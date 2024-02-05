В Екатеринбурге началось строительство здания администрации Академического района

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Екатеринбурге у храма святых Божиих Строителей появилась архитектурная подсветка. ...13.02.2023 В Екатеринбурге начались работы по подготовке нового проекта здания администрации Академического района
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Екатеринбурге началась подготовка новой версии проекта здания администрации ...20.01.2022 Новым главой депутатской группы по развитию Академического района Екатеринбурга стал Михаил Матвеев
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. Михаила Матвеева избрали новым главой депутатской группы по развитию Академического ...25.11.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес в гордуму проект создания администрации Академического района
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес на рассмотрение в городскую думу проект о ...20.06.2012 ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» получило разрешение на строительство храма в районе Академический
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2012. ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» получило разрешение на строительство храма во имя ...