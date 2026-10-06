На свердловских дорогах шести населенных пунктов идет монтаж освещения

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2026. На региональных дорогах в шести населенных пунктах Свердловской области установят освещение. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности движения входят в число задач, которые губернатор Свердловской области Денис Паслер ставит перед профильными министерствами региона. Особое внимание уделяется дорогам в населенных пунктах, которыми ежедневно пользуются местные жители.

Так, освещение уже установили на участке дороги село Большое Седельниково — станция Седельниково, который включает въезд в населенный пункт и ул. Чапаева. Дорога входит в формирующийся транспортно-логистический каркас Екатеринбургской агломерации. В перспективе в районе железнодорожной станции Седельниково планируется создание мультимодального транспортно-логистического центра.

Освещение появилось и на улице Куйбышева в Сербишино — старинной деревне на берегу Нейвы, с которой связана история Введенского женского монастыря. На ул. Карла Маркса в селе Кадниково освещение тоже установлено.

Еще один объект расположен на подъезде к поселку Красная Горка от автодороги Екатеринбург — Полевской. Здесь вместе с освещением дорожники обустроили тротуары, остановочные и посадочные площадки. Работы также выполнили на подъезде к коллективным садам «Уральские зори».

Сейчас дорожники продолжают работы в Большой Тавре. Освещение обустраивают на протяжении полутора километров дороги Большая Тавра — Свердловское — Сенная. Участок проходит по ул. Победы и части ул. Ленина. Одна из природных достопримечательностей территории — Вишневая гора, которая имеет статус исторического, геоморфологического и ботанического памятника природы.