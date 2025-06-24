Татьяна Янтюшева: Как оформить дом и участок в упрощенном порядке?

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Свердловской области

Жители Свердловской области могут узаконить свою недвижимость в упрощенном порядке — по «дачной амнистии», которая действует до 1 марта 2031 года. Но для этого подходят не все объекты. Как можно оформить по «дачной амнистии» свои объекты недвижимости, рассказала в интервью заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева.— «Дачная амнистия» позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность определенные объекты недвижимости. Особенностью программы является отсутствие необходимости получать какие-либо разрешительные документы, а также направлять уведомление в администрацию.— На земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, личного подсобного хозяйства, на индивидуальные жилые дома либо садовые дома, и все объекты, которые располагаются на данных земельных участках.— «Дачная амнистия» предполагает возможность оформления земельных участков без правоустанавливающих документов правообладателя.Например, по наследству собственникам достался жилой дом, но земельный участок под ним наследодателем не переоформлен. «Дачная амнистия» позволяет собственнику жилого дома при наличии правоустанавливающих документов предыдущего собственника в упрощенном порядке оформить данный земельный участок.Если мы говорим про индивидуальные жилые дома и садовые, а также хозяйственные постройки на земельных участках, достаточно предоставить технический план для постановки на государственный кадастровый учет.Каких-либо уведомлений, разрешений на строительство, на ввод получать в данном случае не требуется. Документы нужно предоставить либо в электронном виде через сервисы Росреестра или портал Госуслуг, либо в офисы МФЦ.— Размер госпошлины за регистрацию права собственности на земельный участок составляет 700 руб. А для государственного кадастрового учета и регистрации прав на строение — 1000 руб.— Ранее право постоянного бессрочного пользования не переходило по наследству. Соответственно, оформить право наследники не могли. Сейчас право постоянного бессрочного пользования и право пожизненного наследуемого владения признается правом собственности. Это дает возможность вступить в права наследования.— Закон не обязывает это делать, но с 1 марта отсутствие межевания препятствует совершению сделок с земельными участками, а также кадастровому учету и регистрации прав на строения, расположенные на таком участке. Кроме того, наличие установленных границ позволит избежать земельных споров с соседями. Для заказа кадастровых работ гражданам следует обращаться к кадастровым инженерам.— Объекты капитального строительства, которые имеют прочную связь с земельными участками.— Сроки регистрации установлены Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», но в большинстве случаев, процесс занимает не более трех дней.— Если у гражданина несколько домов на разных участках, каждый из них можно оформить по «дачной амнистии».