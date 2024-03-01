УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 10:44

На Среднем Урале благоустроят еще пять парков

Свердловская область вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2026-2027 годах пять проектов в регионе получат господдержку из федерального бюджета на благоустройство общественных территорий. Об этом рассказал в своих соцсетях врио губернатора Среднего Урала Денис Паслер.

На Среднем Урале благоустроят еще пять парков

«От региона мы подали 12 проектов — и пять из них получили высокую оценку экспертов. За каждым из них — инициатива жителей, предложения от местных сообществ, работа проектных команд. Для каждого из этих проектов мы гарантируем поддержку на региональном уровне, чтобы перемены чувствовались не на бумаге, а в жизни. Уверен, что эти территории станут точками роста и комфорта для тысяч свердловчан», — написал Д. Паслер.

Глава региона поздравил всех жителей городов, чьи проекты прошли отбор.

«Скоро преобразятся участок улицы Ленина в Талице, пешеходная зона в районе улицы Курчатова в Заречном, продолжится благоустройство набережной Нижне-Шайтанского пруда в Первоуральске, начнется комплексное благоустройство улицы Партизанской в Богдановиче и территории центрального сквера в Сысерти», — отметил Денис Паслер.

Следует отметить, что на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» проект Верхней Салды к 80-летию Победы получил специальный приз по итогам конкурса «Весна Победы 2025». Масштабный патриотический проект «Легенды Победы», инициированный корпорацией ВСМПО-АВИСМА, помог разместить в самом центре города на фасаде здания по улице Парковой более 3 тыс. фотографий фронтовиков и тружеников тыла.

Также федеральной награды удостоен проект благоустройства набережной реки Исети в Каменске-Уральском за качество световой среды. Город представил уникальную концепцию благоустройства набережной реки Исети под названием «Берег чемпионов».

Отметим, что оценка всех поступивших на конкурс заявок проходит в несколько этапов. Эксперты проводят техническую и квалификационную проверки, после чего проекты рассматривают члены межведомственной рабочей группы. Победителей определяет Федеральная комиссия, которую возглавляет заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За все это время отобрано 1 тыс. 185 проектов, 16 из них уже реализованы в Свердловской области. В 2025 году на всероссийский конкурс было направлено 424 заявки. По итогам оценок определено 240 победителей.

Напомним, что Свердловская область вошла в число регионов-лидеров V Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства, которое проходило с 21 апреля по 12 июня в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В регионе в этом году проголосовали свыше 1,1 млн жителей Среднего Урала. Им помогали более 12,6 тыс. волонтеров.

«Хочу сказать спасибо всем жителям региона, которые приняли участие в голосовании. Это более миллиона человек, в том числе 400 тыс. — жители Екатеринбурга. Отдельно хочу отметить заслуги средств массовой информации и волонт еров. В каждом из 56 муниципалитетов трудились неравнодушные люди, которые рассказывали о дизайн-проектах, подсказывали, как быстро и просто отдать свой голос за изменение любимого общественного пространства», — рассказывал Денис Паслер.

В этом году с помощью волонт еров объекты благоустройства выбирали свыше 73% свердловчан. Кроме того, проголосовать жители могли самостоятельно на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Стоит отметить, что в этом году плановые цифры достигли почти все муниципалитеты региона. А Столица Урала побила собственный рекорд по количеству собранных голосов, став лидером среди городов-миллионников.

«Благодаря такой вовлеченности проект дает наилучший результат. Он действительно узнаваем и востребован», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований, состоявшейся 16 января 2024 года, объявил о необходимости продления федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года.
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
