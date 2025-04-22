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Вчера, 12:42

Свердловчане активно голосуют за благоустройство

В Свердловской области продолжается голосование за благоустройство территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент в голосовании приняли участие более 1 млн жителей области. Активность свердловчан позволила Среднему Уралу войти в тройку лидеров по количеству голосов среди регионов страны. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер отметил важную роль в этом достижении волонтерского корпуса, сообщает департамент информполитики региона.

«По всему региону продолжают работать более 12,6 тыс. волонтеров. Рекордное количество добровольцев помогают жителям выбрать одну из 157 территорий, предложенных для благоустройства в 2026 году. До завершения голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» остается несколько дней. Каждый житель области может стать участником преображения наших парков, скверов и дворов в следующем году», — сообщил Д. Паслер в своем Telegram-канале.

Согласно промежуточным итогам, волонтеры собрали свыше 73% голосов от общего числа, что составляет более 714 тыс. голосов. Добровольные помощники работают по всей области. Наибольшее их количество (4,5 тыс. человек) — в уральской столице. В прошлом году проекту формирования комфортной городской среды во всем регионе помогало 12 тыс. добровольцев.

Свердловчане активно голосуют за благоустройство

Глава региона также отметил, что в течение всего периода голосования в любую погоду добровольные помощники проекта помогали жителям отдать свой голос и рассказывали им о проектах и локациях. Также он напомнил, что проголосовать можно и самостоятельно на сайте проекта. Работы по благоустройству объектов-победителей голосования начнутся в 2026 году с открытием строительного сезона.

В нынешнем году в регионе выбирают территории для обновления жители 56 муниципалитетов. Так, в Верхней Пышме на голосование представлено пять объектов, расположенных в селах и поселках. Например, проект третьего этапа обновления центра села Мостовое, аллея «Возрождения» в поселке Кедровом и другие территории. Лидирует в голосовании улица Набережная в Балтыме, за которую отдали свои голоса 14 тыс. жителей. Всего на данный момент проголосовало более 20 тыс. верхнепышминцев.

Глава области Д. Паслер ранее также присоединился к голосованию во время посещения Каменска-Уральского, в ходе инспекции работ по благоустройству Аллеи Славы, которая в этом городе стала победителем голосования в прошлом году. За ее благоустройство отдали свои голоса более 13 тыс. жителей. На данной общественной территории проходит большинство торжественных мероприятий города. В ходе ведущихся работ планируется обновить мемориальную зону, расширить тротуары и установить новые конструкции, как символ памяти о горожанах, погибших при исполнении воинского долга.

Отметим, что в мае Д. Паслер поручил главам муниципалитетов усилить контроль за реализацией проектов, выбранных для благоустройства свердловчанами в ходе голосования в прошлом году, пригрозив недобросовестным исполнителям изъятием средств.

«Подход к финансированию благоустройства в регионе оста ется простым и справедливым: где жители активно голосуют и включены в проект — туда идут средства. А там, где нет вовлеченности или нарушаются сроки — будем перераспределять ресурсы. Важно, чтобы каждый муниципалитет понимал свою ответственность перед людьми. Те, кто не справляется с графиком, должны ускориться. Люди ждут результатов, и мы не имеем права подводить», — подчеркнул Д. Паслер.

На данный момент строительные работы начались на всех объектах благоустройства, на которых свердловчане остановили свой выбор в годом ранее.

Так, в Нижнем Тагиле стартовал первый этап обновления парка детства «Лукоморье», за который отдали свои голоса более 6,5 тыс. местных жителей. Сейчас на площадке прокладываются электросети и ведутся подготовительные работы. Общая площадь территории парка составит около 2 га. Запланировано создание зон отдыха, детских площадок и навигации. Половину пространства обустроят в течении двух лет.

Свердловчане активно голосуют за благоустройство

Отметим также продолжающуюся реализацию еще одного масштабного проекта — благоустройство площади Мира в Богдановиче. В нынешнем году стартует третий этап ее обновления, за который ранее проголосовали более 14 тыс. человек. На территории общественного пространства будет оборудована тихая зона отдыха, детская площадка и площадка для массовых мероприятий, а также освещение и пешеходные дорожки, проведено озеленение. На данный момент выполнено 78% подготовительных работ. В частности, установлено основание под фонтан, который планируют запустить уже весной 2026 года.

Всего в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в области в нынешнем году появится 38 новых объектов, из них 34 общественных пространства и четыре дворовые территории.

В прошлом году было благоустроено 49 общественных пространств и 23 дворовых территории. Все объекты введены в эксплуатацию. По итогам 2024 года общая вовлеченность жителей в мероприятия по благоустройству территорий составила более 60%, а участие в голосовании по отбору общественных пространств для обновления приняли более 1 млн свердловчан, что на 29% больше, чем в 2023 году.

Изображения предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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