисты установят камеры видеонаблюдения. В дополнение к этому в 17 образовательных организациях устранят мелкие недостатки зданий, помещений и территорий, которые потенциально могут отразиться на защите детей.

«Расходы на обеспечение безопасности увеличиваются постоянно. В 2023 году на антитеррористические и противопожарные мероприятия было запланировано потратить 17 млн руб. Однако по факту мы вложили в защиту ребят более 96 млн руб. Именно на меры и средства безопасности направляются все средства, высвобождающиеся в сфере образования», — подчеркнул Константин Шевченко.

Он также добавил, что запланированные на текущий год работы будут стоить около 36 млн руб., однако муниципалитет, как и всегда, вложит в безопасность все сэкономленные деньги.

Стоит добавить, что для повышения безопасности учащихся и создания комфортных условий для обучения городские власти продолжают регулярно проводить капитальные ремонты в образовательных учреждениях. Так, в 2024 году в Екатеринбурге будут капитально отремонтированы три общеобразовательные школы, общий объем финансирования на эти цели составит около 1 млрд руб.

Первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин рассказал, что прежде всего ремонтные работы начнутся в здании школы № 68 по адресу улица Кировоградская, 40.

«Распоряжением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на капитальный ремонт этого здания было выделено софинансирование в размере 215 млн руб., что составляет около 50% от общего бюджета расходов, запланированных на этот объект, — 444 млн руб. Остальные средства будут выделены из городской казны. Что касается сроков проведения ремонта, то на данный момент мы уже разместили данные для участия в конкурсе, идет прием заявок. До середины марта будет заключен муниципальный контракт, и начнутся работы. Завершены они будут в декабре 2024 года», — отметил И. Сутягин.

Кроме того, в текущем году начнется капитальный ремонт еще в двух школах: в школе № 72 по улице Калинина, 48 на 500 мест и школе № 87 по улице Ферганская, 22 на 700 мест. Ремонтные работы в первой из них займут два года и завершатся в I квартале 2025 года. Финансирование этих объектов также разделено на два периода: в текущем году из бюджета будет выделено 157 млн руб., еще 137 млн руб. планируется направить в 2025 году.

Игорь Сутягин отметил, что эти школы были выбраны из-за их аварийного и предаварийного состояния: износ зданий составляет более 70%. Кроме того, в микрорайонах, где они расположены, наблюдается высокая востребованность в учебных заведениях.

При этом первый заместитель главы города подчеркнул, что власти стараются минимально менять внешний облик зданий школ, которые были построены давно и имеют оригинальный архитектурный облик.

«Многие школы построены очень давно, и среди них есть уникальные здания с оригинальными фасадами. Поэтому при капремонтах мы стараемся сохранить индивидуальность, разрабатываем паспорт фасада, который проходит согласование в Главархитектуре. И каждая такая старая школа становится фактически новым зданием. Капремонт — это не просто покраска стен и ремонт отопления, а полная модернизация», — рассказал Игорь Сутягин.

Стоит отметить, что капитальному ремонту зданий предшествует разработка проектно-сметной документации (ПСД), где учитываются все современные требования для создания комфортных условий для учеников, преподавателей и родителей. Кроме этого, в рамках соблюдения современных требований к безопасности на всех объектах запланировано создание постов охраны и отдельных зон ожидания для родителей. Также оснащаются высокотехнологичными станками с ЧПУ школьные мастерские, кабинеты оборудуются мультимедийными устройствами, создаются лингафонные кабинеты.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
Вчера, 10:42 Власти Екатеринбурга направят 720 млн рублей на модернизацию систем безопасности в городских школах

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. В ближайшие годы власти Екатеринбурга направят 720 млн руб. на модернизацию и ...

06.03.2024 Игорь Сутягин: Капремонт социальных объектов — одно из приоритетных направлений деятельности

На вопросы журналистов ответил первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин ...

04.03.2024 Игорь Сутягин: Капремонт социальных объектов — одно из приоритетных направлений деятельности

На вопросы журналистов ответил первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин ...

28.02.2024 В 2024 году власти Екатеринбурга проведут капитальный ремонт шести детских образовательных учреждений

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В 2024 году власти Екатеринбурга запланировали провести капитальный ремонт трех школ и ...

10.09.2015 В Свердловской области за год прекратили свою работу 18 школ

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2015. В Свердловской области с 1 сентября 2014 года по 1 сентября 2015 года свою работу ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента01.03.2024В Екатеринбурге в рамках социального проекта свердловского отделения УФНС РФ прошел детский спектакль для военнослужащих
Архив новостей
Март 2024 (598)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18