Екатеринбуржцы выбрали парк для благоустройства

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. Екатеринбургу не хватает 181 тыс. голосов для участия в программе «Формирование ...

Екатеринбургу не хватает 181 тыс. голосов для получения федерального финансирования на благоустройство территории

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. В Екатеринбурге через месяц завершится голосование за объекты для благоустройства в ...

Основинский парк лидирует в голосовании за благоустройство общественных пространств в Екатеринбурге

В Екатеринбурге при голосовании за благоустройство общественных пространств в 2025 году больше всего голосов набрал парк 50-летия ВЛКСМ

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В Екатеринбурге в результате голосования за общественные пространства, претендующие на ...