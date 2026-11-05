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В Свердловской области по «гаражной амнистии» оформлено почти 6 тысяч гаражей

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2026. В Свердловской области по «гаражной амнистии» оформлено 5 тыс. 920 гаражей и 9 тыс.747 земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Свердловской области.

С начала действия «гаражной амнистии» жители Свердловской области оформили 15 тыс. 667 объектов недвижимости. «Зарегистрированное право собственности — гарантия защищенности собственника объекта недвижимости. Оно позволяет распоряжаться имуществом, а также является основанием для получения компенсации в случае непредвиденных обстоятельств, например, природных катаклизмов», — подчеркивает руководитель Управления Игорь Цыганаш.

И. Цыганаш напомнил, что «гаражная амнистия» действует исключительно на гаражи, которые расположены на муниципальной или государственной земле, построенные до 29 декабря 2004 года, когда был введен Градостроительный кодекс РФ. Закон действует до 1 сентября 2031 года.

Не могут быть узаконены объекты, возведенные после 29 декабря 2004 года, самовольные постройки, подземные гаражи, гаражи, находящиеся в многоквартирных домах, а также металлические конструкции без фундамента, так называемые «ракушки» и гаражи, используемые для предпринимательской деятельности. Земельный участок, который находится в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен гараж, предоставляется гражданам бесплатно.

«В Свердловской области расширен перечень документов, которые могут служить основанием для оформления прав: достаточно приложить один из документов, таких как договор о подключении к сетям, о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, документы об оплате коммунальных услуг или технической инвентаризации. Уточнить сведения о кадастровом учете земельного участка под гаражом можно с помощью цифровой платформы Национальной системы пространственных данных», — напомнили в пресс-службе Управления. 

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