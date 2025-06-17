В Екатеринбургском музее ИЗО 25 июня пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса»

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 18 июня пройдет ...04.06.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса»
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) сегодня пройдет кураторская ...11.06.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО в выходные пройдет занятие для детей «Сказки чугунного города» в рамках выставки «Неизвестная Куса»
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 15 июня пройдет занятие для детей ...28.04.2025 Неизвестная Куса
В Екатеринбургском музее ИЗО открылась выставка художественного литья из чугуна XIX-XX веков ...11.03.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 12 марта пройдет кураторская экскурсия по выставке Кузьмы Петрова-Водкина «В созвездии мастера»
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 12 марта ...