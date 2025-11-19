Бюджет Свердловской области на 2026-2028 годы

Губернатор Свердловской области Денис Паслер на заседании регионального законодательного собрания представил основные направления бюджетной и налоговой политики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы. Были озвучены ключевые параметры проекта бюджета.

Согласно проекту, доходы областного бюджета в следующем году планируются на уровне 504,4 млрд руб. В последующие годы ожидается рост доходной части: до 564,7 млрд руб. в 2027 году и 607,1 млрд руб. в 2028 году. Для сравнения, первоначально утвержденные доходы на текущий год составляют 483,8 млрд руб.

Отдельно следует отметить формирование дорожного фонда, за счет которого проводится реконструкция дорожной инфраструктуры. Одним из ключевых источников финансирования дорожного фонда станут акцизы на нефтепродукты и компенсации за ущерб от тяжеловесного транспорта. Также планируется привлечь средства за счет штрафов. Например, доходы от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) прогнозируются в размере 5,3 млрд руб. в 2026 году, 5,5 млрд руб. в 2027 году и 5,7 млрд руб. в 2028 году.

Основу доходов формируют налоговые и неналоговые поступления: 468,5 млрд руб. в 2026 году с ростом до 569,9 млрд руб. в 2028 году. Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета запланирован на уровне 35,9 млрд руб. в 2026 году, 36,5 млрд руб. в 2027 году и 37,2 млрд руб. в 2028 году.

Расходы бюджета в 2026 году составят 536,3 млрд руб., в 2027 году — 581,4 млрд руб., в 2028 году — 622,1 млрд руб. Большая часть расходов финансируется за счет собственных доходов региона: 500,4 млрд руб. в 2026 году и 584,9 млрд руб. в 2028 году.

Бюджет запланирован с дефицитом. В следующем году он составит 31,9 млрд руб., в 2027 году — 16,7 млрд руб., в 2028 году — 15 млрд руб. Дефицит бюджета на этот год составляет 45,3 млрд руб.

Верхний предел госдолга Свердловской области на 2026 год установлен на отметке 99,2 млрд руб. В последующие годы лимит задолженности вырастет до 115,8 млрд руб. в 2027 году и 130,8 млрд руб. в 2028 году. Уровень налоговой нагрузки составит 21,2% в 2026 году, 21,9% в 2027 году и 23% в 2028 году.

«Крайне важным является отсутствие коммерческих кредитов в структуре долга субъекта РФ. Это означает, что мы заимствуем на максимально выгодных условиях: это, прежде всего, бюджетные кредиты Минфина РФ, которые имеют очень низкую стоимость обслуживания, и государственные ценные бумаги, которые мы также рассматриваем как возможность решения наших задач», — прокомментировала проект бюджета региона доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ Наталья Истомина.

«Правительство Свердловской области подготовило сбалансированный, социально ответственный и прагматичный бюджет, который предусматривает проактивную экономическую политику и обязательное достижение долгосрочных национальных целей развития, установленных Президентом России. Сегодня экономика Свердловской области сохраняет стабильность и устойчивость. Мы сможем обеспечить обязательное достижение национальных целей развития, установленных президентом России Владимиром Путиным», — рассказал глава региона, представляя главный финансовый документ области.

Так, власти направят 5,5 млрд руб. на строительство и реконструкцию 11 школ в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, поселке Сосьва и селе Петрокаменское. Еще 1,6 млрд руб. пойдут на создание новых учебных мест в школах Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Березовского. Кроме того, 1,5 млрд руб. будут выделены на строительство девяти детских садов в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, селах Патруши и Косулино.

Также планируется продолжение транспортной реформы. На развитие общественного транспорта, включая метрополитен, Екатеринбургу будет выделен 1 млрд руб. , в то время как остальные муниципальные образования получат втрое меньше: 300 млн руб. Расходы на фото- и видеофиксацию нарушений на дорогах будут расти: 2,4 млрд руб. в 2026 году, 3,6 млрд — в 2027 году и 3,7 млрд — в 2028 году. На ремонт и содержание дорог муниципалитетам будет выделено несколько десятков млрд руб.

Отдельным блоком была представлена структура межбюджетных трансферов муниципальным образованиям на будущий год. Их общий объем составит 200,7 млрд руб. В структуре данных средств субвенции занимают 59%, субсидии — 17%, дотации — 17%. Оставшиеся 7% приходятся на иные межбюджетные трансферы.

Также в 2026 году запланировано предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям на общую сумму 1 млрд руб. Плата за пользование этими кредитами установлена на уровне 0,1% годовых.

После утверждения законопроекта об областном бюджете в первом чтении формируется согласительная комиссия. Ее работа проходит в формате общественных слушаний. В слушаниях участвуют депутаты, представители муниципалитетов, специалисты в области финансов, руководители отраслевых министерств и ведомств, а также представители общественных организаций.

