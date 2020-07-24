УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости партнеров
Сегодня, 11:29

Как открыть маркетплейс: ключевые факторы успеха

Как открыть маркетплейс? Этот вопрос актуален для тех, кто хочет организовать масштабный бизнес.

Как открыть маркетплейс: ключевые факторы успеха

Прежде всего, стоит заняться разработкой приложения для маркетплейса – комплексный процесс, который включает в себя множество звеньев. Давайте узнаем, что это такое, какие типы мобильных маркетплейсов существуют, что нужно учитывать при их создании.

Мобильные маркетплейсы – это платформы, которые позволяют пользователям совершать покупки и продажи товаров и услуг на своих мобильных устройствах. Такие приложения отличаются рядом преимуществ:

  • — позволяют пользователям легко и удобно делать покупки и продажи на своих мобильных устройствах, в любое удобное для них время;
  • — предоставляют большой выбор товаров и услуг, так как мобильные маркетплейсы объединяют продавцов и покупателей со всего мира;
  • — предоставляют быструю и удобную доставку, которая делает процесс покупки еще более удобным для пользователей;
  • — предлагают конкурентные цены на товары и услуги, благодаря большому количеству продавцов и возможности сравнения цен;
  • — обеспечивают защиту и безопасность транзакций;
  • — предоставляют удобный способ заработка для продавцов товаров и услуг без необходимости создавать свой собственный интернет-магазин;
  • — дают возможность проводить аналитику продаж, которая позволяет оптимизировать свой бизнес и повышать эффективность продаж.

Поэтому сегодня разработка приложений для маркетплейсов является очень актуальной и востребованной услугой в компаниях, которые специализируются на таком виде деятельности.

Типы мобильных маркетплейсов

Существует множество типов мобильных маркетплейсов.

  • — Горизонтальные – это платформы, которые объединяют продавцов и покупателей из разных отраслей и категорий товаров и услуг: Amazon и eBay.
  • — Вертикальные – специализируются на определенных товарах или услугах. Например, Zillow – недвижимость или Uber – перевозки.
  • — Краудфандинговые маркетплейсы. Это приложения, на которых компании и индивидуальные проекты могут собирать средства у большого числа людей: Kickstarter и Indiegogo.
  • — Рынки услуг – это мобильные приложения, которые позволяют пользователям заказывать и оплачивать услуги, такие как уборка квартир, массаж, сервис починки и т.д. Например, TaskRabbit и Thumbtack.
  • — Рынки продуктов питания. Приложения, открывающие возможности для заказов еды на дом, в офис или для выноса из ресторанов и других заведений: Uber Eats и Grubhub.
  • — Рынки медиа-контента. Мобильные маркетплейсы дают возможность пользователям покупать, продавать или потреблять контент, такой как фотографии, видео, музыка и т.д. Среди известных приложений – Shutterstock и SoundCloud.
  • — Рынки услуг связанных с путешествиями. Сюда входят маркетплейсы в виде мобильных приложений, предоставляющие возможность заказывать и оплачивать различные услуги, связанные с путешествиями, например, бронирование отелей, билетов на самолеты и трансферов. Это всем известные: Booking.com и Airbnb.

Этот список можно еще долго продолжать. Ясно одно: с развитием технологий и требований рынка разработка приложений для маркетплейсов продолжает набирать обороты.

Каждый тип маркетплейса имеет свои особенности и преимущества, и в зависимости от того, какой товар или услуга вам нужны, вы можете выбрать наиболее подходящий вариант.

Особенности разработки мобильного маркетплейса

Разработка маркетплейса в виде мобильного приложения включает в себя следующие шаги.


  • — Исследование рынка и определение потребностей и предпочтений целевой аудитории, конкурентов и тенденций на рынке.
  • — Определение функциональности приложения, которое будет наиболее полезным и привлекательным для целевой аудитории.
  • — Разработку дизайна и интерфейса приложения, чтобы они были простыми и интуитивно понятными для пользователей.
  • — Разработку бэкенда (внутренней начинки) и фронтенда ( инструментов для взаимодействия пользователя), чтобы обеспечить работу приложения на сервере и на мобильном устройстве пользователя.
  • — Тестирование. После того как разработка приложения для маркетплейса будет завершена, необходимо провести тестирование, чтобы убедиться, что оно работает без сбоев и соответствует требованиям.
  • — Релиз и маркетинг. Важно провести маркетинговые мероприятия, необходимые для привлечения внимания целевой аудитории к приложению.
  • — Поддержку и обновление. После запуска приложения требуется техническая поддержка приложения и обновления, которые будут соответствовать постоянно меняющимся требованиям пользователей и рынка.

Функциональная составляющая мобильного маркетплейса

При разработке приложений для маркетплейса еще на этапе создания проекта специалисты определяют must-have функции в мобильном приложении, которые могут варьироваться в зависимости от конкретного типа маркетплейса и потребностей пользователей. Однако существуют функции, которые являются важными во всех случаях.

  • — Регистрация и аутентификация. Пользователи должны иметь возможность быстро и легко зарегистрироваться и войти в приложение, используя социальные сети или электронную почту.
  • — Поиск и фильтрация. Функция поиска должна быть удобной и понятной, а фильтры должны позволять пользователям настроить результаты поиска в соответствии с их потребностями.
  • — Каталог продуктов. Необходимо предоставить полный каталог продуктов, чтобы пользователи могли легко просматривать товары и услуги.
  • — Корзина и оплата. Пользователи должны иметь возможность добавлять товары в корзину, оформлять заказ и оплачивать покупки безопасным способом.
  • — Управление заказами. Функции управления заказами должны быть удобными и понятными, позволяя пользователям отслеживать состояние своих заказов и изменять его при необходимости.
  • — Отзывы и рейтинги. Важно, чтобы пользователи имели возможность оценивать товары и услуги, оставлять отзывы и просматривать рейтинги других пользователей.
  • — Уведомления. Пользователи должны получать уведомления о новых продуктах, специальных предложениях, скидках, статусе своих заказов и т.д.
  • — Служба поддержки. Важно, чтобы у пользователей была возможность связаться со службой поддержки для решения своих проблем и задач.
  • — Социальная интеграция. Если это подходит для вашего маркетплейса, то пользователи должны иметь возможность поделиться в своих социальных сетях личным опытом покупки или пригласить своих друзей использовать приложение.
  • — Персонализация. Важно, чтобы приложение предлагало персонализированные рекомендации на основе предыдущих покупок и просмотров. Это может помочь пользователям быстрее находить то, что они ищут, и увеличить удовлетворенность от использования маркетплейса.

Сколько стоит открытие своего маркетплейса

Стоимость разработки приложения для маркетплейсов мобильного маркетплейса может зависеть от многих факторов.

  • — Количество функций. Чем больше функций должен иметь мобильный маркетплейс, тем больше времени и ресурсов требуется на его разработку.
  • — Уровень сложности. Например, если мобильный маркетплейс должен интегрироваться с другими системами или иметь высокую степень безопасности.
  • — Технологии. Выбор технологий для разработки мобильного маркетплейса также может повлиять на стоимость. Некоторые технологии могут быть более дорогостоящими, чем другие.
  • — Качество дизайна. Если вы хотите иметь высококачественный дизайн, это может увеличить стоимость разработки приложения для маркетплейсов.
  • — Разработчики. Стоимость разработки также может зависеть от опыта и уровня квалификации разработчиков, которые будут работать над проектом и от ценовой политики в их компании.
  • — Страна разработки. В разных странах уровень стоимости услуг может существенно отличаться.
  • — Масштаб проекта. Цена разработки приложения для маркетплейса может значительно различаться в зависимости от масштаба проекта. Чем больше проект, тем выше стоимость его разработки.
  • — Сроки. Если необходимо завершить проект в короткие сроки, это может повлиять на стоимость, так как требуется больше ресурсов для ускорения процесса разработки.

В общем, стоимость разработки мобильного маркетплейса зависит от многих факторов, и конечную цену можно определить только после более детального изучения проекта и требований к нему.

Заключение

Разработка приложения для маркетплейса является трудоемким процессом, который можно доверить только команде квалифицированных программистов, маркетотологов, инженеров. Только так вы сможете получить качественный продукт.

Вернуться в раздел » Новости Партнеров
Материалы по теме
24.07.2020 Финансовый супермаркет от ЦБ может заработать уже осенью текущего года

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2020. Первый финансовый супермаркет по банковским вкладам в РФ может быть запущен уже осенью ...

17.07.2019 Пользователи СКБ Онлайн получили возможность оплачивать квитанции по QR-коду

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. Пользователи мобильного приложения СКБ Онлайн получили возможность оплачивать квитанции ...

29.11.2017 Мошенники распространяют фиктивные приложения «Сбербанк Онлайн» для Android

УрБК, Москва, 29.11.2017. Сбербанк столкнулся с проблемой распространения фиктивных приложений «Сбербанк Онлайн» для ...

26.07.2013 Мобильный банкинг от ОАО «ВУЗ-банк» и ФГ «Лайф» вошел в рейтинг лучших приложений для iPhone

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2013. Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report представило исследование эффективности ...

01.04.2011 ОАО «МегаФон»: Разработка собственного приложения для пользователей iPhone и iPad — логичное продолжение развития сервиса «Мобильные платежи»

УрБК, Москва, 01.04.2011. Столичный филиал ОАО «МегаФон» разработал новое приложение для пользователей iPhone с удобным ...

Популярные новости
02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
Архив новостей
Март 2023 (746)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18