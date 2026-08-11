Четыре свердловских города победили в XI Всероссийском конкурсе благоустроительных проектов

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. Четыре города Свердловской области победили в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Все проекты реализуют при поддержке федерального бюджета в 2027–2028 годах, сообщает департамент информполитики региона.

В Каменске-Уральском появится «Берег чемпионов» на Исети. На набережной оборудуют спортивные и детские площадки, современный пляж, пункты проката оборудования, пирсы для лодок и туристических судов.

В Заречном благоустроят бульвар академика Лейпунского — инициатива присвоить бульвару имя ученого принадлежит ветеранам Белоярской АЭС. Здесь появится инфраструктура для пешеходов, любителей роликов и лыжероллеров. Проектом предусмотрена большая детская площадка с батутами, теннисные столы и шахматная зона, деревянный амфитеатр, музыкальная игровая площадка, а также современное освещение и арт-объекты.

В Сухом Логу обновят городскую площадь, включая улицу Октябрьскую. К ключевому объекту площади — фонтану — добавится зона сухого фонтана. По просьбе жителей будет смонтирован амфитеатр для проведения камерных мероприятий. Также появится выставочное пространство, торговые зоны, а у въезда на территорию Сухоложского огнеупорного завода — фотозона, посвященная промышленности города.

В Верхней Туре благоустроят «Образовательный квартал», в который входят улицы Иканина, Гробова и Володарского. Кроме новых тротуаров, освещения, озеленения, в квартале появятся оформленные зоны отдыха и арт-объекты, амфитеатр. Уже разработан дизайн-код фасадов зданий, сообщил департамент.