УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:23

В Екатеринбургском музее ИЗО в выходные пройдет занятие для детей «Сказки чугунного города» в рамках выставки «Неизвестная Куса»

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 15 июня пройдет занятие для детей «Сказки чугунного города» в рамках выставки «Неизвестная Куса». Мероприятие для малышей в возрасте от 6 до 10 лет начнется в 14.00 по адресу ул. Воеводина, 5, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В Екатеринбургском музее ИЗО в выходные пройдет занятие для детей «Сказки чугунного города» в рамках выставки «Неизвестная Куса»

«На выставке «Неизвестная Куса» мы увидим удивительные вещи, которые делали мастера на Урале: красивые подсвечники, скульптуры с животными — собаками и птицами, и даже героев сказок — Буратино, Дюймовочку и других. А потом мы раскрасим гипсовую птичку — маленький сувенир на память», — сообщает ведущая занятия, специалист по просветительской работе ЕМИИ Марина Попова.

Напомним, выставка «Неизвестная Куса» открылась в главном здании ЕМИИ в конце апреля 2025 года. Она приурочена к 125-летию Каслинского чугунного павильона, послужившего витриной Кыштымского горного округа на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже в 1900 году. Она будет представлена в Екатеринбурге до 29 июня 2025 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.06.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса»

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) сегодня пройдет кураторская ...

28.04.2025 Неизвестная Куса

В Екатеринбургском музее ИЗО открылась выставка художественного литья из чугуна XIX-XX веков ...

11.03.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 12 марта пройдет кураторская экскурсия по выставке Кузьмы Петрова-Водкина «В созвездии мастера»

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 12 марта ...

07.03.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 9 марта пройдет творческое занятие для детей «Фероньерка и фермуар»

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2025. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) 9 марта пройдет творческое занятие для детей в ...

21.02.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 23 февраля пройдет квест для детей «Храбрый лев из Изумрудного города»

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 23 февраля ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (232)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18