В минувшую пятницу глава Минпромторга России Антон Алиханов и губернатор Свердловской области Денис Паслер посетили площадки объединенной компании «Русал» в регионе. Вместе они осмотрели Богословский алюминиевый завод в Краснотурьинске и спустились в старейшую шахту СУБРа — Кальинская — в Североуральске. Визит министра и главы региона прошел на фоне неофициальной информации о планах «Русала» по консервации своих площадок на Среднем Урале.

Рабочая программа министра и губернатора 20 ноября началась с посещения Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в РУСАЛ). Предприятие производит глинозем, гидрат содосульфатной смеси, содосульфатную смесь. Производственная мощность БАЗ составляет около 1 млн тонн глинозема в год. Помимо этого в Свердловской области работает еще одно предприятие РУСАЛа — Уральский алюминиевый завод в Каменске-Уральском. УАЗ выпускает более 900 тыс. т глинозема в год.

«Уральские предприятия «Северо-Уральский бокситовый рудник», Богословский алюминиевый завод и Уральский алюминиевый завод обеспечивают 80% всех глиноземов и, соответственно, сырья для производства в стране алюминия для всех отраслей, как гражданских, так и критически важных. Они имеют стратегическое значение для Свердловской области и России. Их работа играет значимую роль в достижении технологической независимости России. Необходимо сделать все для стабильного функционирования производства, его модернизации и поддержки сотрудников», — рассказал губернатор Свердловской области.

Затем Антон Алиханов и Денис Паслер спустились в старейшую шахту СУБРа — «Кальинская» — в Североуральске, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Это одна из трех основных шахт СУБРа — вместе с «Ново-Кальинской» и «Черемуховской-Глубокой». Добыча на «Кальинской» ведется на горизонтах -860 м, -950 м, -1040 м, -1130 м. Во время ее осмотра глава Минпромторга России отметил необходимость сохранения площадки и ее дальнейшей модернизации. Особое внимание было уделено сложным горно-геологическим условиям добычи, связанным с большой глубиной шахт, высоким уровнем обводненности и необходимостью обеспечения промышленной безопасности.

«СУБР является градообразующим предприятием Североуральска. С учетом подрядных организаций его деятельность обеспечивает занятость более 4 тысяч человек. В 2025 году здесь добыли 1 млрд 675 млн т бокситов. Это второй по величине объем добычи в нашей стране. Поэтому для нас важно сохранить производственный потенциал предприятия, обеспечить его дальнейшую модернизацию и стабильную работу, а также безопасность сотрудников», — отметил министр после осмотра шахты.

Визит главы Минпромторга на площадки ОК «Русал» стал гарантией того, что предприятия компании в Свердловской области продолжат работу после появления публикаций в СМИ о якобы готовящейся консервации БАЗ, СУБР и УАЗ. Еще в 29 августа федеральные издания сообщали, что алюминиевый гигант уведомлял правительство РФ о таких планах. Но уже на следующий день губернатор Денис Паслер совершил рабочую поездку на производственную площадку «Русала» в Североуральске и заявил об устойчивой работе ключевых активов.

Глава региона отметил, что предприятия в Североуральске (СУБР) и Краснотурьинске (БАЗ) выполняют производственные планы в полном объеме. В совокупности уральские площадки — СУБР, БАЗ и УАЗ — обеспечивают порядка 80% общероссийского объема выпуска глинозема, который служит сырьем для производства алюминия, востребованного как в гражданских отраслях, так и в секторах критической значимости.

По словам Дениса Паслера, на объекте продолжаются работы по раскрытию трех новых горизонтов. Разведанные запасы бокситов на этих участках оцениваются в 16–18 млн тонн — этого объема хватит для поддержания стабильной работы предприятия в течение ближайших шести‑восьми лет.

«Спускался на Черемуховскую-Глубокую, там продолжаются работы по раскрытию трех новых горизонтов, где, в общем-то, по объемам мы видим порядка 16–18 миллионов тонн боксита. Это большой объем на ближайшие шесть-восемь лет. Соответственно, только эти три новых горизонта дадут перспективу работы», — отмечал Денис Паслер.

В начале сентября губернатор напомнил, что Россия не может остаться без собственной сырьевой базы для производства алюминия, поэтому Свердловская область не должна допустить остановки предприятий РУСАЛа.

«Мы не можем себе позволить страну оставить без собственного сырья, я такого допустить не могу. Через 15 лет в Коми закончится сырье. И останется единственное месторождение в стране, чтобы был свой алюминий. Если мы закроем эту историю, у страны не будет своего алюминия со всеми вытекающими последствиями», — говорил Денис Паслер на пресс-конференции.

Еще тогда он пообещал, что сделает все необходимое, чтобы не допустить такого развития событий. Как показал недавний визит главы Минпромторга РФ на площадки «Русала» в Свердловской области, руководство региона продолжает держать ситуацию на предприятиях на контроле.