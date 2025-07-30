Разворот лицом к Исети продолжается

Совет по развитию общественных территорий Екатеринбурга недавно утвердил эскиз благоустройства прибрежного участка Исети от ул. Павлодарской до Лыжников. Благоустройство данной территории продолжит воплощение концепции единой набережной от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда, ранее принятой городской администрацией по инициативе главы города Алексея Орлова и последовательно реализуемой на протяжении нескольких лет. Об этом сообщает
официальный сайт горадминистрации.
«Продолжаем работать над созданием единой прогулочной зоны вдоль Исети. Утвержден эскиз для благоустройства еще одного участка набережной: от улицы Павлодарской до Лыжников. Уктус активно развивается, и жителям новых домов необходимо тихое место для отдыха, прогулок с детьми», — отметил
градоначальник Алексей Орлов в своем Telegram-канале.
Длина участка составляет 1,4 км, а общая площадь — 4,5 га. Согласно проекту, на участке появится несколько функциональных зон, включая велопешеходную. Также предусмотрено строительство моста, обустройство спусков к воде и проведение работ по укреплению берегов. Кроме того, будут установлены скамейки и урны, малые архитектурные формы, обустроена игровая площадка. Проект включает в себя озеленение территории и установку освещения. Предполагается высадка более 600 деревьев и кустарников, и установка более 250 фонарей.
Отметим, что работы по благоустройству будут проходить параллельно с застройкой близлежащей территории и предусматривают несколько этапов. Их выполнит девелопер, занимающийся развитием прилегающей территории.
Благоустройство данного участка набережной — часть масштабного проекта «От ВИЗа до НИЗа», который был представлен в 2019 году на ИННОПРОМе. Его цель — создание единой 42-х километровой прогулочной зоны, связывающей ключевые точки города. Инициатором данного проекта выступил
глава города Алексей Орлов. Для каждого участка разрабатывалась отдельная концепция, однако основными идеями стали многофункциональность, комфортность и доступность. Одним из самых важных моментов — разворот лицом к реке, ориентация на нее при застройке, а также озеленение берегов.
Тогда главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков отмечал
в интервью УрБК, что тенденция строительства объектов, обращенных к воде тыльной, хозяйственной стороной сохранилась с давних времен, когда водное пространство имело хозяйственное значение и не воспринималось достоянием города.
«У нас с древних времен считалось, что дома должны выходить фасадами на улицу, а к реке поворачиваться банями и огородами. Сейчас ситуация поменялась: все больше и больше застройщиков понимает, что облагороженная набережная — важное конкурентное преимущество, которое привлекает покупателей, причем как покупателей квартир в этих домах, так и покупателей в магазины на первых этажах. Этот процесс уже запущен. Например, «Клевер-парк» набережную сделал раньше, чем построили дома. Привлекательность недвижимости у них возрастает. Другие застройщики также начинают подходить к берегам Исети, рассматривают их как конкурентное преимущество. Это идет на пользу среде, которая возникает вдоль набережной», — сообщил А. Молоков.
Он также подчеркнул, что концепция облагораживания набережной «от ВИЗа до НИЗа» рассматривает берега Исети как комфортные зоны отдыха, которые также обеспечивают связность вдоль реки и через нее на всем ее протяжении, и что река на всем своем протяжении должна стать зоной отдыха, транзита, прогулочной, природной зоной, в которой должно сохраниться максимальное озеленение. Отметим, что при реализации концепции данные принципы, безусловно, были учтены.
Пилотным участком стала прибрежная территория от ул. Малышева до ул. Куйбышева, благоустроенная в рамках программы ФКГС в 2019 году. После благоустройства, благодаря созданию на одном из берегов природной зоны, а на другом — более урбанизированной, данный участок стал одним из самых популярных мест отдыха горожан, что дало начало идее единой набережной.
С тех пор концепция единого прогулочного пространства вдоль Исети успешно реализовывалась на протяжении нескольких лет. Отметим, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял
о том, что реализация проекта единой набережной должна идти постепенно, но неуклонно.
«Я не уверен, что я буду работать главой города в то время, когда мы соединим набережную. Но обозначить эту цель и сделать этот процесс необратимым — вот это я считаю своей задачей. Поэтому фрагментами, небольшими кусочками мы сейчас ее благоустраиваем», — отмечал глава муниципалитета.
Стоит признать, что данная стратегия себя оправдала. Действительно, за прошедшие годы было благоустроено значительно количество территорий по обеим сторонам Исети. Так, в прошлом году завершились масштабные работы на правом берегу реки на участке от ул. Куйбышева до ул. Декабристов, которые включали в себя реконструкцию улиц Народной Воли и Степана Разина. В нынешнем году завершится
первый этап работы по благоустройству на этом же участке по левому берегу
Отметим, что застройщики действительно активно участвуют в конкурсах на благоустройство набережной, осознавая важность и преимущество зон для отдыха на территории своей застройки.
Так, в марте были подведены итоги аукциона на благоустройство набережной Верх-Исетского пруда. На текущий момент там обустраивают всесезонное рекреационное и спортивное пространство, а также озеленяют территорию. Работы проводит ООО «Нео Консалтинг Групп». Завершение
работ по контракту предполагается уже в августе 2025 г.
Кроме того, в этом году был принят проект обновления набережной вдоль пересечения пер. Базовый и ул. Луганской. На прибрежной территории расположится
парк со спортивной зоной и площадка для выгула собак. Его реализацией займется тот же застройщик, что и на участке Павлодарской — Лыжников — Prinzip.
Помимо этого, в голосовании по программе ФКГС в нынешнем году победил
участок набережной Исети и Ольховки, который является логическим продолжением площадки фестиваля «Атмофест» к пешеходному мосту через реку Ольховку, ведущему в парк УрГУПС и далее к ул. Колмогорова, которая оканчивается недавно реконструированной плотиной на реке Ольховке. Работы по благоустройству территории начнутся в 2026 году.
«За прошедшие несколько лет проделана серьезная работа. Новый облик обрели отрезки набережной у цирка, парка Маяковского, возле Макаровского моста и так далее. Целый ряд участков находится в разработке прямо сейчас, в том числе по программе ФКГС. Постепенно в нашем городе появляется уникальная 42-километровая пешеходная артерия, которая станет еще одной изюминкой Екатеринбурга», — отметил в своем Telegram-канале А. Орлов.
В результате, появление единого велопешеходного пространства, связывающего город вдоль всей протяженности его главной реки, приближается с каждым годом, а уже облагороженные участки становятся местами притяжения для горожан и гостей города.