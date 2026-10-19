Татьяна Янтюшева: Заказчики чаще требуют наличие действующей лицензии Росреестра

Одной из важнейших функций Управления Росреестра по Свердловской области является лицензирование геодезической и картографической деятельности. Заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева ответила на вопросы, связанные с лицензированием специалистов в этой области.

— Какие нормативно-правовые акты регламентируют лицензирование геодезической и картографической деятельности?

— Работа по лицензированию строго регламентирована Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства от 28.07.2020 № 1126 «О лицензировании геодезической и картографической деятельности». Однако ключевым трендом последних лет является глубокая цифровая трансформация.

С 2022 года мы полностью перешли на реестровую модель: бумажные бланки лицензий упразднены, а единственным подтверждением права на деятельность является запись в реестре. Все взаимодействия — от подачи заявления до выездной проверки — осуществляются исключительно в электронном виде через портал «Госуслуг» и МП «Инспектор».

Важным достижением, улучшающим инвестиционный климат, стало сокращение сроков: с марта 2025 года согласно описания целевого состояния услуги лицензирования срок оказания услуги по переоформлению лицензии в ряде случаев сокращен до 1-5 рабочих дней, что значительно ускоряет бизнес-процессы наших соискателей.

— Какие бывают виды геодезической и картографической деятельности, подлежащие лицензированию?

— Их три:

1. Фундаментальная геодезия.

Сюда входит определение параметров фигуры Земли и гравитационного поля, а также создание и развитие государственных геодезических, нивелирных и гравиметрических сетей. Особое внимание уделяется сетям специального назначения, включая современные сети дифференциальных геодезических станций, которые обеспечивают высокоточное позиционирование.

2. Картографическая деятельность.

Это создание и обновление государственных топографических карт и планов, которые являются основой для градостроительного планирования и оборонных задач.

3. Границы и зоны с особыми условиями использования территорий.

Сюда входит установление и изменение Государственной границы РФ, границ между субъектами и муниципальными образованиями, границ населенных пунктов, а также установление границ зон с особыми условиями использования территорий.

Именно эти виды работ требуют квалифицированных специалистов, наличия программного обеспечения и строгого соблюдения законодательства. Ошибка в таких работах может повлечь за собой серьезные правовые и экономические последствия, что и обосновывает необходимость лицензирования таких работ.

— В какие сроки предоставляется новая лицензия?

— Сегодня стандартный срок предоставления новой лицензии или внесения в нее новых видов работ согласно Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» составляет 15 рабочих дней.

Если же изменения касаются только реорганизации юридического лица, смены его наименования или адреса без изменения самих видов работ, срок сокращен до 5 рабочих дней, но согласно описанию целевого состояния услуги лицензирования, направленного Центральным аппаратом Росреестра, сроки предоставления услуг сокращены до 3 рабочих дней в случае прекращения действия лицензии, 5 рабочих дней в случае смены его адреса без изменения самих видов работ, 8 рабочих дней при предоставления новой лицензии, 10 рабочих дней в случае периодического подтверждения и 1 рабочий день в случае прекращения действия ранее приостановленной лицензии.

— Какой размер государственной пошлины за предоставление услуг по лицензированию?

— В соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 10 Федерального закона от 04.05.2021 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» за предоставление лицензии на осуществление геодезической и картографической деятельности и внесение изменений в реестр лицензий взимается государственная пошлина в следующих размерах:

• Предоставление лицензии — 7500 руб.

• Внесение изменений в реестр лицензий в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности — 3500 руб.

• Внесение изменений в реестр лицензий в случае необходимости исключения из реестра лицензий адреса (адресов) места осуществления лицензируемого вида деятельности в связи с прекращением деятельности в одном месте или нескольких местах ее осуществления либо необходимости исключения из реестра лицензий вида (видов) работ, составляющих лицензируемый вид деятельности, в связи с прекращением выполнения таких работ — 750 руб.

— Какая динамика количества лицензиатов по Свердловской области?

— На конец 2022 года в реестре числилось 52 лицензиатов, на конец 2023 — 82, на конец 2024 — 90, на конец 2025 года — 88, а по итогам первого полугодия 2026 года их количество составляет 86. Увеличение количество лицензиатов в 2023-2024 годах связано с добавлением в 2022 году в перечень лицензируемых видов работ, работы по установлению и изменению границ населенных пунктов и границ зон с особыми условиями использования территорий и отсутствием государственной пошлины за получение лицензии до 2024 года.

Сейчас же снижение числа лицензиатов происходит исключительно за счет автоматического прекращения действия лицензий у тех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые не подали заявления о периодическом подтверждении соответствия требованиям или не прошли его. Это гарантирует, что в реестре остаются только реально действующие и добросовестные участники рынка.

— Какие наиболее востребованные виды лицензируемых работ?

— Анализ заявлений показывает, какие именно геодезические работы наиболее востребованы в Свердловской области. Безусловным лидером является установление и изменение границ: между субъектами РФ, муниципальными образованиями, населенными пунктами, а также границ зон с особыми условиями использования территорий.

На втором месте — создание геодезических сетей специального назначения, включая сети дифференциальных станций, и обновление государственных топографических планов.

Отмечу важный рыночный тренд: по отзывам самих лицензиатов, заказчики даже нелицензируемых видов геодезических и картографических работ все чаще требуют наличие действующей лицензии Росреестра как гарантию качества и юридической чистоты выполняемых работ.