Лицей строится по графику

Губернатор Евгений Куйвашев 11 апреля проверил темпы строительных работ на площадке Губернаторского лицея — инновационного образовательного центра для детей, который компания «Атомстройкомплекс» строит в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге.



Глава региона осмотрел площадку вместе с предпринимателем инициатором запуска ряда образовательных проектов Андреем Комаровым.



«Создание возможностей для самореализации людей, развития талантов детей и молодежи является одной из национальных целей государства, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. Для решения этой задачи нужны новые подходы, новые идеи, современные технологические и градостроительные решения. Один из таких подходов — создание образовательных центров, возможности которых существенно расширены. А сами школьные здания становятся средоточием общественной жизни всей территории, где они расположены», — отмечает Евгений Куйвашев.







Для гостей была проведена экскурсия по территории строящегося объекта. Данный проект является уникальным и передовым для Екатеринбурга и Свердловской области в целом. А потому ознакомление с этапами его реализации в будущем поможет властям в сотрудничестве с предпринимателями тиражировать аналогичные решения на территории региона для улучшения качества жизни уральцев.







Напомним, что именно губернатор Евгений Куйвашев в 2019 году выступил с инициативой по созданию в Свердловской области образовательных центров — школ и вузов — принципиально нового формата с подходами к организации пространств и учебного процесса, отличными от привычных.



Летом 2021 года региональное правительство включило возведение образовательного центра в Солнечном в госпрограмму в сфере строительства на Среднем Урале. Заказчиком образовательного центра нового формата выступило Управление капитального строительства Свердловской области. «Атомстройкомплекс» стал генеральным подрядчиком разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Школьный комплекс на 1 тыс. 200 мест с блоком дополнительного образования на ул. Лучистая в жилом районе «Солнечный». Проект получил личное одобрение и поддержку губернатора Евгения Куйвашева, и осенью 2021 года был заложен символический первый камень в строительство нового образовательного учреждения.



По словам генерального директора компании «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева, губернаторский лицей — образовательное учреждение нового уровня, и для реализации проекта задействованы самые передовые технологии.



«Лицей не просто станет эффективной площадкой для формирования интерактивной образовательной среды и реализации современных образовательных подходов. Он также сможет взять на себя функцию точки притяжения в жилом районе, которая аккумулирует культурные и общественные инициативы, дает возможности для саморазвития и социальной реализации жителей. Строительство такого объекта — сложная и ответственная задача, и наш коллектив готов предоставить все свои компетенции и опыт, чтобы реализовать ее на высоком уровне. «Атомстройкомплекс» является признанным экспертом в проектировании и строительстве объектов социальной инфраструктуры и ежегодно передает городу новые школы и садики. Работа над проектом губернаторского лицея позволит нам использовать лучшие решения в будущих проектах, тиражировать новые технологии, а значит, повышать качество образовательных учреждений в Екатеринбурге и Свердловской области», — отметил Валерий Ананьев.







Губернаторский лицей в Солнечном призван играть роль комьюнити-центра для всего микрорайона. Это не просто школа, а место, где жители смогут интересно проводить время, реализовывать совместные творческие замыслы со своими детьми в детско-взрослых мастерских, проводить спортивные соревнования, концерты, ярмарки, выставки.



Главная задача, которую реализуют авторы архитектурной концепции, — это создание пространства, мотивирующего к учебе и развивающего личность. Новое образовательное учреждение на 1 тыс. 200 мест получит передовое оснащение и станет многофункциональным и эффективным пространством. В составе Губернаторского лицея создаются детский технопарк «Кванториум», медиацентр и большой спортивный блок.



Спортивное ядро начальной школы будет включать спортивный зал с витражным остеклением и скалодром. А в спортзале для старшеклассников будет предусмотрена внутренняя мобильная перегородка, которая позволит трансформировать его в две отдельные полноценные площадки.



В проекте здания также предусмотрено обилие естественного освещения. В учебных классах будут светопрозрачные стены, которые позволят свету поступать не только через окна, но и из коридоров. На крыше лицея появятся зеленые насаждения, а на пришкольной территории возведут амфитеатр. Даже школьные лестницы оборудуют так, чтобы на ступенях можно было устроиться на отдых и подзарядить мобильные устройства.







Стоит добавить, что строительство Губернаторского лицея идет в строгом соответствии с графиком. Сдача объекта запланирована на конец 2023 года.



Отметим, что «Атомстройкомплекс» регулярно участвует в проектах по строительству образовательных учреждений в Свердловской области. За последние три года компания построила современные школы в Каменске-Уральском и Невьянске. В позапрошлом году открыла двери после реконструкции школа № 80 на 1 тыс. 100 учеников на Уралмаше в Екатеринбурге. За строительство этой школы застройщик удостоился победы в смотре-конкурсе «Лучшие проекты социальной инфраструктуры 2021».



Стоит добавить, что на данный момент, помимо строительства образцового Губернаторского лицея, компания «Атомстройкомплекс» занимается возведением школы № 41 на 925 мест, которая появится на улице Котельникова, 5. Данный проект реализуется с помощью первого в регионе договора о строительстве социального учреждения с применением механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).







Помимо школы № 41, «Атомстройкомплекс» в настоящее время возводит пятиэтажную школу на 1,2 тыс. мест в Академическом районе и детский сад на улице Ручейной.



В портфолио компании «Атомстройкомплекс» более трех десятков реализованных образовательных объектов — школ и детских садов. В их числе — французская гимназия № 39, новые школы в Невьянске и Каменске-Уральском, а также школа № 80 на Уралмаше, реконструированная в 2021 году и признанная лучшей в России.



Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области