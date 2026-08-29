Свердловский губернатор прокомментировал публикации о консервации объектов «Русала»

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2026.Губернатор Свердловской области Денис Паслер прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможной консервации трех предприятий компании «Русал» в регионе. В ходе рабочей поездки глава региона посетил производственную площадку алюминиевого гиганта в Североуральске и заявил об устойчивой работе ключевых активов.

По данным департамента информационной политики региона, предприятия в Североуральске (СУБР) и Краснотурьинске (БАЗ) выполняют производственные планы в полном объеме. В совокупности уральские площадки — СУБР, БАЗ и УАЗ — обеспечивают порядка 80 % общероссийского объема выпуска глинозёма, который служит сырьём для производства алюминия, востребованного как в гражданских отраслях, так и в секторах критической значимости.

Особое внимание в ходе визита было уделено шахте «Черемуховская‑Глубокая» (СУБР), куда губернатор спустился лично. По словам Дениса Паслера, на объекте продолжаются работы по раскрытию трех новых горизонтов. Разведанные запасы бокситов на этих участках оцениваются в 16–18 млн тонн — этого объема хватит для поддержания стабильной работы предприятия в течение ближайших шести‑восьми лет.

«Спускался на Черемуховскую-Глубокую, там продолжаются работы по раскрытию трех новых горизонтов, где, в общем-то, по объемам мы видим порядка 16–18 миллионов тонн боксита. Это большой объем на ближайшие шесть-восемь лет. Соответственно, только эти три новых горизонта дадут перспективу работы», — отметил Денис Паслер.

Вчера газета «Коммерсантъ» писала, что «Русал» уведомил правительство РФ о планах по временной консервации ряда мощностей по производству сырья. Соответствующее обращение направлено на имя премьер‑министра Михаила Мишустина.

По данным издания, речь идет о трех предприятиях в Свердловской области: в Краснотурьинске Богословский алюминиевый завод, в Североуральске (Североуральский бокситовый рудник, СУБР) и в Каменске‑Уральском (Уральский завод). Также может быть законсервирован Пикалевский глиноземный завод (ПГЛЗ) в Ленинградской области.