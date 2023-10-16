Набережная дошла до ВИЗа

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Власти Екатеринбурга объявили конкурс на разработку концепции развития набережной ...

Власти Екатеринбурга объявили конкурс на лучший проект по развитию набережной ВИЗа

Власти Екатеринбурга одобрили концепцию благоустройства набережной реки Исети вблизи жилого комплекса «Дом у реки» ...

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Екатеринбурге будет благоустроен участок набережной Верх-Исетского пруда «Территория ...

В Екатеринбурге предприниматели благоустроят участок набережной Верх-Исетского пруда «Территория ветра»

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге продемонстрировали концепцию благоустройства участка набережной Исети ...

В Екатеринбурге презентовали план благоустройства участка набережной Исети на Уктусе

Набережная всея Екатеринбурга

Берега Исети будут объединены в крупнейшую в России 42-километровую прогулочную зону ...