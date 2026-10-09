В Екатеринбурге и Перми растет спрос на новостройки

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. За январь–сентябрь 2026 года в Екатеринбурге зарегистрировано 16 тыс. 472 договора долевого участия (ДДУ) и уступок в розничных сделках по квартирам и апартаментам с физическими лицами. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2025 года (15 тыс. 250 договоров), следует из данных Dataflat.ru.

Количество квадратных метров по ДДУ и уступкам выросло в Екатеринбурге на 10% — с 702 тыс. 943 кв. м до 772 тыс. 180 кв. м. Средняя площадь квартиры немного увеличилась — с 46,1 до 46,9 кв. м. Средняя цена руб. за кв. м без скидок выросла на 9% — с 169 тыс. 222 до 183 тыс. 629 руб. Средняя цена руб. без скидок за объект увеличилась на 10% — с 7 млн 800 тыс. 215 до 8 млн 609 тыс. 267 руб. Оценка выручки выросла на 19% — со 118 млрд 953 млн 286 тыс. 340 до 141 млрд 811 млн 848 тыс. 542 руб. Доля ипотеки увеличилась с 60% до 62%.

В Перми за тот же период зарегистрирован 6 тыс. 601 договор — на 39% больше, чем годом ранее (4 тыс. 739). Количество квадратных метров по ДДУ и уступкам выросло на 36% — с 223 тыс. 450 до 303 тыс. 025 кв. м. Средняя площадь квартиры сократилась на 3% — с 47,2 до 45,9 кв. м. Средняя цена руб. за кв. м без скидок выросла на 5% — с 158 тыс. 973 до 171 тыс. 416 руб. Средняя цена руб. без скидок за объект увеличилась на 8% — с 7 млн 495 тыс. 747 до 7 млн 868 тыс. 981 руб. Оценка выручки выросла на 46% — с 35 млрд 522 млн 346 тыс. 851 до 51 млрд 943 млн 140 тыс. 304 руб. Доля ипотеки снизилась с 73% до 66%.

Натуральные показатели приведены по данным из регулярно обновляемых выписок Росреестра. В расчетах учитываются только договоры ДДУ и уступок в розничных сделках по квартирам и апартаментам с физическими лицами, прошедшие регистрацию в Росреестре. Статистика ведется по дате регистрации.