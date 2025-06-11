УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:01

В Екатеринбургском музее ИЗО 18 июня пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса»

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 18 июня пройдет кураторская экскурсия по выставке «Неизвестная Куса». Мероприятие начнется в 18.30 на ул. Воеводина, 5, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В Екатеринбургском музее ИЗО 18 июня пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса»

Экспозицию, включающую свыше 300 произведений кусинского художественного литья из чугуна XIX–XX столетий, представит ценителям искусства куратор выставки, заведующая отделом декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Ксения Гилева. Экспонаты, демонстрируемые в залах, были специально отобраны для проекта из фондов ЕМИИ, Государственного исторического музея Южного Урала, Челябинского государственного музея изобразительных искусств, Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера, Златоустовского городского краеведческого музея, а также частных собраний.

В Екатеринбургском музее ИЗО 18 июня пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса»

В ходе экскурсии Ксения Гилева осветит историю Кусинского завода, технологические нюансы производства, расскажет о выдающихся мастерах Кусы и знаменитых скульпторах, чьи работы легли в основу модельного ряда высочайшего качества.

Выставка «Неизвестная Куса», напомним, начала работу в главном здании ЕМИИ в конце апреля 2025 года. Проект посвящен 125-летию Каслинского чугунного павильона — визитной карточки Кыштымского горного округа на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже в 1900 году. Увидеть экспозицию в Екатеринбурге можно до 29 июня 2025 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.06.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО в выходные пройдет занятие для детей «Сказки чугунного города» в рамках выставки «Неизвестная Куса»

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 15 июня пройдет занятие для детей ...

04.06.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса»

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) сегодня пройдет кураторская ...

28.04.2025 Неизвестная Куса

В Екатеринбургском музее ИЗО открылась выставка художественного литья из чугуна XIX-XX веков ...

11.03.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 12 марта пройдет кураторская экскурсия по выставке Кузьмы Петрова-Водкина «В созвездии мастера»

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 12 марта ...

28.02.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 2 марта состоится кураторская экскурсия по выставке «Эрих Борхерт в России. Графика из коллекции семьи художника»

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 2 марта состоится ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн23.05.2025Компания «Стройгрупп» после вмешательства прокуратуры погасила долги по зарплате перед 19 работниками20.05.2025Татьяна Глазкова: Мы создаем творческую экосистему23.05.2025Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку
Архив новостей
Июнь 2025 (318)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18