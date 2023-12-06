Губернаторский лицей готов

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

В микрорайоне Солнечный завершено строительство Губернаторского лицея. В здании предусмотрена рекордная для уральских школ площадь — 28 тыс. кв. м. Кроме этого, классы и учебные помещения оснащены передовым оборудованием, что позволит реализовать здесь новые для региона сценарии обучения.Генеральным подрядчиком по разработке рабочей документации и строительству выступила компания «Атомстройкомплекс». На возведение здания, его оснащение мебелью, сложным мультимедийным и спортивным оборудованием у строителей ушло два года. Проект реализован за счет федерального инфраструктурного кредита, который привлек губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.«Солнечный — один из молодых районов. И мы работаем над проблемой его обеспечения школами. Губернаторский лицей сдан в этом году. Сейчас ведется набор коллектива. Нужны уникальные специалисты. Сегодня большой конкурс среди преподавателей на вакансии для работы в лицее. Понятно, будет формироваться среда, обустраиваться. До сентября обустройством этим будет заниматься руководство лицея. Первого сентября я обещаю сам туда приехать, обязательно поучаствую в церемонии первого звонка», — сказал Евгений Куйвашев.Глава региона также рассказал, что в начальную школу дети смогут попасть по традиционному принципу — по месту жительства. А с пятого класса будет организован конкурсный отбор по профилю обучения — физмат, химия, биология. Лицей станет элементом Уральской инженерной школы, поэтому он рассчитан на детей, которые уже определились с техническим направлением в учебе. Чтобы растиражировать такой подход, со следующего года во всех управленческих округах будут созданы опорные физико-математические классы, которые станут структурным подразделением Губернаторского лицея.Еще на этапе строительства учреждение стало достопримечательностью: практически еженедельно объект посещали отраслевые делегации, в том числе иногородние, чтобы увидеть, как реализуются нестандартные инженерные решения, и перенять передовой опыт. В здании реализован большой объем остекления, а также система световодов и зенитных фонарей, которые не только обеспечат максимум естественного света, но и позволят экономить электричество.Впервые в практике работы компании «Атомстройкомплекс» при строительстве школы реализован двухуровневый спортивный зал с беговой дорожкой по периметру второго уровня. Кроме этого, в школе создан собственный скалодром, где можно не только тренироваться, но и проводить соревнования на высоком уровне. В актовом зале установлены трибуны с электроприводом, с помощью которых также можно менять конфигурацию зала, а в спортивном зале — мобильные перегородки.«Реализация такого глобального проекта дала новые компетенции всем участникам процесса; все, чему мы научились на строительной площадке лицея, непременно будем применять в будущих проектах школ», — рассказал генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.Отметим, что почти все пространства в лицее трансформируются под задачи учителя. Так, с помощью перегородок можно менять конфигурацию кабинетов, холлов и залов, а модульную мебель — передвигать и комбинировать.Помимо учебных классов, в здании предусмотрены помещения для дополнительного образования, детский технопарк «Кванториум», общественный центр, спортивный блок с уличным стадионом. Вместительные актовый и спортивный залы, высокопроизводительный пищеблок, наличие открытых общественных пространств и стадиона позволят проводить в лицее крупные мероприятия, в том числе межшкольные.В 2024 году в микрорайоне Солнечный рядом с лицеем начнется строительство детского сада, который станет подготовительной ступенью перед обучением в лицее. Отметим, что создание социальной инфраструктуры в районах комплексной застройки служит достижению целей национального проекта «Жилье и городская среда».Напомним, что «Атомстройкомплекс» является постоянным партнером правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга в реализации объектов социальной инфраструктуры и сложных технологических объектов. В портфолио компании — более трех десятков реализованных образовательных учреждений, в том числе школа № 80 на Уралмаше, признанная лучшим проектом социальной инфраструктуры 2021 года в номинации «Образовательные учреждения».Прямо сейчас компания возводит еще три школы в Екатеринбурге, две из них — в рамках государственно-частного партнерства. По условиям концессии в будущем году компания впервые в регионе возьмет на себя техническую эксплуатацию новой школы. Это позволит отработать новые подходы к управлению инфраструктурными объектами и повысить эффективность их эксплуатации.