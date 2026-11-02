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В Свердловской области в 2026 году 113 многоквартирных домов поставлено на кадастровый учет

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2026. В Свердловской области в 2026 году на кадастровый учет поставлено 113 многоквартирных домов общей площадью 2 447 358,3 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Свердловской области.

Из них 73% домов расположено в Екатеринбурге, почти 11% в Березовском муниципальном округе, 16% по всей Свердловской, сообщил руководитель Управления Игорь Цыганаш. Он напомнил, что национальный проект «Инфраструктуры для жизни» в регионе Управление реализует совместно с Министерством строительства и развития инфраструктуры региона.

Результаты этой работы следующие: сокращены сроки оказания государственных услуг до двух рабочих дней и минимизировано количество приостановлений учетных действий (менее 2%). Это стало возможным в результате контроля управлением прохождения всех стадий обработки поданных документов.

«Свердловская область традиционно занимает одну из лидирующих позиций по вводу жилья среди субъектов Российской Федерации. По итогам 2025 года мы вышли на шестое место. По результатам девяти месяцев 2026 года заняли седьмое по общему объему жилищного строительства и второе по вводу многоквартирного жилья», — сказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

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