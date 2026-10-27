Спецкомиссия подтвердила готовность аэропорта Екатеринбурга Кольцово к работе в зимний период

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2026. Аэропорт Екатеринбурга Кольцово подтвердил готовность к работе в зимний период. Провела оценку готовности аэропорта к обеспечению полетов в осенне-зимний период 2026-2027 годов специальная комиссия.

В пресс-службе Кольцово сообщили, что такие инспекции проводятся ежегодно в преддверии очередного сезона, будь то зимняя или летняя навигация. Комиссия проверила состояние зданий и сооружений аэропорта, включая аэровокзальный комплекс, готовность к сезонным особенностям специализированной техники, укомплектованность персоналом, организация работы по обеспечению авиационной безопасности.

В преддверии зимней навигации специалисты аэропорта традиционно провели смотр техники, оценив ее готовность к работе в условиях снегопада и гололедицы. В Кольцово был сформирован запас ГСМ, антигололедных реагентов и противообледенительной жидкости. Всего на вооружении авиагавани свыше 200 ед. спецтранспорта, в том числе 25 машин для зимнего содержания аэродрома.

«В службах прошло обучение, сотрудники наземных служб подтвердили знания, сдав зачеты. По результатам проверки подписан акт готовности аэропорта к работе зимой», — сообщили в пресс-службе аэропорта.