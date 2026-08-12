Горячее водоснабжение в Екатеринбурге планируется возобновить в течение двух недель

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2026. Екатеринбург на 100% обеспечен холодной водой. Ежесуточно для нужд города в систему водоснабжения подается 440 тыс. куб. м воды из Волчихинского водохранилища, заявил глава города Алексей Орлов на оперативном совещании, созванном губернатором Денисом Паслером.

В совещании, посвященном актуальной ситуации с водоснабжением в городе, также приняли заместитель главы города Владимир Гейко и руководители профильных организаций, сообщает пресс-служба горадминистрации. По информации А. Орлова, для обеспечения штатной подачи воды, специалисты МУП «Водоканал» перешли на круглосуточный режим очистки — фильтрующие установки промываются поочередно. Необходимость в таких мерах возникла из-за ухудшения качества исходной воды. Причиной послужили природные изменения в виде аномального выпадения осадков, смыва с водосборной площади вредных веществ и подъема донных отложений.

По этой же причине в более чем 50% жилищного фонда города отсутствует горячее водоснабжение. Проблему специалисты обещают решить в течение двух недель. Уже с четверга МУП «Водоканал» начнет восстанавливать подачу воды для Гурзуфской котельной и Свердловской ТЭЦ, постепенно увеличивая объемы подачи на все теплоисточники, в том числе на Ново-Свердловскую ТЭЦ.

Ожидается, что в августе горячее водоснабжение также будет возобновлено в полном объеме. Графики возобновления подачи горячей воды по микрорайонам города будут доводиться до управляющих компаний, а также публиковаться на официальных сайтах. Важно, что для тех горожан, которые оплачивают горячую воду по нормативу, будет сделан перерасчет и дни отсутствия горячей воды не будут включены в итоговые платежки.

«Городские власти приносят жителям извинения за вынужденный дискомфорт и делают все возможное, чтобы оперативно восстановить бесперебойное и качественное горячее водоснабжение города», — сообщили в пресс-службе.