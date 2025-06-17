В Екатеринбургском музее ИЗО 25 июня пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса»

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 25 июня пройдет кураторская экскурсия по выставке «Неизвестная Куса». Мероприятие начнется в 18.30 на ул. Воеводина, 5, сообщает пресс-служба культурного учреждения.Экспозицию, включающую свыше 300 произведений кусинского художественного литья из чугуна XIX–XX столетий, представит ценителям искусства куратор выставки, заведующая отделом декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Ксения Гилева. Экспонаты, демонстрируемые в залах, были специально отобраны для проекта из фондов ЕМИИ, Государственного исторического музея Южного Урала, Челябинского государственного музея изобразительных искусств, Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера, Златоустовского городского краеведческого музея, а также частных собраний.В ходе экскурсии Ксения Гилева осветит историю Кусинского завода, технологические нюансы производства, расскажет о выдающихся мастерах Кусы и знаменитых скульпторах, чьи работы легли в основу модельного ряда высочайшего качества.Выставка «Неизвестная Куса», напомним, начала работу в главном здании ЕМИИ в конце апреля 2025 года. Проект посвящен 125-летию Каслинского чугунного павильона — визитной карточки Кыштымского горного округа на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже в 1900 году. Увидеть экспозицию в Екатеринбурге можно до 29 июня 2025 года.