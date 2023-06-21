Продолжение набережной

Изображения из презентации эскизного проекта благоустройства территории набережной вблизи жилого комплекса «Дом у реки» архитектурного бюро Маликова

Участники Совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга одобрили концепцию реконструкции набережной реки Исети вблизи жилого комплекса «Дом у реки». Заседание прошло на площадке креативного кластера «Домна» на улице Вайнера, 16.Эскизный проект благоустройства данного отрезка набережной в границах улиц Павлодарской и Щербакова разработали специалисты архитектурного бюро Маликова, а благоустройством будет заниматься компания «Атомстройкомплекс». Ключевая идея набережной заключается в сохранении природного ландшафта. На площади 12,3 тыс. кв. м. предполагается создать прогулочные и велодорожки, удобный выход к воде, смонтировать освещение, построить амфитеатр и детские игровые площадки, обустроить тихие зоны отдыха и газоны для пикника.«Принято решение о благоустройстве территории. Это проект на 12 тыс. кв. м., которые прилегают к реке. Мы планируем после согласования концепции и разработки рабочей документации приступить к работе. Проект будет реализован ко II кварталу 2026 года», — рассказала директор ООО «Институт комплексного проектирования «Атом» Екатерина Спирина.В качестве идеи для разработки концепции команда рассмотрела спокойный природный парк с зелеными насаждениями, как в Европе и Азии, так как Екатеринбург находится на стыке этих двух частей света.«Участок располагается на стыке двух функциональных зон — городского променада и зеленого острова. Поэтому при проектировании мы старались учитывать оба сценария. Мы хотим сделать среду доступной, понятной и грамотно эксплуатируемой. Жилой комплекс не станет изоляционной лентой, которая будет закрывать доступ к набережной», — рассказал руководитель архитектурного бюро Никита Маликов.Члены совета внесли несколько предложений для изменения концепции и оставили эскизный проект на последующие этапы обсуждения.Ранее, в конце июня этого года, в Екатеринбурге была одобрена концепция благоустройства участка набережной Исети на Уктусе — от улицы Академика Павлова до улицы Лыжников.Эскиз подразумевает благоустройство участка набережной площадью 22 тыс. 500 кв. м. и озеленение 16 тыс. 370 кв. м. территории. На набережной обустроят пространства для отдыха, дорожки, посадят зеленые насаждения, сделают крытую видовую площадку для проведения мероприятий, детскую игровую зону и специальные места для установки арт-объектов. Планируется, что набережная в этой локации будет разделена на три зоны: парк, аллею и прибрежную территорию, где будет расположен настил. Общая концепция проекта коснется истории Уктуса как поселения и места развития промышленности.Кроме того, в ближайшие годы в Екатеринбурге стартуют работы по благоустройству участка набережной Исети в границах улиц Бебеля, Готвальда, Опалихинской и русла реки. Проект планируется реализовать в срок до 2032 года.«Эта территория требует многосоставной и сложной работы: здесь есть частный сектор, муниципальные и федеральные земли. При этом пространство находится в самом центре города и, конечно, должно быть приведено в порядок. Через какое-то время эту территорию будет не узнать — она станет украшением Екатеринбурга», — отметил глава города Алексей Орлов.Благоустройство околоводного пространства площадью 26,8 га в Заречном микрорайоне будет проведено в рамках программы «Комплексное развитие территорий» (КРТ). Согласно проекту, набережная будет разделена на шесть частей: здесь появится специально оборудованный пляж, воркаут и прогулочная зона, а также гавань, где горожане смогут заниматься водными видами спорта.Также в ближайшее время начнутся работы по благоустройству набережной на участке от улицы Куйбышева до ЦПКиО им. Маяковского. На данный момент власти Екатеринбурга ищут подрядчика для проведения работ. Планируется, что благоустройство набережной на участке от ул. Куйбышева до ул. Декабристов будет проходить в два этапа. Сначала работы проведут на левом берегу Исети, а затем — на правом. Подрядчик, представивший наиболее выгодное предложение, должен будет построить здесь площадки для отдыха, в том числе поле для игры в гольф, оборудовать пляж, горные убежища и обустроить парковую зону.Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 1,2 млрд руб. При этом на строительно-монтажные работы заложено по проекту 962,6 млн руб., а еще 17,3 млн руб. планируется потратить на оборудование. Деньги будут выделены из городского бюджета. Заявки на конкурс можно подать до 17 августа. Итоги будут подведены 22 августа 2023 года.Напомним, что инициатором масштабного проекта по благоустройству набережной от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда выступил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Прибрежные территории Исети на территории города планируется превратить в единую 42-километровую прогулочную зону, которая станет одной из самых больших в Европе и России. Для этого масштабное пространство было разделено на несколько участков, и для каждого из них проведен творческий конкурс по созданию концепции благоустройства. Такой многоэтапный и комплексный подход к разработке концепций, по замыслу городских властей, позволит создать многофункциональную береговую зону, где каждый горожанин найдет для себя место по вкусу.