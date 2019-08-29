Эффективно работать в сети интернет, не имея мобильного приложения, сейчас уже просто невозможно. Абсолютно все пользователи смартфонов выбирают именно этот формат, ведь приложение имеет массу преимуществ по сравнению с обычным сайтом. Пользоваться им проще и безопаснее. Единственное, что может заставить задуматься в необходимости приложения, – это его стоимость. Действительно данную услугу нельзя назвать дешёвой, по крайней мере, в том случае, если его разработкой занимаются профессионалы, однако все вложения точно себя окупят вскоре после запуска. Заказать дизайн мобильного приложения
уже сейчас стоит всем, кто хочет развивать свой бизнес в сети.Что такое UI и UX дизайн
Без UI и UX дизайна приложения
невозможно создать ни один веб-продукт, будь то сайт, игра или мобильное приложение.
UX-дизайн (от англ. User experience design) — это создание продукта, с которым пользователь будет взаимодействовать, UI-дизайн (от англ. User interface design) предполагает создание интерфейса продукта. То есть в первом случае речь идет, прежде всего, о функциях приложения, их удобстве и пользе, а во-втором, о внешнем виде, комфорте использования и привлекательности продукта в целом.Процесс разработки и стоимость работы
Прежде всего, заказчики должны учитывать, что разработка приложения — сложный процесс, подходящий в несколько этапов и требующий участия нескольких специалистов. Поэтому он занимает какой-то промежуток времени и получить готовое рабочее приложение на следующий день после обращения к специалистам невозможно.
Рабочий процесс можно разделить на несколько этапов.Подготовка
На неё уйдёт пару дней, она включает в себя:
— анализ конкурентов. Изучив проекты конкурентов и их работу, можно без дополнительных вложений узнать, что именно нужно пользователям, возможно, в существующих приложениях есть совершенно невостребованный функционал, который можно либо усовершенствовать, либо просто устранить. То же касается и пожеланий пользователей, практически всегда есть ряд опций, о введении которых просит большинство пользователей;
— создание карты функциональности. Создаётся система приложения, исследуя её работу, можно определить, какие функции требуют доработки, что нужно добавить, а от чего можно вообще избавиться;
— разработку варфреймов. Это первичная разработка дизайна приложения
, пока ещё в черно-белом варианте. На этом этапе уже определяется место расположения функциональных элементов.Результат
В качестве первичного результата становятся доступны все варфеймы в черно-белом варианте. Это детально проработанные экраны со всеми вариациями действий пользователей.Создание дизайн-концепта
На этот этап потребуется ещё 2 дня. Разработчиками будет создана цветовая схема приложения, подбираются шрифты, иконки, идёт работа над созданием основного флоу-приложения.Дизайн-концепт
Когда дизайн-концепт полностью создан, будет проведена презентация в Readymag. Заказчик сможет увидеть визуальную стилистику. Используя основное флоу-приложения в качестве примера, разработчик расскажет об использованных дизайнерских решениях.
Презентация проводится с целью согласования дизайнерских решений, после этого утверждённые решения будут включены в генеральный проект.Реализация
Включает в себя ещё 2 этапа:
— Создание прототипа. Срок выполнения может меняться, но в любом случае займёт не менее трёх недель, точная продолжительность работы зависит от особенностей проекта. Цель прототипа – доказать, что проект вообще реально выполнить. Создаётся каркас и полностью UX-логика.
— Разработка визуального дизайна приложения. На выполнение этого этапа требуется ещё 2 недели. Задачей дизайнера является сделать приложение запоминающимся и непохожим на другие. Сюда входит создание уникального логотипа и анимации.Результат
Заказчик получает полностью готовое для использования приложение.
Рабочий план по созданию UX и UI дизайна приложения
даёт представление о том, насколько это сложный процесс. Разработка в любом случае займёт примерно полтора месяца.Почему разработка приложения задача для профессионалов
Сейчас можно найти немало предложений от начинающих разработчиков и просто специалистов на фрилансе, готовых взять на себя разработку приложения для вашего бизнеса. Зачастую такие подрядчики гарантируют высокое качество и доступные цены, но это ещё не повод сделать выбор в их пользу. Дело в том, что если уж по поводу цены они, вероятнее всего, не лукавят, то качество и работы может вызвать вопросы.
Есть несколько причин выбрать услуги профессиональных дизайнеров-разработчиков:
— опыт работы. И дело не в его продолжительности, а скорее, в качестве. Дело в том, что агентство получает разные заказы от разных заказчиков, типичных проектов в их портфолио практически нет. Это расширяет горизонты, разработчики смотрят на выполнение своих рабочих задач более креативно;
— качество. Так как в рамках агентства выполнение разных этапов работы берут на себя узконаправленные специалисты, качество остаётся на высоком уровне;
— сроки. Разработка дизайна приложения очень сложная и многоуровневая задача и один специалист просто не может выполнить всё самостоятельно, при этом соблюдая сроки;
— дальнейшее обслуживание. Приложение без обслуживания и технической поддержки просто не будет работать. Но только в случае сотрудничества с агентством заказчик может быть уверен в том, что обновления буду появляться вовремя;
взаимодействие с профессионалами намного эффективнее и просто приятнее по сравнению с работой с новичками. Профессионал в состоянии услышать пожелания заказчика и опираться на них в своей работе, а новичок зачастую действует исключительно по шаблону, что не всегда идёт на пользу проекту.
Только в случае сотрудничества с профессионалами можно быть уверенным не просто в качестве работы и в том, что приложение будет работать, но и в дальнейшем обслуживании программы, исправлении ошибок, если они будут выявлены в течение тестового периода и другой помощи.
К тому же необходимо понимать, что обращаясь за помощью к неофициальным организациям, фрилансерам и другим подобным подрядчикам, можно получить совершенно «сырой» продукт, который, вероятно, не могут исправить даже профессионалы. Это связано с тем, что фактически заказчик не имеет возможности убедиться в том, что над его приложением работают именно те люди, к которым он обратился, ведь фрилансер может делегировать свои обязанности кому угодно.
Помните, что исправление чужого кода зачастую сложнее, чем создание новой рабочей программы с нуля. Вообще, за устранение чужих ошибок берутся не все специалисты, поэтому наиболее практичным решением станет сделать выбор в пользу профессионалов уже на этапе выбора подрядчика, а не после того, когда часть бюджета уже уйдёт в карман недобросовестным исполнителям.Выводы
Разработка дизайна приложения
— это задача только для команды профессионалов и, выбирая подрядчика, стоит обращаться только к компаниям, зарегистрированным официально, таким как Purrweb. В этом случае качество работы не будет вызвать никаких сомнений, конечно, стоимость работы остаётся на достаточно высоком уровне, однако в этом случае вложения полностью оправданы.
В случае разработки приложения желание сэкономить совершенно неуместно, доверив выполнение этой задаче лицам, неспособным подтвердить свой профессионализм, заказчик рискует остаться и без денег, и без приложения. Высока вероятность того, что даже исправить слабое приложение просто не получится и за выполнение одного заказа придётся платить дважды.
Заказывая приложение у надёжного исполнителя, заказчик должен знать, что:
— работа занимает продолжительный период времени;
— некоторые этапы невозможно пройти без участия заказчика;
— получить информацию о том, как продвигается работа, можно в любой момент;
— даже после запуска приложения в работу заказчику придётся обращаться за обновлениями и при необходимости устранения ошибок.
Вообще, к возможным ошибкам и несовершенствам в работе приложения должен быть готов каждый заказчик. Нередко причиной таких неприятных моментов становится не низкое качество работы, а высокая пользовательская нагрузка и другие особенности использования приложения. В таких случаях обновления и работа над ошибками направлены не только на расширение функционала, но и на повышение пользовательских возможностей.