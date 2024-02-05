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В Екатеринбурге началось строительство здания администрации Академического района

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. В Екатеринбурге началось строительство здания администрации Академического района. В настоящий момент специалисты АО СЗ «РСГ-Академическое» ведут работы по подготовке строительной площадки и обустройству котлована, сообщает пресс-служба девелопера.

В Екатеринбурге началось строительство здания администрации Академического района

Классический архитектурный облик здания был разработан так, чтобы создать визуальную связь с другим значимым объектом Академического района — Храмом Святых божиих строителей. Здание администрации будет трехэтажным, выполненным в форме полуциркульной дуги.

В Екатеринбурге началось строительство здания администрации Академического района

Венчать ансамбль будут башня с часами и шпиль высотой 44,4 м. Общая площадь строения составит 3,8 тыс. кв. м., здесь будет работать 131 человек. Для удобства маломобильных граждан в нем предусмотрен лифт. Также в здании администрации будет универсальный зал на 200 посадочных мест.

В Екатеринбурге началось строительство здания администрации Академического района

Напомним, что здание администрации Академического района расположится на участке, примыкающем к улице Вильгельма де Геннина и к Преображенскому парку.

Изображения предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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