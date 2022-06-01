Детская медпомощь станет доступнее

Развитие социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения на территории Академического района Екатеринбурга обсудили депутат Государственной думы Александр Петров, советник губернатора Свердловской области Андрей Цветков, заместитель министра здравоохранения региона Елена Чадова и представители девелопера — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Речь на совещании у главного застройщика района шла о повышении доступности оказания медицинской помощи детскому населению.







Сегодня в восьмом районе столицы Урала проживает порядка 30 тыс. детей — большинство семей в Академическом имеют по два-три ребенка, здесь самая высокая рождаемость по Екатеринбургу. Медицинское сообщество и ведущий застройщик Академического прогнозируют дальнейший рост детского населения: предполагается, что к 2035 году здесь будет проживать до 87 тыс. юных академиков.



Первая детская поликлиника открылась на этой территории 6 апреля 2015 года. Изначально отделение оказания детской медицинской помощи занимало 3,3 тыс. кв. м., здание было рассчитано на 15 тыс. детей. Однако сегодня к Первой детской поликлинике прикреплено 28 тыс. 827 детей. В июле прошлого года был открыт небольшой филиал в микрорайоне Краснолесье, который входит в административный район Академический, рассчитанный на 10 тыс. детей.







В связи с активной застройкой и развивающейся инфраструктурой района, неуклонным ростом детского населения, к 2035 году количество прикрепленных к поликлинике детей может увеличиться в несколько раз.



Первая детская поликлиника считается одной из самых современных в городе. Сегодня в ее структуре развернуто три педиатрических отделения, имеются клинико-диагностическое отделение и отделение восстановительного лечения, а также отделение неотложной помощи с выездными бригадами. Есть своя клиническая лаборатория и дневной стационар, работающий в две смены, в штате имеется 18 узких специалистов. Профессионализм детских врачей в Академическом районе Екатеринбурга высоко ценят на федеральном уровне.







Депутат Государственной думы член комитета по охране здоровья Александр Петров в ходе совещания высоко оценил не только качество оказания медицинской помощи в детской поликлинике Академического района, но и опыт использования частного бизнеса в создании таких учреждений.



«Тот опыт использования частного бизнеса в области детских поликлиник по закону, который мы предписали государственно-частному партнерству в здравоохранении, он себя оправдывает. Мы видим позитивный опыт по этой работе в Санкт-Петербурге, мы видим, что в Екатеринбурге, в районе Академический, состоялась детская поликлиника, которая не является государственной, но принимает пациентов бесплатно, по полису ОМС. Укомплектованность кадрами здесь высокая, у персонала проходит постоянная переподготовка. Несмотря на то, что поликлиника работает восемь лет, она находится в прекрасном состоянии, здесь постоянно обновляется парк оборудования. Показатели, которые говорят о возможности использования частного бизнеса в таких социальных задачах, как здравоохранение, особенно детское, очень высокие», — отметил Александр Петров.







Главный врач Первой детской поликлиники Люция Закирова уверена: чтобы и дальше держать высокую планку по оказанию медицинской помощи детям, поликлинике необходимо развиваться и открывать новые филиалы. Она предложила застройщикам административного района строить новые дома с учетом возможности обустройства в них филиалов «шаговой доступности».



Так, в совместных планах застройщика и медиков — к 2040 году построить в Академическом районе еще как минимум семь филиалов детской поликлиники, в том числе площадью до 2 тыс. кв. м., а также несколько небольших отделений в каждом квартале площадью до 400 кв. м. каждый.



«Нужен большой медицинский объект на границе между планировочным районом Академический и микрорайоном Широкая Речка, где бы оказывалась врачебная, доврачебная и специализированная первичная медико-санитарная помощь. Следующий шаг — развитие сети филиалов в каждом квартале района. А ближе к 2032 году планируется возвести еще один большой филиал детской поликлиники площадью 2 тыс. кв. м., аналогичный тому, что будет на Широкой Речке, уже в одном из новых кварталов Академического. Кроме того, предлагаю рассмотреть готовность перепрофилировать под филиалы детской поликлиники готовые нежилые помещения. Таким образом, мы обеспечим не только доступность медпомощи детям, но и сохраним ее высокое качество», — подчеркнула главный врач Первой детской поликлиники.







Предложения медиков застройщики приняли и попросили подготовить медико-техническое задание, чтобы в будущем «встраивать» в возводимую постройку первых этажей жилых домов филиалы детской поликлиники или найти варианты по перепрофилированию уже готовых помещений. Эксперты отметили, что аналогов реализации таких решений в России пока не имеется. Возможно, став первопроходцем в развитии инфраструктуры здравоохранения на территории комплексного развития, Академический запустит новый «тренд» по повышению качества жизни населения.



Напомним, что ГК «КОРТРОС» входит в тройку компаний, которые прямо сейчас строят больше всего жилья в Екатеринбурге. Так, объем выданных АО СЗ «РСГ-Академическое» разрешений на строительство составляет 299 тыс. кв. м.



Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»