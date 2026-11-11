ГлавнаяНовости
Сегодня11:22

В УрФУ назначили новых проректоров по науке и экономике

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2026. Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков назначил Владимира Мухина проректором по науке, а Николая Сметанина — проректором по экономике. Оба назначения связаны с обновлением управленческой структуры вуза, сообщили в пресс-службе университета.

В. Мухин — кандидат технических наук, ранее работал главным конструктором и заместителем руководителя по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам на оборонном предприятии Свердловской области. Он окончил Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и Военно-воздушную академию. В рамках работы на предприятии курировал создание более десяти комплексов специального назначения, координировал деятельность 26 промышленных заводов и научных центров. Под его руководством была сформирована исследовательская база с летающими лабораториями на реактивных самолетах. В. Мухин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Ректор УрФУ Илья Обабков ставит перед ним задачи координации фундаментальных и прикладных исследований, развития сети молодежных лабораторий, взаимодействия с индустриальными партнерами и коммерциализации университетских разработок», — сообщили в вузе.

Н. Сметанин окончил факультет экономики и управления УГТУ-УПИ. Работал экономистом в банковском секторе, металлургии, машиностроении и девелопменте. С 2013 по 2019 год возглавлял комитет по строительству администрации Екатеринбурга, где курировал возведение более 100 социальных объектов, включая школы, детские сады и физкультурно-оздоровительные комплексы, а также модернизацию дорожной сети в центре города.

«Перед проректором по экономике стоит задача по модернизации подведомственного ему блока. Конечной целью станет обеспечение финансовой устойчивости университета и поступательное развитие инвестиционного потенциала вуза для решения технологических задач государственного уровня», — отметили в пресс-службе УрФУ.

Ранее направление цифровых исследований в УрФУ возглавил Владимир Виткин, работавший в Университете ИТМО, а кадровую политику — Мария Врублевская из Санкт-Петербургского политехнического университета.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
26 декабря 202512:33

В УрФУ сократят число проректоров

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2025. В Уральском федеральном университете (УрФУ) продолжается реформа управления, направленная на сокращение числа проректоров. Об этом заявил и. о. ректора Илья Обабков в интервью «Коммерсантъ-Урал». Он заявил, что вуз, который решил быстро развиваться, «не может иметь большое число проректоров». По словам и. о. ректора, университет ищет модель управления, отвечающую «динамичным изменениям в индустрии, в стране и в среде абитуриентов». «Поэтому в декабре университет не стал продлевать контракт с проректором по магистратуре и в целом упразднили эту должность. В
20 апреля 202612:33

В УрФУ сократят число первых проректоров

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2026. Руководство Уральского федерального университета в Екатеринбурге планирует сократить число первых проректоров. Изменится сама модель управления вузом. Сокращение числа первых проректоров анонсировал ректор УрФУ Илья Обабков. Изменения направлены на упрощение системы. «Мир трех первых проректоров для меня непостижим, я его не знаю. Я очень люблю, когда все очень просто и понятно», — сказал И. Обабков в интервью изданию «Коммерсантъ-Урал»). Он уточнил, что распределение обязанностей между проректорами пока обсуждается. Модель управления находится в процессе