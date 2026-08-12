ГлавнаяНовости
12 августа 202609:27

Горячее водоснабжение в Екатеринбурге планируется возобновить в течение двух недель

Фото из телеграм-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2026. Екатеринбург на 100% обеспечен холодной водой. Ежесуточно для нужд города в систему водоснабжения подается 440 тыс. куб. м воды из Волчихинского водохранилища, заявил глава города Алексей Орлов на оперативном совещании, созванном губернатором Денисом Паслером.

В совещании, посвященном актуальной ситуации с водоснабжением в городе, также приняли заместитель главы города Владимир Гейко и руководители профильных организаций, сообщает пресс-служба горадминистрации. По информации А. Орлова, для обеспечения штатной подачи воды, специалисты МУП «Водоканал» перешли на круглосуточный режим очистки — фильтрующие установки промываются поочередно. Необходимость в таких мерах возникла из-за ухудшения качества исходной воды. Причиной послужили природные изменения в виде аномального выпадения осадков, смыва с водосборной площади вредных веществ и подъема донных отложений.

По этой же причине в более чем 50% жилищного фонда города отсутствует горячее водоснабжение. Проблему специалисты обещают решить в течение двух недель. Уже с четверга МУП «Водоканал» начнет восстанавливать подачу воды для Гурзуфской котельной и Свердловской ТЭЦ, постепенно увеличивая объемы подачи на все теплоисточники, в том числе на Ново-Свердловскую ТЭЦ.

Ожидается, что в августе горячее водоснабжение также будет возобновлено в полном объеме. Графики возобновления подачи горячей воды по микрорайонам города будут доводиться до управляющих компаний, а также публиковаться на официальных сайтах. Важно, что для тех горожан, которые оплачивают горячую воду по нормативу, будет сделан перерасчет и дни отсутствия горячей воды не будут включены в итоговые платежки.

«Городские власти приносят жителям извинения за вынужденный дискомфорт и делают все возможное, чтобы оперативно восстановить бесперебойное и качественное горячее водоснабжение города», — сообщили в пресс-службе.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
30 июля 202610:50

В Екатеринбурге для повышения качества воды запустят перекачку из Челябинской области

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2026. В Екатеринбурге для повышения качества воды готовятся запустить Нязепетровский каскад.Об ухудшении показателей исходной воды из основного источника водоснабжения города заявил МУП «Водоканал», сообщает пресс-служба администрации города. «Ливни, существенное превышение уровня осадков, смыв с водозаборной площади вредных веществ и подъем донных отложений привели к существенному ухудшению показателей исходной воды из основного источника водоснабжения. Во взятых пробах зафиксированы отклонения по показателю цветности и мутности. Зафиксирован резкий вынос природных
Фото из официального Telegram-канала Алексея Орлова
11 августа 202610:50

Глава Екатеринбурга взял под личный контроль ситуацию с водоснабжением

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание с руководством МУП «Водоканал» и департамента ЖКХ администрации города. Об этом сообщается в его официальном телеграм-канале. А. Орлов рассказал, что аварийно-восстановительные работы на станции водоподготовки завершены, подача холодной воды возобновлена в полном объеме, но для стабилизации гидравлического режима и проведения профилактических работ на фильтровальных станциях возможно незначительное снижение давления холодного водоснабжения. Специалисты будут поочередно промывать два фильтра на западной