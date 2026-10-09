ГлавнаяНовости
Сегодня12:33

В Екатеринбурге и Перми растет спрос на новостройки

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. За январь–сентябрь 2026 года в Екатеринбурге зарегистрировано 16 тыс. 472 договора долевого участия (ДДУ) и уступок в розничных сделках по квартирам и апартаментам с физическими лицами. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2025 года (15 тыс. 250 договоров), следует из данных Dataflat.ru.

Количество квадратных метров по ДДУ и уступкам выросло в Екатеринбурге на 10% — с 702 тыс. 943 кв. м до 772 тыс. 180 кв. м. Средняя площадь квартиры немного увеличилась — с 46,1 до 46,9 кв. м. Средняя цена руб. за кв. м без скидок выросла на 9% — с 169 тыс. 222 до 183 тыс. 629 руб. Средняя цена руб. без скидок за объект увеличилась на 10% — с 7 млн 800 тыс. 215 до 8 млн 609 тыс. 267 руб. Оценка выручки выросла на 19% — со 118 млрд 953 млн 286 тыс. 340 до 141 млрд 811 млн 848 тыс. 542 руб. Доля ипотеки увеличилась с 60% до 62%.

В Перми за тот же период зарегистрирован 6 тыс. 601 договор — на 39% больше, чем годом ранее (4 тыс. 739). Количество квадратных метров по ДДУ и уступкам выросло на 36% — с 223 тыс. 450 до 303 тыс. 025 кв. м. Средняя площадь квартиры сократилась на 3% — с 47,2 до 45,9 кв. м. Средняя цена руб. за кв. м без скидок выросла на 5% — с 158 тыс. 973 до 171 тыс. 416 руб. Средняя цена руб. без скидок за объект увеличилась на 8% — с 7 млн 495 тыс. 747 до 7 млн 868 тыс. 981 руб. Оценка выручки выросла на 46% — с 35 млрд 522 млн 346 тыс. 851 до 51 млрд 943 млн 140 тыс. 304 руб. Доля ипотеки снизилась с 73% до 66%.

Натуральные показатели приведены по данным из регулярно обновляемых выписок Росреестра. В расчетах учитываются только договоры ДДУ и уступок в розничных сделках по квартирам и апартаментам с физическими лицами, прошедшие регистрацию в Росреестре. Статистика ведется по дате регистрации.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
17 августа 202612:26

Продажи квартир в новостройках городов-миллионников заметно упали в июле

УрБК, Москва, 17.08.2026. В июле в России заключили 41,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Год к году показатель сократился на 7,6%. В городах-миллионниках падение оказалось более выраженным — на 9,6% за год, до 16,7 тыс. ДДУ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сводные данные ЦИАН и других участников рынка. В Dataflat.ru зафиксировали снижение продаж новостроек в июле в России в целом на 9,1% год к году, до 40,5 тыс. сделок, или 11,5%, до 1,9 млн кв. м. Основной объем падения продаж новостроек в России обеспечили Москва, Краснодар и Екатеринбург, следует из данных ЦИАН. В Москве и
28 ноября 202512:26

В России количество заключенных ДДУ за год увеличилось на 45%

УрБК, Москва, 28.11.2025. Количество заключенных ДДУ по сравнению с октябрем прошлого года увеличилось на 45%, а интерес к объектам на «Авито Недвижимости» прибавил 16%. Сильнее всего спрос вырос в Твери, Липецке, Саратове, Челябинске, Ярославле и Иванове. Такой всплеск активности авторы исследования — «Авито Недвижимость» — связывают с введением ограничений по программе «Семейная ипотека» с февраля 2026 года. По сравнению с тем же месяцем прошлого года предложение на первичном рынке жилья на технологической платформе выросло на 19%, а однокомнатных квартир и студий стало больше на 27% и 22%
02 апреля 202612:26

За январь-февраль количество кредитных договоров с уступками достигло 300 тысяч

УрБК, Москва, 02.04.2026. За январь-февраль 2026 года количество договоров кредитования с уступками, которые сделали банки заемщикам с временными финансовыми трудностями, приблизилось к 300 тыс. Об этом свидетельствует статистика Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Чаще всего в помощи со стороны банков нуждались заемщики, оформившие кредиты наличными. Доля сегмента составила 80,0% в общем количестве кредитных договоров с уступками. Ипотечные кредиты заняли долю в 9,6%, автокредиты — 2,9%, POS-кредиты — 2,8%, кредитные карты — 0,8%, микрозаймы — 3,9%. В большинстве случаев банки соглашались