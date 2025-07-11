В Академическом открыли здание администрации

В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района. В церемонии приняли участие глава города Алексей Орлов, первый заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев, глава администрации Академического района Николай Смирнягин и генеральный директор АО «СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга
Административное здание находится на ул. Вильгельма де Генина, 53, и примыкает к северо-западной стороне Преображенского парка. Его строительство АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») начало в марте 2024 года. Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга
Трехэтажное здание выполнено в форме полуциркульной дуги. Венчает его башня с часами и шпиль, расстояние от основания которого до верхушки составляет 44,4 м. Общая площадь строения — 3,8 тыс. кв. м.Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга
Сергей Ланцов рассказал, что здание строилось быстро и легко, и оно получилось даже лучше, чем выглядело в проектной документации.
«У нас были сомнения, в какой стилистике его исполнять — классической или современной. Но классика победила, архитектурный облик управы разрабатывался таким образом, чтобы связать его с другими значимыми объектами Академического: Храмом Святых Божиих строителей, парком и прудом. Ансамбль будет дополнен зданием академии детского творчества и офисным центром», — сказал С. Ланцов.
В свою очередь, Н. Смирнягин отметил исключительную эргономику здания и его клиентоцентричность. В здании есть универсальный зал вместимостью 200 человек, а для маломобильных граждан предусмотрен большой лифт.
«Все, что создается, создается исключительно для комфорта жителей Академического района», — подчеркнул он.
А. Орлов поддержал главу района и выразил благодарность за реализацию проекта. Он назвал новое здание администрации «сердцем Академического».
«Администрация работала в приспособленных условиях, буквально в двух строительных вагончиках, и, безусловно, необходимо было создать условия для того, чтобы сотрудники администрации могли работать. Сейчас все сотрудники обеспечены достойными и удобными рабочими местами. Район растет и развивается — будем двигаться дальше», —сказал он.
А. Орлов также сообщил, что на данный момент федеральная структура разрабатывает вопросы размещения в Академическом прокуратуры, следственного комитета и МВД.
Стоит добавить, что Академический признан одним из самых безопасных районов Екатеринбурга. В районе установлено почти 8,6 тыс. камер, которые охватывают дороги, улицы, паркинги, дворы, подъезды, лифты и выходы на крышу.
Также в Академическом круглосуточно работает служба мониторинга: телефон оперативного дежурного знает каждый житель. А на сигналы о правонарушениях в районе выезжает группа быстрого реагирования.
Что касается правовой безопасности — ее гарантирует районный суд. Напомним, здание райсуда в Академическом открылось
в феврале 2025 года.Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга
Строительство здания суда в Академическом районе стало событием всероссийского масштаба — это первое здание нового типа судебного учреждения в современной России. Закон о создании Академического районного суда в Екатеринбурге подписал президент России Владимир Путин в июле 2023 года. Специально для его строительства была разработана нормативная база, которой теперь смогут воспользоваться и в других городах страны.
На торжественном открытии здания в феврале 2025 года председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев подчеркнул, что новый суд в Академическом районе станет также самым инновационным в регионе с точки зрения технического оснащения и комфорта, созданного для посетителей.
«Явление уникальное, потому что до этого суды в Свердловской области только реорганизовывались. Сегодня мы стали очевидцами уникального случая в РФ, когда в новом районе с нуля создаются все объекты инфраструктуры. В суды Академического района можно будет обратиться не только традиционным образом, подав заявление в бумажном виде, но и через портал «Госуслуг» в электронном виде. Этот суд станет самым инновационным, информационно развитым и технологичным в Свердловской области», — сказал В. Дмитриев.
Здание расположилось на перекрестке ул. Вильгельма де Геннина и проспекта Академика Сахарова. Оно состоит из двух стеклянных кубов, символизирующих чаши весов Фемиды — богини правосудия. Здесь имеется два блока для размещения 10 участков мировых судей и районного суда. Общая площадь — 16,9 тыс. кв. м, в том числе 30 залов судебных заседаний. Работать в здании будет 139 человек. Всего на строительство объекта из региональной казны было выделено более 2,6 млрд руб.
Также в Академическом в скором времени планируется построить другое не менее значимое социальное учреждение — Дворец Бракосочетания.
Камень на месте общественно-культурного центра, где в будущем могут разместиться районный ЗАГС, церковно-приходская школа, а также лекционные и выставочные пространства, был заложен здесь в последний день мая.
По замыслу проектировщиков, будущее строение площадью свыше 2,5 тыс. кв. м будет напоминать кремль. Это позволит ему гармонично вписаться в архитектурный ансамбль со стоящим рядом храмом Св. Божиих Строителей, зданием администрации Академического района и будущей Академией детского и юношеского творчества.
Кроме того, администрация Екатеринбурга и «РСГ-Академическое» заключили в этот день соглашение о сотрудничестве, направленное на размещение федеральных органов власти на территории Академическом района, чтобы муниципальные и государственные услуги стали еще доступнее жителям новой территории. Подписи под документом поставили глава Екатеринбурга Алексей Орлов и гендиректор главного застройщика Академического Сергей Ланцов.
«Академический район — это супер-район. И тут сформировано абсолютно уникальное городское сообщество: с коммуникациями между управляющими компанией и жильцами, с общим празднованием районных и общероссийских праздников и с атмосферой добрососедства», — рассказывал Алексей Орлов.
Отметим, что популярность района подтверждается покупателями (район стал
самыми узнаваемым и востребованным среди покупателей первичного жилья из Екатеринбурга весной 2025 года), а также «удельным весом» проживающей здесь молодежи и рождаемостью. Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Для поддержки этой динамики в районе активно развивается детская и подростковая инфраструктура. Так, в проекте «Академический» с момента его основания было построено 15 детских садов и шесть общеобразовательных школ, и на данный момент район готовится к строительству нового образовательного центра. Государственная экспертиза уже выдала
положительное заключение на строительство. Изображение предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Центр будет построен в границах улиц Вильгельма де Геннина — Краснолесья — Очеретина и станет частью развивающегося жилого квартала «Первый Академ».
Проект предусматривает возведение двух пятиэтажных корпусов, каждый из которых рассчитан на 1 тыс. учащихся. Между зданиями разместится современный стадион с универсальной спортивной площадкой, футбольным полем, волейбольной и баскетбольной зонами, беговой дорожкой, полосой препятствий и зоной с уличными тренажерами.
Площадь каждого здания составит 27 тыс. 430 кв. м, что сделает новый комплекс одним из крупнейших в Академическом районе, превысив по размерам недавно открытую школу № 133 в квартале «Спутник-1».
Также в этом году в Преображенском парке Академического района по инициативе родителей был построен скейт-парк — современная площадка для катания на самокатах, скейтбордах и BMX-велосипедах.
Парк площадью 1 тыс. 409 кв. м оборудован круговыми асфальтовыми дорожками с перепадами высот, двумя трамплинами, газонной зоной внутри «арены» и удобным въездом с прогулочной набережной вдоль пруда. Архитектура пространства рассчитана на выполнение как базовых, так и продвинутых трюков — от банни-хопов и олли до флипов, гриндов, тейл-випов и бэков.
«Идея скейт-парка родилась по инициативе самих жителей: дети катались где придется — под мостом, на лестнице у храма. Мы постарались быстро воплотить проект, чтобы у них появилось безопасное и удобное пространство, не мешающее пешеходам и родителям с колясками. Академический — это район, который строится вместе с жителями, и для них», — отмечал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.
Этот проект стал частью долгосрочной стратегии развития комфортной городской среды. Ранее подобный спортивный объект — памп-трек — был открыт в квартале «Спутник-1». Он сразу стал излюбленным местом у подростков.
Что касается будущего, в планах у Академического — провести в район метро и городскую электричку, а также сделать Академический Наукоградом, ядром которого станет медицинский кластер. Сегодня на территории района работают несколько НИИ УрО РАН, госпиталь для ветеранов войн, областной онкологический диспансер, центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское». Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
В заключение добавим: сегодня в восьмом районе Екатеринбурга проживает 170 тыс. человек, из них 100 тыс. — в домах от ГК «КОРТРОС». Всего за 20 лет компания реализовала
в Академическом 2,45 млн кв. м жилья. Внедрение инновационной системы видеонаблюдения сделало Академический максимально безопасным. Сегодня это самый динамично развивающийся район в Екатеринбурге.