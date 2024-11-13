Вклады теряют привлекательность

Российские кредитные организации начали активное снижение ставок по вкладам в связи с недавним смягчением кредитно-денежной политики регулятором. На заседании ЦБ 6 июня было принято решение о снижении ключевой ставки с 21% до 20%. В результате средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках снизилась до 18% годовых. Такое падение регистрируется впервые с осени прошлого года. Существенно снизили ставки 16 банков из топ-20, говорится
в исследовании маркетплейса «Финуслуги».
По данным «Финуслуг», ставки по вкладам на 100 тыс. руб. без ограничений на срок от трех месяцев до года снизились в диапазоне от 0,20 до 3,25 п.п. Так, средняя доходность по трехмесячным вкладам упала до 18,92%, по полугодовым — до 18,22%, по годовым — до 17,45%. Между ключевой ставкой и средними ставками разница установилась в диапазоне от -1,08 до -2,55 п.п.
Максимальная доходность по трехмесячным вкладам все еще остается выше ключевой ставки, составляя 20,5%, при этом минимум составил 14,68%. Максимум по вкладам на 6 и 12 месяцев составил 20%, а минимум — 17,20%.
Отметим, что кредитные организации начали готовится к снижению ключевой ставки заранее. Так, согласно данным Freedom Finance Global, уже в третьей декаде мая средний максимум ставок по вкладам в десятке крупнейших банков составил 19,39%, снизившись на 0,13 п.п в сравнении с предыдущим аналогичным периодом. При этом сам тренд на снижение начался еще в конце 2024 года. Теперь, после того как смягчение политики регулятора стало свершившимся фактом, снижение ставок кредитными организациями идет все активнее.
Что касается оценки ситуации и перспектив ее развития, то эксперты и аналитики финансового рынка сходятся во мнении, что тренд на снижение ставок неизбежно продолжится.
«ЦБ может пойти на очередное снижение ключевой ставки уже в июле — на 100-200 б.п., то есть до 18-19% годовых. Это приведет к дальнейшему снижению ставок по вкладам, благодаря чему в следующем месяце средняя максимальная ставка по годовым депозитам может опуститься до 17-17,5% годовых. Таким образом, движение ставок вниз становится основным трендом середины 2025 года, что может поддержать восстановление потребительской активности и снизить долговую нагрузку, но при этом требует от Банка России высокой чувствительности к инфляционным рискам и устойчивости рубля, особенно на фоне санкционного давления и волатильности сырьевых рынков», — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Он также предполагает, что, при условии дальнейшего снижения инфляции и сохранении макроэкономической стабильности, ЦБ может пойти на снижение ключевой ставки до 15–16% годовых, что приведет к падению ставок по депозитам до 14-15% годовых.
В свою очередь, президент Центра защиты вкладчиков и инвесторов Артем Генкин в комментарии радио «Ъ FM» отметил
, что россиянам, желающим открыть вклад, следует поторопится.
«Вкладчикам, наверное, стоит, с одной стороны, искать организации, которые еще не отыграли эту новость [о снижении ключевой ставки] в своей тарифной политике и значительно не снизили ставки, но, с другой, не забывать о надежности. То есть, вложения должны быть в банки не только с самыми высокими на данный момент ставками, но и с достаточным уровнем надежности. Первое снижение ставки со стороны ЦБ составило 1 п. п. Я полагаю, что и снижение ставок по депозитам может как минимум столько же. Но, скорее, мои оценки — от 1 п. п. до 1,5 п. п. у разных банков», — отметил он.
По данным сервиса подбора вкладов Банки.ру, жители России действительно стремятся зафиксировать высокую доходность по вкладам. Так, интерес к краткосрочным вкладам (на 6 месяцев) увеличился в мае до 26,1% по сравнению апрелем, так как подобные вклады дают большую доходность.
Стоит отметить, что одновременно россияне стали искать иные инструменты сбережения средств. В частности, для их вложения на долгий срок все чаще используются облигации с фиксированным доходом. Именно они стали основным объектом инвестиций в I квартале нынешнего года. Верность подобного выбора отметил независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев в разговоре с «Ъ FM».
«Если ситуация не поменяется, то ставка по годовым депозитам физических лиц будет падать. Чем больше у банков станет появляться источников средств, тем меньше нужны вклады населения. Более того, мы знаем, что ряд средних игроков ликвидировали всю сеть филиалов, которые ориентировались на физических лиц. Поэтому простому вкладчику, если он исходит из того, что год будет более или менее стабильным, и ключевая ставка Банком России еще понизится, есть смысл зафиксировать такие замечательные условия, которые есть. С другой стороны, мы знаем, что у нас конец лета бывает с сюрпризами, поэтому я не исключаю, что в августе могут появляться еще суперпредложения, локальные кризисы ликвидности могут возникать и так далее. Так что, если есть совсем лишние деньги, есть вариант посмотреть на размещения на более длинные сроки даже не во вкладах, а в облигациях», — сказал А. Бушуев.
Директор департамента розничного бизнеса «Цифра банка» Юрий Эйдинов в комментарии «МК» отметил
, что депозиты сохраняют привлекательность, поскольку все еще позволяют опережать инфляцию. Действительно, предлагаемая банками доходность по-прежнему почти в два раза обгоняет инфляцию, которая, согласно Минэкономразвития, на 9 июня составляла 9,71%.
«До конца года ставки не опустятся до критически низких значений, поэтому при окончании текущего вклада его можно смело продлевать или открывать новый», — заявил Ю. Эйдинов.
Таким образом, массового оттока средств со вкладов на данный момент не наблюдается, они по прежнему остаются самым привлекательным и надежным инструментом для вложения денег, несмотря на падение доходности. При этом снижение ставок по вкладам продолжается, благодаря чему россияне начинают чаще обращать внимание на инструменты фондового рынка.Изображение создано в помощью нейросети «Шедеврум»