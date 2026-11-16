Кондитеры обвинили «Пятерочку» и «Магнит» в дискриминации российских производителей

УрБК, Москва, 16.11.2026. Комитет Госдумы по защите конкуренции намерен проверить ситуацию с ценообразованием на российскую кондитерскую продукцию в федеральных торговых сетях «Магнит» и «Пятерочка». Поводом стали результаты исследования Московского общества защиты прав потребителей и Общественной потребительской инициативы, а также обращения производителей сладостей.

«В ходе анализа выявлена системная практика установления дискриминационных наценок. Так, в частности, в сетях «Пятерочка» и «Магнит» наценка на продукцию российских брендов («Аленка», «Бабаевский», кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской) может быть в 1,5–2 раза выше, чем на аналогичные по составу и закупочной цене товары иностранных производителей (Nestle, Mars, Mondelez, Ferrero)», — говорится в письме депутата Госдумы Сергея Лисовского на имя главы комитета Валерия Гартунга, пишут «Известия».

По данным, указанным в письме, стоимость отечественных сладостей может быть на 50–77% выше, чем импортных. Депутат считает, что такая практика противоречит целям импортозамещения и нарушает баланс экономических интересов участников рынка.

Для проверки ситуации С. Лисовский направит запросы в Минпромторг и ФАС. Однако, по его словам, антимонопольная служба в течение полугода не ответила на обращение, а министерство не выявило нарушений, указав, что эти товары не относятся к социально значимым.

К документу приложен ответ крупнейшего российского кондитерского холдинга «Объединенные кондитеры», в состав которого входят 16 предприятий, выпускающих продукцию под брендами «Красный Октябрь», «Аленка», «Рот Фронт» и другими. Компания также указывает на сложности с конкуренцией с зарубежными производителями.