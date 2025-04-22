Свердловчане активно голосуют за благоустройство

В городе стартовало голосование за общественное пространство для обновления в 2026 году ...

Начались работы по обновлению объектов-победителей голосования по проекту ФКГС в прошлом году ...

В Свердловской области началось благоустройство объектов, победивших в рейтинговом голосовании по проекту «Формирование ...

В Свердловской области началось благоустройство объектов, победивших в голосовании в прошлом году

УрБК, Екатеринбург. 16.04.2025. В Свердловской области началось благоустройство объектов, победивших в рейтинговом ...

В Свердловской области началось благоустройство объектов, победивших в голосовании в прошлом году

В Свердловской области за три дня за объекты благоустройства проголосовали более 200 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Свердловской области за три дня более 201 тыс. жителей региона приняли участие в ...