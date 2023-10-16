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Вчера, 11:45

Набережная дошла до ВИЗа

Набережная дошла до ВИЗаВ Екатеринбурге стартовал конкурс на разработку концепции развития набережной Верх-Исетского пруда на участке от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых. Соответствующее постановление подписано властями города.

Архитекторам и дизайнерам предлагается разработать и представить идею преображения территории площадью 16,5 га, расположенной вдоль участка набережной Верх-Исетского пруда протяженностью 4 км. При этом необходимо продумать принципы организации пространства при акватории.

Так, набережная должна быть рассчитана на дальнейшую застройку близлежащей территории и гармонично сочетаться с окружающим пространством. Кроме того, здесь должны появиться тротуары и велодорожки, площадки для массовых мероприятий, кафе, магазины, общественные туалеты и прокат спортивного инвентаря.

Принять участие в конкурсе могут как компании, специализирующиеся на развитии городских пространств, так и физические лица, имеющие высшее архитектурное, градостроительное или дизайнерское образование. Для этого претендентам до 3 ноября включительно нужно отправить заявку и портфолио на электронный адрес администрации муниципалитета.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом комиссия до 10 ноября рассмотрит поданные заявки и по портфолио определит участников. На втором этапе конкурсанты до 15 декабря разработают и представят свои концепции развития набережной, после чего жюри оценит их и определит финалистов. Победители творческого состязания станут известны до 26 января 2024 года — их выберут жители Екатеринбурга с помощью голосования.

Первая пятерка финалистов получит денежные призы: за первое место — 2 млн руб., за второе — 1 млн руб., за третье — 800 тыс. руб. Участники, занявшие четвертое и пятое места по итогам голосования, получат по 500 тыс. руб.

Подробное описание технического задания и шаблоны для всех документов можно найти на странице постановления о проведении конкурса.

Напомним, что инициатором масштабного проекта по благоустройству набережной от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда выступил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Прибрежные территории Исети в городе планируется превратить в единую 42-километровую прогулочную зону, которая станет одной из самых больших в Европе и России. Для этого масштабное пространство было разделено на несколько участков, и для каждого из них проведен творческий конкурс по созданию концепции благоустройства. Такой многоэтапный и комплексный подход к разработке концепций, по замыслу городских властей, позволит создать многофункциональную береговую зону, где каждый горожанин найдет для себя место по вкусу.

Так, в августе этого года участники Совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга одобрили концепцию реконструкции набережной реки Исети в границах улиц Павлодарской и Щербакова.

Эскизный проект благоустройства данного отрезка набережной разработали специалисты архитектурного бюро Маликова, а благоустройством будет заниматься компания «Атомстройкомплекс». Ключевая идея набережной заключается в сохранении природного ландшафта. На площади 12,3 тыс. кв. м. предполагается создать прогулочные и велодорожки, удобный выход к воде, смонтировать освещение, построить амфитеатр и детские игровые площадки, обустроить тихие зоны отдыха и газоны для пикника. Проект будет реализован ко II кварталу 2026 года.

Ранее, в конце июня этого года, в Екатеринбурге была одобрена концепция благоустройства участка набережной Исети на Уктусе — от улицы Академика Павлова до улицы Лыжников.

Эскиз подразумевает благоустройство участка набережной площадью 22,5 тыс. кв. м. и озеленение 16 тыс. 370 кв. м. территории. На набережной обустроят пространства для отдыха, дорожки, разместят зеленые насаждения, сделают крытую видовую площадку для проведения мероприятий, детскую игровую зону и специальные места для установки арт-объектов. Планируется, что набережная в этой локации будет разделена на три зоны: парк, аллею и прибрежную территорию, где будет расположен настил. Общая концепция проекта коснется истории Уктуса как поселения и места развития промышленности.

Кроме того, в ближайшие годы в Екатеринбурге стартуют работы по благоустройству участка набережной Исети в границах улиц Бебеля, Готвальда, Опалихинской и русла реки. Проект планируется реализовать в срок до 2032 года.

«Эта территория требует многосоставной и сложной работы: здесь есть частный сектор, муниципальные и федеральные земли. При этом пространство находится в самом центре города и, конечно, должно быть приведено в порядок. Через какое-то время эту территорию будет не узнать — она станет украшением Екатеринбурга», — отметил глава города Алексей Орлов.

Благоустройство околоводного пространства площадью 26,8 га в Заречном микрорайоне будет проведено в рамках программы «Комплексное развитие территорий» (КРТ). Согласно проекту, набережная будет разделена на несколько частей: здесь появится специально оборудованный пляж, воркаут и прогулочная зона, а также гавань, где горожане смогут заниматься водными видами спорта.
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