В Академическом районе отпраздновали Крещение

В Крещенской иордани у храма святых Божиих Строителей, по данные администрации Академического района Екатеринбурга, искупались почти 5 тыс. горожан. Купания проходили в восьмом районе 18 и 19 января.
В этом году купель в очередной раз была оборудована в теплом шатре рядом с храмом святых Божиих Строителей. Как и в прошлые годы, окунуться в иордань в Академический район приехали десятки верующих из других районов Екатеринбурга и даже из близлежащих городов. Хранитель традиций нового района и его главный застройщик — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») — постарались сделать все, чтобы праздник Крещения оставил у жителей и гостей района только позитивные воспоминания.
«Мы рады прибывшим к нам гостям. К большому количеству людей мы были готовы, так как иордань в теплом шатре и рядом стоящие отапливаемые раздевалки мы обустраиваем в нашем районе не первый год. Крещение с комфортом стало еще одной доброй традицией Академического района. Кроме того, в ночь с 18 на 19 января первых окунувшихся в купель мы угощали горячим чаем, а на выходе из шатра им вручали памятные монеты», — рассказал председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.
Мероприятие, приуроченное к одному из главных православных праздников, стало рекордным по числу посетителей за последние несколько лет. Сотни людей сюда приехали благодаря тому, что здесь всегда оборудуются удобные и безопасные иордани. В Крещенскую ночь на месте купаний дежурит полиция, Росгвардия, представители службы безопасности района и ГБР, медики, спасатели, а также представители добровольной народной дружины (ДНД).
«Дружинники патрулируют практически все массовые мероприятия в нашем районе, и Крещенские купания исключением не стали. Все прошло спокойно и без происшествий, впрочем, как всегда: в Академическом царит добрососедская атмосфера, потому здесь все спортивные, культурные или иные события обходятся без конфликтов, а тем более мероприятия, приуроченные к православным торжествам», — рассказала командир ДНД Академического района Наталья Ачимова.
Перед тем, как жители Академического и его гости спустились в оборудованную иордань с артезианской водой, к ним с приветственным словом обратился настоятель храма отец Даниил (Рябинин).
«Друзья, братья и сестры! Поздравляю всех с праздником Крещения Господня. В первую очередь, я хотел бы выразить большую благодарность от всех нас тем, кто ежегодно готовит такое важное для нас событие — организует массовые купания в Академическом районе. Это управляющая компания «Академический», администрация района, ведущий застройщик территории АО СЗ «РСГ-Академическое» и фонд «Добрососедство». Большое им спасибо. И знаете, зачем это все делается? Чтобы мы, люди православные, смогли сохранять свои традиции и передавать их подрастающему поколению, чтобы купание принесло нам пользу — и телу, и душе», — подчеркнул священнослужитель.
Кроме того, мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня, прошли в эту же ночь в главном приходе Академического района. Настоятель храма Святых Божиих строителей иерей Даниил (Рябинин) провел крещенский молебен. В честь светлого праздника в храме была размещена реликвия — частица пояса Пресвятой Богородицы. Такая возможность появилась благодаря усилиями зампредседателя Заксобрания Свердловской области, члена совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» и основателя фонда «Добрососедство» Виктора Маслакова при содействии главы Екатеринбурга Алексея Орлова.
Напомним, что в январе 2025 года в храме Академического района появилась
икона Пантелеймона целителя, написанная в конце XIX века. Кроме того, попечители прихода от лица ведущего девелопера района ранее дарили приходу образ Тихвинской Богоматери, ковчег с частью мощей святого Алексия, человека Божьего, а также старинную икону «Спас Вседержитель».
Ранее представитель ключевого застройщика Академического уже преподнес в дар храму две иконы, одной из которых стал образ Тихвинской Богоматери, выполненный в манере иконописи XVI столетия в чеканном бронзовым окладе XVIII века. Также от лица ведущего девелопера Академического он вручал приходу ковчег с частью мощей святого Алексия, человека Божьего, привезенных из Италии.
Отметим, что купель в Академическом районе, где можно было безопасно и комфортно совершить обряд омовения, вошла
в восьмерку иорданей в черте Екатеринбурга, которую одобрили представители МЧС и администрация города. Сразу после завершения купаний начался демонтаж купели, который будет завершен сегодня.Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»