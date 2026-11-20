УрБК, Екатеринбург, 20.11.2026. В Свердловской области в I квартале 2027 года после капремонта откроют детскую поликлинику в Невьянске. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Жительница Невьянская обратилась к Т. Савиновой в прямом эфире телеканала ОблТВ и пожаловалась на тяжелые условия во взрослой поликлинике, где на время ремонта принимают детей: кабинеты холодные, нет нормальных условий для приема с грудными детьми, сложно заехать с коляской.

Т. Савинова напомнила, что причиной закрытия детской поликлиники стала авария в старом здании: из-за нее помещения перестали нормально отапливаться, и условия для приема пациентов стали непригодными.

«Сейчас эта проблема решена. Детская поликлиника ремонтируется, запустим ее в первом квартале 2027 года. Мы пришли к губернатору с идеей сделать максимально комфортную поликлинику, гордость Невьянска», — заявила министр.