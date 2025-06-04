В Екатеринбургском музее ИЗО в выходные пройдет занятие для детей «Сказки чугунного города» в рамках выставки «Неизвестная Куса»

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) сегодня пройдет кураторская ...

В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса»

В Екатеринбургском музее ИЗО открылась выставка художественного литья из чугуна XIX-XX веков ...

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 12 марта ...

В Екатеринбургском музее ИЗО 12 марта пройдет кураторская экскурсия по выставке Кузьмы Петрова-Водкина «В созвездии мастера»

В Екатеринбургском музее ИЗО 9 марта пройдет творческое занятие для детей «Фероньерка и фермуар»

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2025. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) 9 марта пройдет творческое занятие для детей в ...