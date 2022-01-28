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Власти Екатеринбурга объявили конкурс на лучший проект по развитию набережной ВИЗа

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Власти Екатеринбурга объявили конкурс на разработку концепции развития набережной Верх-Исетского пруда от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Архитекторам и дизайнерам, а также компаниям, специализирующимся на развитии городских пространств, предлагается разработать проект преображения территории площадью 16,5 га, расположенной вдоль 4-километрового участка набережной Верх-Исетского пруда.

Среди требований, выдвигаемых организаторами конкурса, следующие — набережная должна быть рекреационной, иметь велодорожки и тротуары, подходить для массовых мероприятий, вмещать кафе, магазины, общественные туалеты и прокат спортивного инвентаря, должна быть рассчитана на дальнейшую застройку близлежащей территории, а также гармонично вписываться в ландшафт города и отражать уникальную атмосферу Урала.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом комиссия, возглавляемая заместителем главы Екатеринбурга Рустамом Галямовым и начальником департамента архитектуры администрации города Русланом Габдрахмановым, рассмотрит поданные заявки и до 10 ноября определит участников. На втором этапе конкурсанты до 15 декабря разработают и представят свои концепции развития набережной, после чего жюри определит финалистов. Победители творческого состязания станут известны до 26 января 2024 года — их выберут жители Екатеринбурга с помощью голосования.

Премии за участие в состязании распределятся следующим образом: 2 млн руб. — 1-е место, 1 млн руб. — 2-е место, 800 тыс. руб. — 3-е место, 500 тыс. руб. — 4-е и 5-е места.

Отправить заявку и портфолио на электронную почту idea@ekadm.ru необходимо до 3 ноября включительно.
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