УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. Дмитрий Толмачев завершил работу на посту директора Института экономики и управления Уральского федерального университета (УрФУ), которым руководил с 2015 года. После ухода из вуза он намерен вернуться в бизнес.

За время руководства Д. Толмачева институт вошел в число 125 лучших университетских факультетов мира по экономике и менеджменту в рейтинге Times Higher Education, а также занял место в топ-250 рейтинга QS по экономике и эконометрике. Десять лет назад подразделение находилось за пределами первой пятисотни рейтинга. Число международных партнеров института выросло с менее чем 30 до более чем 80.

Дмитрий Толмачев окончил экономический факультет УрФУ, ставший одной из основ будущего института. Он также занимается прикладными экономическими исследованиями и бизнесом. Последние 25 лет возглавляет аналитический центр «Эксперт», созданный при одноименном экономическом журнале.

Уход Д. Толмачева стал очередным кадровым изменением в руководстве университета за последний год. Ранее пост проректора по экономике УрФУ вместо Даниила Сандлера занял бывший руководитель комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николай Сметанин. Проректором по науке стал Владимир Мухин, сменивший Александра Германенко. В марте должность первого проректора покинул Дмитрий Бугров.

В октябре 2025 года в университете упразднили должность проректора по информационной политике, которую занимал Алексей Фаюстов. В начале октября 2026 года пост проректора по экономике и стратегическому развитию оставил Д. Сандлер, сохранив должность заведующего кафедрой менеджмента Института экономики и управления.