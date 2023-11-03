Хороший год

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил перед депутатами городской думы с докладом о деятельности администрации города в 2023 году. В ходе доклада он представил основные экономические и социальные итоги.Так, в первую очередь градоначальник уделил внимание сфере образования, развитие которой является приоритетным условием для устойчивого развития города. Алексей Орлов отметил, что расходы на социальный блок всегда являлись основной строкой бюджета муниципалитета, и прошедший год не стал исключением.«В прошлом году одномоментно у нас в работе находились восемь школ в разных районах города. При этом шесть из них были построены с нуля. Это рекорд в современной истории уральской столицы», — подчеркнул глава города.Почти на год раньше срока был открыт новый корпус гимназии № 40, рассчитанный на 1 тыс. учеников. Перед Новым годом состоялось открытие школы № 41 на 925 мест в Верх-Исетском районе. Также был сдан Губернаторский лицей на 1,2 тыс. мест в микрорайоне Солнечный. После комплексного ремонта открылись две школы — № 63 на 1 тыс. 328 мест и № 140 на 850 мест. Кроме этого, в 2023 году социальная инфраструктура пополнилась одним построенным и двумя капитально отремонтированными детскими садами на 700 мест.«Не забываем мы и про загородные лагеря. Одним из самых значимых достижений прошлого года стал перевод двух детских загородных лагерей — «Уральские Самоцветы» и «Юность» — на круглогодичный режим работы. Для этого были привлечены федеральные средства и построены четыре корпуса на 49 мест каждый. Кроме этого, было завершено строительство спального корпуса на 48 мест в лагере имени Титова, капитально отремонтировано значительное количество элементов инфраструктуры в других загородных лагерях», — отметил градоначальник.Глава Екатеринбурга также напомнил, что в Академическом районе в преддверии юбилея города был открыт новый корпус Екатеринбургской детской школы искусств (ЕДШИ) № 6 имени К. Е. Архипова.«Работы были проведены в рекордно короткие сроки — всего за восемь месяцев. Таким образом, наш самый молодой административный район получил второй объект дополнительного образования», — напомнил Алексей Орлов.Он добавил, что в рамках подготовки к юбилею города была модернизирована библиотека № 26 на улице Белинского, открыт после реконструкции летний театр в ЦПКиО им. В.В. Маяковского.«Масштабным спортивным событием юбилейного года стал международный фестиваль университетского спорта. Наследие фестиваля — спортивные объекты мирового уровня, такие как Дворец водных видов спорта, Центр художественной и эстетической гимнастики, Дворец дзюдо, — позволит и в дальнейшем проводить в Екатеринбурге международные мероприятия и турниры», — подчеркнул в своем выступлении докладчик.Он также перечислил ряд других спортивных объектов Екатеринбурга, которые были сданы в эксплуатацию в прошедшем году: спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец» и новая Ледовая арена.Переходя к городскому хозяйству, Алексей Орлов начал с одной из самых острых тем — транспортное обслуживание жителей Екатеринбурга.«Этот вопрос находится на моем личном и постоянном контроле. Хочу отметить, что администрация города считает неправильным поднимать стоимость проезда для пассажиров, пока сами жители не заметят позитивных изменений в вопросе оказания транспортных услуг», — заметил градоначальник.Спикер напомнил, что для достижения поставленных целей в прошедшем году произошла смена куратора вопросов по транспорту — эти обязанности были возложены на Рустама Галямова.Кроме того, при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Екатеринбурге будет запущена масштабная транспортная реформа.«Мы предполагаем, что старт реформе будет дан с 1 октября текущего года. Сейчас мы активно готовим все необходимое для начала этой работы», — поделился глава города.По его словам, значительно улучшить транспортную ситуацию в Екатеринбурге позволит формирование единого транспортного каркаса, включающего все виды наземного транспорта, метрополитен, а также систему наземного метро с заходом в города Екатеринбургской агломерации.Алексей Орлов озвучил ряд достижений, которые были зафиксированы в этой сфере в прошедшем году.«В 2023 году в Екатеринбурге был введен единый городской тариф в пригородных поездах. Объем перевозки пассажиров за 2023 год увеличился почти на 10 млн поездок, в метрополитене пассажиропоток вышел на уровень доковидного 2019 года», — рассказал докладчик.В 2023 году в Екатеринбурге была проведена масштабная работа по обновлению подвижного состава. Так, благодаря поддержке Евгения Куйвашева город приобрел 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом, в декабре на Урал прибыла очередная партия низкопольных автобусов в количестве 35 единиц, которые вышли на линию в этом году.«В текущем году мы планируем пополнить парк еще 30 новыми автобусами, 50 троллейбусами и приступить к долгожданному обновлению трамвайного парка», — заявил Алексей Орлов.Он напомнил и о том, что за прошедший период в городе было запущено трамвайное движение в Академический район и микрорайон Солнечный. Параллельно с реализацией этих проектов было построено несколько новых улиц: 2-я Новосибирская, Академика Парина, Вавилова, Рябинина.Говоря об итогах работы в сфере благоустройства городского пространства, глава уральской столицы упомянул работы по реконструкции набережной реки Исеть, комплексное благоустройство парка Солнечные аллеи, модернизацию летнего парка «Уралмаш».Следующим пунктом отчета главы Екатеринбурга перед депутатами гордумы стали итоги работы администрации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.«В 2023 году на условиях софинансирования в городе было благоустроено семь дворов. Напомню, что в рамках этих работ создаются новые детские площадки, зоны воркаута, новые парковочные места и места для выгула домашних животных. Кроме этого, город активно участвует в работах по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах: в отчетном году мы заменили 256 подъемников. В результате чего сегодня в Екатеринбурге всего 6% лифтов, которые эксплуатируются более 25 лет», — рассказал градоначальник.Он добавил, что город также был успешно и своевременно подготовлен к зиме. Для этого было отремонтировано и заменено свыше 153 км инженерных сетей. Готовность объектов к вводу тепла была подтверждена Уральским управлением Ростехнадзора.Также в прошедшем году был утвержден главный градостроительный документ города — генеральный план Екатеринбурга.«Это принципиально новый градостроительный документ, основанный на том, что любая территория должна осваиваться в комплексе. В соответствии с ним в 2023 году по результатам аукционов были заключены договоры о комплексном развитии территорий (КРТ) в отношении территории жилой застройки в районе улиц Летчиков, Вилонова и Кварцевой. Также были приняты решения о КРТ в квартале улиц Патриса Лумумбы, Мусорского, переулка Газорезчиков и нежилой застройки в районе улицы Студенческой», — сказал спикер.Упомянул в своем отчете глава города и результаты работы в сфере цифровых технологий. Так, Екатеринбург занял четвертое место среди муниципалитетов России по итогам расчета индекса цифровизации городского хозяйства.«В целях обеспечения безопасности уральской столицы постоянно увеличивается количество установленных в городе камер, которые интегрированы в единую городскую систему видеонаблюдения», — напомнил слушателям докладчик.Отчитываясь об итогах года в сфере туризма, глава города напомнил, что в Екатеринбурге планомерно создается и развивается вся необходимая инфраструктура.«Мы работали над реализацией проекта туристического кода. В центре Екатеринбурга появились восемь туалетных модулей, обновленный переход на Плотинке, новая городская мебель, архитектурная подсветка исторических зданий, арт-объекты, элементы туристской навигации, современные информационные центры», — перечислил спикер.Особое внимание Алексей Орлов уделил основным макроэкономическим показателям. Так, в 2023 году рост оборота городских предприятий ускорился до 120%, розничного оборота — до 108%. Кроме этого, в прошлом году в Екатеринбурге было зафиксировано рекордное увеличение реальной заработной платы, а финансовый результат предприятий вырос в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом и составил почти 400 млрд руб. Достигнут высочайший показатель и по строительству жилья — в эксплуатацию введено около 1,8 млн кв. м.Глава Екатеринбурга отметил, что в 2023 году муниципалитет также продемонстрировал рекордный бюджет.«Его расходная часть превысила 72 млрд руб. Более 60% от этого объема было направлено на социальную сферу», — отчитался Алексей Орлов.Основными задачами на 2024 год градоначальник назвал приоритеты, определенные в соответствии с указами президента РФ о национальных целях и стратегических планах развития Екатеринбурга.По итогам доклада депутаты задали Алексею Орлову несколько уточняющих вопросов, а также обратились с рядом просьб, которые касались увеличения уровня зарплат работникам образования, ускорения темпов строительства и ремонта школ, решения кадрового вопроса в сфере транспорта, а также поиска дополнительных способов повышения его эффективности. Кроме того, градоначальника попросили продумать вопрос расширения улиц в зонах застройки и ускорить размещение остановочных комплексов взамен ликвидированных незаконных объектов нестационарной торговли.В целом депутаты городской думы Екатеринбурга высоко оценили эффективность работы администрации муниципалитета в 2023 году. Отчет главы города был принят единогласно.