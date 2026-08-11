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11 августа 202611:27

Четыре свердловских города победили в XI Всероссийском конкурсе благоустроительных проектов

Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. Четыре города Свердловской области победили в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Все проекты реализуют при поддержке федерального бюджета в 2027–2028 годах, сообщает департамент информполитики региона.

В Каменске-Уральском появится «Берег чемпионов» на Исети. На набережной оборудуют спортивные и детские площадки, современный пляж, пункты проката оборудования, пирсы для лодок и туристических судов.

В Заречном благоустроят бульвар академика Лейпунского — инициатива присвоить бульвару имя ученого принадлежит ветеранам Белоярской АЭС. Здесь появится инфраструктура для пешеходов, любителей роликов и лыжероллеров. Проектом предусмотрена большая детская площадка с батутами, теннисные столы и шахматная зона, деревянный амфитеатр, музыкальная игровая площадка, а также современное освещение и арт-объекты.

В Сухом Логу обновят городскую площадь, включая улицу Октябрьскую. К ключевому объекту площади — фонтану — добавится зона сухого фонтана. По просьбе жителей будет смонтирован амфитеатр для проведения камерных мероприятий. Также появится выставочное пространство, торговые зоны, а у въезда на территорию Сухоложского огнеупорного завода — фотозона, посвященная промышленности города.

В Верхней Туре благоустроят «Образовательный квартал», в который входят улицы Иканина, Гробова и Володарского. Кроме новых тротуаров, освещения, озеленения, в квартале появятся оформленные зоны отдыха и арт-объекты, амфитеатр. Уже разработан дизайн-код фасадов зданий, сообщил департамент.

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