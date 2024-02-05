В Екатеринбурге началось строительство здания администрации Академического района

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Екатеринбурге у храма святых Божиих Строителей появилась архитектурная подсветка. ...

В Академическом районе Екатеринбурга установили архитектурную подсветку для храма святых Божиих Строителей

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Екатеринбурге началась подготовка новой версии проекта здания администрации ...

В Екатеринбурге начались работы по подготовке нового проекта здания администрации Академического района

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. Михаила Матвеева избрали новым главой депутатской группы по развитию Академического ...

Новым главой депутатской группы по развитию Академического района Екатеринбурга стал Михаил Матвеев

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес в гордуму проект создания администрации Академического района

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес на рассмотрение в городскую думу проект о ...