Вклад или недвижимость?

После снижения ключевой ставки некоторые инвесторы решили переложить часть сбережений с банковских вкладов в екатеринбургскую недвижимость. Насколько такая стратегия оправдалась — в материале ИАА УрБК.

Сравним доходность вкладов и рынка жилья Екатеринбурга за последний год.

Для расчета доходности депозита использовался индикатор, который регулярно отслеживает Центробанк, — средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем средств физлиц.

Год назад — в первой декаде ноября 2025 года — этот показатель составлял 15,3%. Именно на такую среднюю доходность могли рассчитывать инвесторы, разместившие деньги в крупных банках на 12 месяцев.

Цифры выглядят привлекательно, учитывая, что годовая инфляция в Свердловской области, по данным Свердловскстата, сейчас составляет 6,77%. То есть доходность депозитов более чем в два раза опередила общий рост цен в регионе.

Для расчета доходности инвестиций в жилье использовались данные аналитиков Уральской палаты недвижимости (УПН). Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга сейчас составляет 149 тыс. руб. за кв. м. За последний год стоимость квартир в уральской столице выросла на 13%.

Сдача жилья в Екатеринбурге традиционно позволяет заработать инвесторам еще 5–6% в год. Соответственно, при грубом подсчете общая доходность этого финансового инструмента составила 18–19%. Это почти в три раза выше уровня инфляции.

Из приведенных данных можно сделать главный вывод: и вклады, и недвижимость показали высокую эффективность как инструменты сохранения и приумножения сбережений. Если с депозитами все логично — период высоких ставок в экономике сильно затянулся, — то хорошие показатели недвижимости многих удивили, особенно на фоне все еще дорогой рыночной ипотеки.

Такую динамику объясняет ситуация на вторичном рынке региона. Как отмечают аналитики, в текущем году она заметно улучшилась: по данным Росреестра, число сделок купли-продажи за первые 8 месяцев выросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло из-за снижения ипотечных ставок по рыночным программам, расширения выбора на «вторичке» и перетока спроса из сегмента новостроек. Увеличение активности покупателей поддержало рост цен.

Также важно учитывать, что далеко не все квартиры в Екатеринбурге за год подорожали на 13% и более. Вторичный рынок города заметно меняется: в нем растет доля современного жилья и малогабаритных квартир, которые часто стоят дороже в пересчете на квадратный метр, чем старый жилой фонд и крупногабаритные квартиры. Из-за этого средняя цена квадратного метра растет в том числе за счет изменения структуры предложения, а не только за счет подорожания сопоставимых объектов.

При этом банковские вклады выглядят более предсказуемым инструментом: доходность по ним известна заранее, тогда как недвижимость дорожает нелинейно. Одни объекты растут в цене быстрее, другие — медленнее. Многое зависит от качества конкретного дома и локации.

Доходность обоих инструментов в дальнейшем будет зависеть от темпов снижения ключевой ставки. Чем быстрее будут смягчать монетарную политику в стране, тем выше окажется доходность недвижимости и тем ниже — вкладов.