Как открыть маркетплейс: ключевые факторы успеха

Как открыть маркетплейс? Этот вопрос актуален для тех, кто хочет организовать масштабный бизнес.

Прежде всего, стоит заняться разработкой приложения для маркетплейса – комплексный процесс, который включает в себя множество звеньев. Давайте узнаем, что это такое, какие типы мобильных маркетплейсов существуют, что нужно учитывать при их создании.

Мобильные маркетплейсы – это платформы, которые позволяют пользователям совершать покупки и продажи товаров и услуг на своих мобильных устройствах. Такие приложения отличаются рядом преимуществ:

— позволяют пользователям легко и удобно делать покупки и продажи на своих мобильных устройствах, в любое удобное для них время;

— предоставляют большой выбор товаров и услуг, так как мобильные маркетплейсы объединяют продавцов и покупателей со всего мира;

— предоставляют быструю и удобную доставку, которая делает процесс покупки еще более удобным для пользователей;

— предлагают конкурентные цены на товары и услуги, благодаря большому количеству продавцов и возможности сравнения цен;

— обеспечивают защиту и безопасность транзакций;

— предоставляют удобный способ заработка для продавцов товаров и услуг без необходимости создавать свой собственный интернет-магазин;

— дают возможность проводить аналитику продаж, которая позволяет оптимизировать свой бизнес и повышать эффективность продаж.

Поэтому сегодня разработка приложений для маркетплейсов является очень актуальной и востребованной услугой в компаниях, которые специализируются на таком виде деятельности.

Типы мобильных маркетплейсов

Существует множество типов мобильных маркетплейсов.

— Горизонтальные – это платформы, которые объединяют продавцов и покупателей из разных отраслей и категорий товаров и услуг: Amazon и eBay.

— Вертикальные – специализируются на определенных товарах или услугах. Например, Zillow – недвижимость или Uber – перевозки.

— Краудфандинговые маркетплейсы. Это приложения, на которых компании и индивидуальные проекты могут собирать средства у большого числа людей: Kickstarter и Indiegogo.

— Рынки услуг – это мобильные приложения, которые позволяют пользователям заказывать и оплачивать услуги, такие как уборка квартир, массаж, сервис починки и т.д. Например, TaskRabbit и Thumbtack.

— Рынки продуктов питания. Приложения, открывающие возможности для заказов еды на дом, в офис или для выноса из ресторанов и других заведений: Uber Eats и Grubhub.

— Рынки медиа-контента. Мобильные маркетплейсы дают возможность пользователям покупать, продавать или потреблять контент, такой как фотографии, видео, музыка и т.д. Среди известных приложений – Shutterstock и SoundCloud.

— Рынки услуг связанных с путешествиями. Сюда входят маркетплейсы в виде мобильных приложений, предоставляющие возможность заказывать и оплачивать различные услуги, связанные с путешествиями, например, бронирование отелей, билетов на самолеты и трансферов. Это всем известные: Booking.com и Airbnb.

Этот список можно еще долго продолжать. Ясно одно: с развитием технологий и требований рынка разработка приложений для маркетплейсов продолжает набирать обороты.

Каждый тип маркетплейса имеет свои особенности и преимущества, и в зависимости от того, какой товар или услуга вам нужны, вы можете выбрать наиболее подходящий вариант.

Особенности разработки мобильного маркетплейса

Разработка маркетплейса в виде мобильного приложения включает в себя следующие шаги.



— Исследование рынка и определение потребностей и предпочтений целевой аудитории, конкурентов и тенденций на рынке.

— Определение функциональности приложения, которое будет наиболее полезным и привлекательным для целевой аудитории.

— Разработку дизайна и интерфейса приложения, чтобы они были простыми и интуитивно понятными для пользователей.

— Разработку бэкенда (внутренней начинки) и фронтенда ( инструментов для взаимодействия пользователя), чтобы обеспечить работу приложения на сервере и на мобильном устройстве пользователя.

— Тестирование. После того как разработка приложения для маркетплейса будет завершена, необходимо провести тестирование, чтобы убедиться, что оно работает без сбоев и соответствует требованиям.

будет завершена, необходимо провести тестирование, чтобы убедиться, что оно работает без сбоев и соответствует требованиям. — Релиз и маркетинг. Важно провести маркетинговые мероприятия, необходимые для привлечения внимания целевой аудитории к приложению.

— Поддержку и обновление. После запуска приложения требуется техническая поддержка приложения и обновления, которые будут соответствовать постоянно меняющимся требованиям пользователей и рынка.

Функциональная составляющая мобильного маркетплейса

При разработке приложений для маркетплейса еще на этапе создания проекта специалисты определяют must-have функции в мобильном приложении, которые могут варьироваться в зависимости от конкретного типа маркетплейса и потребностей пользователей. Однако существуют функции, которые являются важными во всех случаях.

— Регистрация и аутентификация. Пользователи должны иметь возможность быстро и легко зарегистрироваться и войти в приложение, используя социальные сети или электронную почту.

— Поиск и фильтрация. Функция поиска должна быть удобной и понятной, а фильтры должны позволять пользователям настроить результаты поиска в соответствии с их потребностями.

— Каталог продуктов. Необходимо предоставить полный каталог продуктов, чтобы пользователи могли легко просматривать товары и услуги.

— Корзина и оплата. Пользователи должны иметь возможность добавлять товары в корзину, оформлять заказ и оплачивать покупки безопасным способом.

— Управление заказами. Функции управления заказами должны быть удобными и понятными, позволяя пользователям отслеживать состояние своих заказов и изменять его при необходимости.

— Отзывы и рейтинги. Важно, чтобы пользователи имели возможность оценивать товары и услуги, оставлять отзывы и просматривать рейтинги других пользователей.

— Уведомления. Пользователи должны получать уведомления о новых продуктах, специальных предложениях, скидках, статусе своих заказов и т.д.

— Служба поддержки. Важно, чтобы у пользователей была возможность связаться со службой поддержки для решения своих проблем и задач.

— Социальная интеграция. Если это подходит для вашего маркетплейса, то пользователи должны иметь возможность поделиться в своих социальных сетях личным опытом покупки или пригласить своих друзей использовать приложение.

— Персонализация. Важно, чтобы приложение предлагало персонализированные рекомендации на основе предыдущих покупок и просмотров. Это может помочь пользователям быстрее находить то, что они ищут, и увеличить удовлетворенность от использования маркетплейса.

Сколько стоит открытие своего маркетплейса

Стоимость разработки приложения для маркетплейсов мобильного маркетплейса может зависеть от многих факторов.

— Количество функций. Чем больше функций должен иметь мобильный маркетплейс, тем больше времени и ресурсов требуется на его разработку.

— Уровень сложности. Например, если мобильный маркетплейс должен интегрироваться с другими системами или иметь высокую степень безопасности.

— Технологии. Выбор технологий для разработки мобильного маркетплейса также может повлиять на стоимость. Некоторые технологии могут быть более дорогостоящими, чем другие.

— Качество дизайна. Если вы хотите иметь высококачественный дизайн, это может увеличить стоимость разработки приложения для маркетплейсов.

— Разработчики. Стоимость разработки также может зависеть от опыта и уровня квалификации разработчиков, которые будут работать над проектом и от ценовой политики в их компании.

— Страна разработки. В разных странах уровень стоимости услуг может существенно отличаться.

— Масштаб проекта. Цена разработки приложения для маркетплейса может значительно различаться в зависимости от масштаба проекта. Чем больше проект, тем выше стоимость его разработки.

может значительно различаться в зависимости от масштаба проекта. Чем больше проект, тем выше стоимость его разработки. — Сроки. Если необходимо завершить проект в короткие сроки, это может повлиять на стоимость, так как требуется больше ресурсов для ускорения процесса разработки.

В общем, стоимость разработки мобильного маркетплейса зависит от многих факторов, и конечную цену можно определить только после более детального изучения проекта и требований к нему.

Заключение

Разработка приложения для маркетплейса является трудоемким процессом, который можно доверить только команде квалифицированных программистов, маркетотологов, инженеров. Только так вы сможете получить качественный продукт.