В УрФУ назначили новых проректоров по науке и экономике

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2026. Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков назначил Владимира Мухина проректором по науке, а Николая Сметанина — проректором по экономике. Оба назначения связаны с обновлением управленческой структуры вуза, сообщили в пресс-службе университета.

В. Мухин — кандидат технических наук, ранее работал главным конструктором и заместителем руководителя по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам на оборонном предприятии Свердловской области. Он окончил Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и Военно-воздушную академию. В рамках работы на предприятии курировал создание более десяти комплексов специального назначения, координировал деятельность 26 промышленных заводов и научных центров. Под его руководством была сформирована исследовательская база с летающими лабораториями на реактивных самолетах. В. Мухин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Ректор УрФУ Илья Обабков ставит перед ним задачи координации фундаментальных и прикладных исследований, развития сети молодежных лабораторий, взаимодействия с индустриальными партнерами и коммерциализации университетских разработок», — сообщили в вузе.

Н. Сметанин окончил факультет экономики и управления УГТУ-УПИ. Работал экономистом в банковском секторе, металлургии, машиностроении и девелопменте. С 2013 по 2019 год возглавлял комитет по строительству администрации Екатеринбурга, где курировал возведение более 100 социальных объектов, включая школы, детские сады и физкультурно-оздоровительные комплексы, а также модернизацию дорожной сети в центре города.

«Перед проректором по экономике стоит задача по модернизации подведомственного ему блока. Конечной целью станет обеспечение финансовой устойчивости университета и поступательное развитие инвестиционного потенциала вуза для решения технологических задач государственного уровня», — отметили в пресс-службе УрФУ.

Ранее направление цифровых исследований в УрФУ возглавил Владимир Виткин, работавший в Университете ИТМО, а кадровую политику — Мария Врублевская из Санкт-Петербургского политехнического университета.