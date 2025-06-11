В Екатеринбургском музее ИЗО 18 июня пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса»

В Екатеринбургском музее ИЗО в выходные пройдет занятие для детей «Сказки чугунного города» в рамках выставки «Неизвестная Куса»

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 15 июня пройдет занятие для детей ...