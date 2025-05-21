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Вчера, 16:43

Екатеринбуржцы выбрали парк для благоустройства

В Екатеринбурге завершилось голосование за объект для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Инфраструктура для жизни». Победу одержал участок набережной рек Исети и Ольховки (от дома № 11 по ул. Гражданской до ул. Колмогорова), набрав более 73 тыс. голосов горожан, сообщает департамент информационной политики уральской столицы.

Выбранный горожанами участок является логическим продолжением площадки фестиваля «Атмофест» к пешеходному мосту через реку Ольховку, ведущему в парк УрГУПС и далее к ул. Колмогорова, которая оканчивается недавно реконструированной плотиной на реке Ольховке. Работы по благоустройству территории начнутся в 2026 году.

Всего своим мнением поделилось рекордное число горожан — более 400 тыс. Благодаря этому Екатеринбург занял первое место среди городов-миллионников по количеству собранных голосов, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. Второе и третье места заняли Уфа и Самара: у мегаполисов примерно по 225 и 219 тыс. голосов соответственно.

Екатеринбуржцы выбрали парк для благоустройства

Собрав столь значительное количество голосов, Екатеринбург выполнил условия для получения федерального финансирования благоустройства объекта-победителя. Напомним, для этого необходимо было набрать около 389 тыс. голосов. Также в нынешнем году был изменен процент софинансирования проектов благоустройства. Из городского бюджета теперь будет оплачиваться не 10%, как ранее, а половина стоимости работ.

Немалую роль в сборе голосов сыграли волонтеры, которые ежедневно занимались сбором мнений горожан в торговых центрах, на крупных предприятиях города и при проведении массовых мероприятий, рассказывая об объектах, представленных на голосование, и помогая жителям отдать свой голос с помощью планшетов. Волонтеры принесли городу 273 тыс. голосов.

«Основная часть голосов — около 70% — собрана благодаря волонтерам. Ребята проделали огромную работу: порядка 4 тыс. 500 добровольцев ежедневно выходили на улицы, в парки и торговые центры. Большое вам спасибо за проделанный труд, вы — гордость Екатеринбурга!», — написал в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Остальные голоса были собраны через Платформу обратной связи портала Госуслуг. Горожане активно высказывали свое мнение этим способом.

Отметим, что участок-победитель получил 73 тыс. 273 голоса. На втором месте оказался парк им. 50-летия Советской власти (2 этап), собрав 67 тыс. 800 голосов. В тройку лидеров также вошел Основинский парк, который получил 66 тыс. 417 голосов.

По остальным объектам голоса распределились следующим образом: бульвар по ул. Культуры — 47 тыс. 408 голосов, парк им. В.П. Чкалова по ул. Патриса Лумумбы — 39 тыс. 621 голос, сквер по ул. Амундсена, от Волгоградской до Академика Бардина — 37 тыс. 630 голосов, Преображенский парк (2 очередь, 2 этап) — 32 тыс. 611 голосов, сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова, вблизи здания № 73«б» по ул. Крауля — 28 тыс. 835 голосов.

Также стоит отметить, что во многом благодаря Екатеринбургу на первое место по количеству участников голосования вышел и Средний Урал. Более 1,1 млн. свердловчан выразили свое мнение. В этом им помогали 12,6 тыс. добровольных помощников проекта. Для сравнения: в Челябинской области выбор сделали более 600 тыс. человек, в Югре — 146 тыс., а в Тюменской области — около 130 тыс. Всего за объекты по всей стране было отдано более 16,5 млн. голосов.

Благодаря проекту ФКГС с 2018 года в Екатеринбурге было благоустроено 11 парков: парк XXII Партсъезда, Зеленая роща, Летний парк «Уралмаш», парк «Солнечные аллеи» и другие.

Также прямо сейчас ведутся работы в парке 50-летия ВЛКСМ, который победил в голосовании в прошлом году, получив более 100 тыс. голосов. Согласно плану благоустройства, территория обзаведется 9,1 тыс. кв. м асфальтовых тротуаров, 7,7 тыс. кв. м беговых дорожек с резиновым покрытием и 4,2 тыс. кв. м второстепенных песчаных дорожек. Работы по его обновлению планируется завершить в 2027 году. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели предполагается выделить 300 млн руб.

Помимо этого, продолжается второй этап работ по благоустройству летнего парка «Уралмаш», которые должны завершиться в ноябре нынешнего года. Этот парк победил в голосовании в 2023 году. Он набрал 85 тыс. 378 голосов екатеринбуржцев. Тем не менее, этого числа оказалось недостаточно для получения федерального финансирования. Поэтому глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение о проведении реконструкции парка за счет средств муниципального бюджета.

Отметим, что в 2024 году за благоустройство зеленых зон города отдали свои голоса более 300 тыс. горожан, что также стало рекордом среди всех городов-миллионников страны. Более 56% от всех голосов собрали добровольные помощники проекта.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга
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