Власти Екатеринбурга объявили конкурс на лучший проект по развитию набережной ВИЗа

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. На официальном портале города Екатеринбурга сегодня стартовал опрос, посвященный ...09.08.2021 Глава Екатеринбурга назвал финалистов конкурса концепций по благоустройству набережной Городского пруда
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на своей странице в Instagram назвал финалистов ...09.07.2021 В Екатеринбурге стартовал конкурс идей для благоустройства набережной Городского пруда
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Instagram объявил о старте конкурса, в ...29.09.2017 Градсовет подведет итоги конкурса концепций набережной Верх-Исетского пруда — Исети
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга 6 октября подведет итоги конкурса на ...01.10.2015 В Екатеринбурге началось обсуждение концепции благоустройства набережной Исети
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2015. Глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман и ...