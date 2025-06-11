В Екатеринбургском музее ИЗО 18 июня пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса»

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 15 июня пройдет занятие для детей ...04.06.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса»
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) сегодня пройдет кураторская ...28.04.2025 Неизвестная Куса
В Екатеринбургском музее ИЗО открылась выставка художественного литья из чугуна XIX-XX веков ...11.03.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 12 марта пройдет кураторская экскурсия по выставке Кузьмы Петрова-Водкина «В созвездии мастера»
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 12 марта ...28.02.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 2 марта состоится кураторская экскурсия по выставке «Эрих Борхерт в России. Графика из коллекции семьи художника»
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 2 марта состоится ...